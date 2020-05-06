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В вопросе снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом следует учитывать специфику России и необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский. Об этом в эфире НСН заявил академик РАН , вирусолог Феликс Ершов.

"Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности",

— отмечает он.

Специалист считает, что начать отмену ограничительных мер следует с Москвы, после чего другие российские регионы смогут перенять опыт столицы.

"По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с коронавирусной инфекцией",

— подчеркнул Ершов.

Вирусолог заключил, что удержать россиян на самоизоляции становится все сложнее.