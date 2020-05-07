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Названа причина высокой заразности коронавируса 

Lenta.ru и ещё 8 7 мая 2020
Названа причина высокой заразности коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые из Корнеллского университета США считают, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Molecular Biology.
Его авторы установили, что геном нового коронавируса на 96 процентов состоит из генома вируса атипичной пневмонии — SARS-CoV-1, который в 2003 году унес жизни 774 человек. При этом SARS-CoV-2 обладает и чертами доброкачественного человеческого коронавируса HCoV-HKU1.
Первый вирус не очень заразен, при этом обладает высокой смертностью. Второй же наоборот — практически безвреден, однако очень быстро распространяется. Таким образом, при их синтезе получился вирус с высокой заразностью и смертностью. Кроме людей он опасен также для приматов, кошек, норок и хорьков — рецепторы их клеток схожи с человеческими.
Ранее в Минздраве сообщили о вспышке атипичной пневмонии в России незадолго до начала эпидемии коронавируса. Из-за распространения микоплазменной пневмонии пришлось даже закрыть ряд подмосковных школ.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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