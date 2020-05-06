Вирусолог: COVID-19 можно заразиться дома

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн сообщил, что коронавирусом можно заразиться дома. Об этом эксперт рассказал в интервью Пятому каналу.

По мнению специалиста, вирус можно подхватить через еду или воду. В таком случае он будет развиваться по типу кишечной инфекции:

"На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций".

Однако медик подчеркнул, что вероятность заразиться таким образом крайне мала.

Кроме того, Альштейн рассказал, как снизить риск заражения при общении с людьми, которые могут быть носителями COVID-19:

"Для этого нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра".

Эксперт также посоветовал дезинфицировать поверхности предметов, на которых может оседать вирус.