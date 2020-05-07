Недавно в Сети начали громко обсуждать видео одного русскоязычного итальянского врача Александра Колосова , который рассказывал, как он за один день излечился от коронавируса.

По его словам, в день, когда у него проявились все классические симптомы инфицирования, решил бороться с заразой парами водки.

"Стал рассуждать…Коронавирус, основная локализация — легкие. Имеет большие запасы липопротеидов, липопротеидовую оболочку. В них, как известно, хорошо растворяется алкоголь. оптимальная концентрация — 40 градусов. Итак, чтобы элиминировать вирус, нужно в легких создать высокую концентрацию алкоголя. Но водку нужно не пить, а нужно ей дышать…", — рассказал мужчина.

Он объяснил, что нужно сделать марлевую повязку в 8-10 слоев, распылить на нее водку, а затем прижать марлю к маске, и, надев ее дышать 3-5 минут. Повторяя процедуру несколько раз в день, как утверждает доктор, уже на утро он избавился от вируса. По его словам, через два дня на работе у него взяли мазок на вирус и COVID-19 не подтвердился.

"Итак, за один день полное отсутствие клинических проявлений и лабораторное подтверждение. Всем моим знакомым я рекомендовал такой способ…", — заявил он.

При этом он объяснил, что с другими вирусными пневмониями, гриппом или туберкулезом такой способ не работает.

"У гриппа нет липопротеидов, и растворяться алкоголю негде. Туберкулзная палочка имеет мощнейшую капсулу… а бактерии на протяжении столетий выработали устойчивость от алкоголя", — рассказал Колосов.

После того, как видео стремительно распространилось по русскоязычным соцсетям, медиапорталы стали рассказывать о чудесном влиянии паров водки на коронавирусную инфекцию. Свой комментарий дал известный врач-педиатр Евгений Комаровский , заявивший, что вся информация, озвученная колосовым, на самом деле "несусветная глупость".

"Прежде всего, нельзя в течение суток ощутить "все симптомы коронавируса" — то есть что он себе лечил непонятно.

А через два дня сделали мазок — и вирус не обнаружили (потому, что вируса не было). Но самое главное в том, что вирус находится внутри клеток. То есть сначала надо растворить клетку, и только после этого можно будет добраться до вируса. Ну и еще одно, весьма существенное — пары алкоголя всасываются в кровь. ", — объяснил доктор Комаровский.

Врач рассказал, что алкоголь всосется быстрее, чем сможет растворить хоть что-нибудь. Кроме того, Комаровский заметил в популярном видео целый ряд ошибок:

"Ну и куча ошибок «по мелочам», одно утверждение, что бактерии за сотни лет выработали устойчивость к алкоголю чего стоит!

Тем не менее, главный артист в видео:

— не понимает разницу между капсулой и оболочкой;

— не знает, что внешняя оболочка вируса гриппа — липидная мембрана;

— что туберкулезная палочка не имеет и не образует капсул;