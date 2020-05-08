Назван срок жизни коронавируса на масках и одежде

Коронавирус способен сохранять жизнеспособность до недели на защитных масках, до четырех — на денежных купюрах, не более суток — на одежде. Такую продолжительность его жизни «Интерфаксу» назвал бывший глава Роспотребнадзора , первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко

Он отметил, что на медицинских масках с внутренней стороны вирус обнаруживается в течение четырех дней, на внешней — до семи. На гладких поверхностях он активен дольше. Например, на папиросной бумаге и на салфетках деактивация происходит в течение трех часов, на обработанной древесине и одежде — через 24 часа, на стекле — на четвертый день.

По словам Онищенко, при 37 градусах инфекция погибает на второй день, при 56 — через пять часов, при 70 — за пять минут. При этом температура внутри холодильника благоприятна для коронавируса, и при плюс четырех градусах он хорошо сохраняется.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили при какой погоде вирус снижает свою активность. Так, его разрушению способствуют солнечные лучи, низкая влажность и температура выше 30 градусов.