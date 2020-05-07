Недавно в Сети начали громко обсуждать видео одного русскоязычного итальянского врача Александра Колосова, который рассказывал, как он за один день излечился от коронавируса.
По его словам, в день, когда у него проявились все классические симптомы инфицирования, решил бороться с заразой парами водки.
"Стал рассуждать…Коронавирус, основная локализация — легкие. Имеет большие запасы липопротеидов, липопротеидовую оболочку. В них, как известно, хорошо растворяется алкоголь. оптимальная концентрация — 40 градусов. Итак, чтобы элиминировать вирус, нужно в легких создать высокую концентрацию алкоголя. Но водку нужно не пить, а нужно ей дышать…", — рассказал мужчина.
Он объяснил, что нужно сделать марлевую повязку в 8-10 слоев, распылить на нее водку, а затем прижать марлю к маске, и, надев ее дышать 3-5 минут. Повторяя процедуру несколько раз в день, как утверждает доктор, уже на утро он избавился от вируса. По его словам, через два дня на работе у него взяли мазок на вирус и COVID-19 не подтвердился.
"Итак, за один день полное отсутствие клинических проявлений и лабораторное подтверждение. Всем моим знакомым я рекомендовал такой способ…", — заявил он.
При этом он объяснил, что с другими вирусными пневмониями, гриппом или туберкулезом такой способ не работает.
"У гриппа нет липопротеидов, и растворяться алкоголю негде. Туберкулзная палочка имеет мощнейшую капсулу… а бактерии на протяжении столетий выработали устойчивость от алкоголя", — рассказал Колосов.
После того, как видео стремительно распространилось по русскоязычным соцсетям, медиапорталы стали рассказывать о чудесном влиянии паров водки на коронавирусную инфекцию. Свой комментарий дал известный врач-педиатр Евгений Комаровский, заявивший, что вся информация, озвученная колосовым, на самом деле "несусветная глупость".
"Прежде всего, нельзя в течение суток ощутить "все симптомы коронавируса" — то есть что он себе лечил непонятно.
А через два дня сделали мазок — и вирус не обнаружили (потому, что вируса не было). Но самое главное в том, что вирус находится внутри клеток. То есть сначала надо растворить клетку, и только после этого можно будет добраться до вируса. Ну и еще одно, весьма существенное — пары алкоголя всасываются в кровь. ", — объяснил доктор Комаровский.
Врач рассказал, что алкоголь всосется быстрее, чем сможет растворить хоть что-нибудь. Кроме того, Комаровский заметил в популярном видео целый ряд ошибок:
"Ну и куча ошибок «по мелочам», одно утверждение, что бактерии за сотни лет выработали устойчивость к алкоголю чего стоит!
Тем не менее, главный артист в видео:
— не понимает разницу между капсулой и оболочкой;
— не знает, что внешняя оболочка вируса гриппа — липидная мембрана;
— что туберкулезная палочка не имеет и не образует капсул;
— что у коронавируса нет никакой "феноменальной устойчивости во внешней среде".