Болезнь, которая незаметно меняет внешность: как лечат акромегалию

Увеличение размера обуви и колец, головные боли и храп могут быть не случайностью, а симптомами болезни. Разобрались, что такое акромегалия, как её диагностируют и почему важно не откладывать визит к эндокринологу.

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Что такое акромегалия

Это редкое заболевание, которое развивается (англ.) из-за избытка гормона роста (соматотропина) в среднем возрасте. К моменту появления первых симптомов скелет уже сформирован, а зоны роста костей закрыты, поэтому человек не становится выше. Однако некоторые части тела продолжают увеличиваться: кисти и стопы становятся крупнее, меняются форма носа и нижней челюсти, выступают надбровные дуги, могут увеличиваться и некоторые внутренние органы.

Чем акромегалия отличается от гигантизма

Похожее заболевание — гигантизм. Он тоже связан с избытком гормона роста и развивается (англ.) у детей и подростков, пока кости ещё увеличиваются в длину. Из-за избытка гормона кости продолжают удлиняться, поэтому подросток может быть намного выше сверстников.

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Изменения происходят медленно, иногда в течение многих лет, поэтому человек может не сразу их заметить.

Почему возникает акромегалия

В большинстве случаев причина — доброкачественная опухоль гипофиза (аденома), которая выделяет гормон роста. Гипофиз — железа в основании мозга, и даже небольшое новообразование в нём может перестроить работу всего организма. Если опухоль увеличивается, она может давить на соседние участки мозга, вызывая головные боли и проблемы со зрением.

Симптомы, которые должны насторожить

Среди признаков — увеличение кистей и стоп, похожее на отёк, изменение черт лица: увеличиваются губы и нос, выступает нижняя челюсть, нависают надбровные дуги. К этому добавляются головные боли, ухудшение зрения, повышенная потливость, мышечная слабость, нарушения менструального цикла у женщин и апноэ сна — остановки дыхания во сне. Изменения внешности обычно развиваются постепенно, поэтому человек и его близкие могут долго их не замечать. Другие симптомы могут появляться в разное время.

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Рука здорового человека по сравнению с рукой человека с акромегалией

Как ставят диагноз

Сначала врач назначает анализ крови, чтобы проверить (англ.) уровень инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) — гормона, который отвечает за рост и метаболизм. Если его уровень повышен или результаты неясны, проводят тест на переносимость глюкозы: после того как человек выпьет раствор глюкозы, врач снова измеряет уровень гормона роста. В норме он должен снизиться, но при акромегалии он может оставаться высоким. Если диагноз подтверждается, делают МРТ, чтобы понять, где находится опухоль и какого она размера.

Какие есть методы лечения

Основной метод лечения акромегалии — хирургическое удаление аденомы, чаще всего малоинвазивным путём: через нос с помощью эндоскопа. Если операция невозможна или гормон роста остаётся повышенным, назначают (англ.) препараты — аналоги соматостатина, агонисты дофамина, антагонисты рецепторов соматотропного гормона. Лучевую терапию применяют, когда операция противопоказана, а лекарства не дают нужного результата.

Без лечения акромегалия может привести к диабету, болезням сердца и необратимым изменениям внешности. Если есть несколько подозрительных признаков, стоит обратиться к эндокринологу — самодиагностика здесь не заменит анализы и МРТ.

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Главное об акромегалии

Акромегалия — заболевание, при котором у взрослого человека избыток гормона роста постепенно меняет кисти, стопы и черты лица. Чаще всего причиной становится аденома гипофиза. При увеличении размера обуви, частых головных болях, ухудшении зрения или остановках дыхания во сне стоит обратиться к эндокринологу. Чем раньше врач подтвердит диагноз и подберёт лечение, тем выше вероятность снизить риск осложнений.

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