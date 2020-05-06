Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи 

Газета.Ru и ещё 25 6 мая 2020
Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Фото: Газета.Ru
Главврач городской клинической больницы N 71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" назвал основные симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь.
Во-первых, это температура выше 38 градусов, которая не понижается после приема жаропонижающих средств. Во-вторых, затрудненность дыхания. В-третьих, обезвоживание, сухость во рту и сопутствующие концентрированная моча и диарея.
Кроме того, как отметил врач, симптомом, при котором стоит вызвать скорую, является спутанность сознания и заторможенность.
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-2019, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.
Видео дня. Когда появился наркоз
Газета.Ru: последние новости
Врач назвал основные ошибки при ношении масок Врач назвал основные ошибки при ношении масок В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса В США считают, что Китай скрыл данные о COVID-19 ради накопления лекарств В США считают, что Китай скрыл данные о COVID-19 ради накопления лекарств
Коронавирус , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки распространения коронавируса в РФ
Названы сроки распространения коронавируса в РФ
Назван признак ранней стадии коронавируса
Назван признак ранней стадии коронавируса
Названо условие развития тяжелой формы коронавируса
Названо условие развития тяжелой формы коронавируса
Назван симптом ранней стадии коронавируса
Назван симптом ранней стадии коронавируса
Раскрыто лучшее природное средстве от похмелья
Раскрыто лучшее природное средстве от похмелья
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
05:29
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Коронавирус Болезни и лекарства
Могут ли переносить коронавирус комары
03:02
Могут ли переносить коронавирус комары
Коронавирус Болезни и лекарства
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
00:39
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Коронавирус Болезни и лекарства
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
06:14
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение