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Вирусолог сообщил о возможности заразиться COVID-19 дома 

Мира Маркина 6 мая 2020
Вирусолог: COVID-19 можно заразиться дома
Фото: РИА Новости
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн сообщил, что коронавирусом можно заразиться дома. Об этом эксперт рассказал в интервью Пятому каналу.
По мнению специалиста, вирус можно подхватить через еду или воду. В таком случае он будет развиваться по типу кишечной инфекции:
"На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций".
Однако медик подчеркнул, что вероятность заразиться таким образом крайне мала.
Кроме того, Альштейн рассказал, как снизить риск заражения при общении с людьми, которые могут быть носителями COVID-19:
"Для этого нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра".
Эксперт также посоветовал дезинфицировать поверхности предметов, на которых может оседать вирус.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что медики обнаружили новый недуг, возникающий на фоне коронавируса.
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Коронавирус , COVID-19
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