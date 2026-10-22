Российские врачи активно используют ИИ в своей работе

Профсообщество «Врачи РФ» провело исследование об использовании технологий искусственного интеллекта медиками страны. Оно показало: около 41,3% респондентов уже применяют ИИ в своей практике хотя бы несколько раз в месяц. Какие есть риски использования искусственного интеллекта, разобрался «Рамблер».

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Опыт использования искусственного интеллекта в повседневной жизни есть у 64,6% опрошенных врачей, а в работе у 41,3%. При этом 16,1% респондентов заявили, что пользуются искусственным интеллектом в профессиональной деятельности практически постоянно, ещё 13,6% прибегают к помощи ИИ несколько раз в неделю. Кроме того, примерно 11,5% специалистов отмечают эпизодическое использование технологии – несколько раз в месяц или для решения специфических задач.

Однако, несмотря на растущую популярность новых технологий, большинство врачей проявляют осторожность: 92,7% респондентов признались, что перепроверяют результаты, полученные от ИИ-систем.

Таким образом, врачи используют ИИ скорее как профессиональный инструмент структурирования, анализа и размышления, а не как источник, которому можно безусловно делегировать поиск ответа или принятие решения, отмечается в исследовании.

Самым распространённым способом применения ИИ остаётся поиск и систематизация медицинской информации – такой подход выбрали 66,5% участников. При этом в определённых случаях ИИ повышает точность диагностики (особенно в КТ, МРТ, рентгенографии) и автоматизирует рутину. А в фармацевтике искусственный интеллект кардинально ускоряет процессы, которые раньше занимали годы, что позволяет сократить время вывода препаратов на рынок и снижает стоимость разработки, отмечает Сбер.

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Чем грозит использовании ИИ в лечении

Однако, по мнению экспертов, необходимо аккуратно подходить к советам нейросетей, так как их алгоритмы пока несовершенны, модели продолжают галлюцинировать и порой основываются на устаревшей или непроверенной информации, пишет «Российская газета».

Также специалисты предупреждают, что использование искусственного интеллекта для самостоятельной постановки диагноза может быть опасно, так как пользователь может неправильно оценивать собственные симптомы, предоставлять не всю информацию, и давать неверные запросы, пишет The Guardian.

Плюс даже самые передовые модели ИИ сегодня демонстрируют «подобострастное поведение, ставя удовлетворение пользователя выше точности», констатировал доцент, технолог и исследователь Массачусетского технологического института Пэт Патаранутапорн.

Специалисты также отметили, что обзоры ИИ сфокусирована на скорости, а не на точности ответа, поэтому их советы нуждаются в перепроверке. И стоит обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.