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В России допустили обход пика коронавируса 

News.ru 13 часов назад
Выраженного пика распространения коронавируса нового типа в России может и не быть, сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.
По его словам, принятые российским правительством и Роспотребнадзором меры оказали серьёзное влияние на эпидемию COVID-19, что можно увидеть в Москве.
Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные,
— подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».
Акимкин пояснил, что действия властей помогли выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому его может и не быть, так как он будет сглаженным, и Россия пройдёт данную фазу повышенной заболеваемости «не столь заметно».
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Коронавирус , Видео , РАН , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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