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Дату окончания пандемии коронавируса в России снова отодвинули 

Lenta.ru и ещё 5 6 мая 2020
Дату окончания пандемии в России снова отодвинули
Фото: Lenta.ru
Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России. Согласно новому прогнозу, который опубликован на их официальном сайте, эпидемия в стране может полностью закончиться 24 августа 2020 года.
Специалисты пояснили, что прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер.
Для составления прогноза ученые использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).
Изначально исследователи прогнозировали, что эпидемия в России завершится к 20 июня. Позднее дату сдвинули на 12 августа из-за увеличения числа зараженных, еще через некоторое время — на 17 августа.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о невозможности полной победы над коронавирусом. По ее словам, полностью закончить циркуляцию инфекции не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер, так как все равно происходит общение между людьми, и риски возобновления имеются.
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Коронавирус , Пандемия коронавируса , Анна Попова , Роспотребнадзор
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