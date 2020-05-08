Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам объяснили особенности ношения масок во время дождя 

Lenta.ru 18 часов назад
Россиянам объяснили особенности ношения масок
Фото: Lenta.ru
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил особенности ношения масок во время дождя в беседе с радио Sputnik.
При выходе из дома Жемчугов посоветовал брать с собой запасную маску. «Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами», — пояснил он. Когда на улице дождь, маску можно и вовсе снять.
При этом специалист предостерег россиян от того, чтобы высушивать намокшую одноразовую маску. По его словам, ее лучше просто выкинуть. Самодельную маску из медицинской марли, сложенной в несколько слоев, лучше не стирать, а прогладить утюгом с паром.
Ранее россиянам рассказали об ошибках при ношении маски. В частности, некоторые трогают маску руками, предварительно не обработав их. Капать на нее эфирные масла или спирт нельзя, так как это может повредить слизистую. Носить маску нужно не более двух часов.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
Последние новости
Россиянам подсказали способ стать мудрее благодаря пандемии коронавируса Россиянам подсказали способ стать мудрее благодаря пандемии коронавируса Спрогнозировано ускорение освоения космоса человечеством благодаря пандемии Спрогнозировано ускорение освоения космоса человечеством благодаря пандемии В Москве умерли еще 54 человека с коронавирусом В Москве умерли еще 54 человека с коронавирусом
Коронавирус , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Комаровский объяснил, можно ли лечить вирус водкой
Комаровский объяснил, можно ли лечить вирус водкой
Врач выступил с неожиданным заявлением о масках
Врач выступил с неожиданным заявлением о масках
Назван симптом ранней стадии коронавируса
Назван симптом ранней стадии коронавируса
Врачи нашли альтернативу медицинской маске
Врачи нашли альтернативу медицинской маске
Как снизить риск поражения легких при коронавирусе
Как снизить риск поражения легких при коронавирусе
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Несколько стран уже лечат COVID-19 одним препаратом
03:35
Несколько стран уже лечат COVID-19 одним препаратом
Коронавирус
ВОЗ усомнилась в уханьском источнике коронавируса
02:37
ВОЗ усомнилась в уханьском источнике коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение