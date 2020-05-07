В России допустили обход пика коронавируса 

Выраженного пика распространения коронавируса нового типа в России может и не быть, сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.

По его словам, принятые российским правительством и Роспотребнадзором меры оказали серьёзное влияние на эпидемию COVID-19, что можно увидеть в Москве.

Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные,

— подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

Акимкин пояснил, что действия властей помогли выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому его может и не быть, так как он будет сглаженным, и Россия пройдёт данную фазу повышенной заболеваемости «не столь заметно».