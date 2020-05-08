10 699 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

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За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 48,9% из них не имели клинических симптомов заболевания.

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При этом за сутки погибло 98 человек, полностью выздоровели 2805 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России обнаружено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, полностью выздоровели 26 608 человек.