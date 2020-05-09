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Ночные клубы назвали новым рассадником коронавируса 

Lenta.ru и ещё 15 2 часа назад
Названы новые рассадники коронавируса
Фото: Lenta.ru
Власти Южной Кореи назвали ночные клубы новым рассадником коронавируса в стране и угрозой для появления второй волны инфекции уже в ближайшее время, пишет Bloomberg.
Мэр Сеула Пак Вун Сон заявил, что количество случаев заражения коронавирусом, связанных с посещением ночных клубов в одном из районов столицы, увеличилось до 40. Первый такой случай был зафиксирован в начале мая, когда одно из заведений посетил 29-летний местный житель.
Распоряжением мэра все ночные клубы Сеула временно закрыты. Южнокорейские политики уже провели аналогию с христианской сектой «Синчхонджи», ставшей очагом корнавируса в городе Тэгу в феврале.
Центральные власти страны в свою очередь обещают мобилизовать усилия для недопущения дальнейшего распространения инфекции.
Южная Корея стала одной из первых стран, справившихся с эпидемией коронавируса. Сделать это удалось без введения строгих карантинных мер — за счет тотального тестирования и отслеживания социальных контактов заразившихся.
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Коронавирус , Другое , Bloomberg
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