Сергей Нетесов. Вероятность заразиться коронавирусом через доставку еды достаточно низкая. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, профессор, член-корреспондент РАН

Он выразил уверенность, что в работающих на доставку ресторанах и кафе соблюдаются санитарные правила, «и уж тем более специально не чихают на еду».

Вирусолог рекомендовал гражданам дополнительно самим соблюдать некоторые правила для минимизации рисков. Например, стоит разогревать горячие блюда в микроволновке и прокипятить жидкую еду.

«Термическая обработка убьет и коронавирус, и другие микробы», — пояснил Нетесов.

Профессор добавил, что заказывать еду на дом безопаснее, чем покупать в магазинах, где не соблюдается социальная дистанция и не используются средства защиты.

Ранее россиянам сообщили о низкой возможности заразиться вирусом дома при соблюдении режима самоизоляции. Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях товаров в магазинах, особенно на пластике и металлах, поэтому надо использовать маску и перчатки, а продукты мыть.