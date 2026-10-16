Восставшая из мёртвых: патологоанатом рассказала, почему «воскресла» девочка из Гватемалы

В Гватемале покойница воскресла прямо на похоронах. Патологоанатом Юлия Андрюхина рассказала «Рамблеру», как такое могло произойти и как врачи отличают мнимую смерть от настоящей.

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Что такое мнимая смерть

История 17-летнего подростка из Гватемалы привлекла внимание мировых СМИ (англ.). Девочка, которую родственники считали умершей, очнулась в гробу во время церемонии прощания. По словам семьи, перед предполагаемой смертью она потеряла сознание и перестала дышать, а её пульс не прощупывался.

«Случай в Гватемале — это, скорее, результат низкой медицинской грамотности населения. Там не было своевременной профессиональной оценки состояния и нужной инструментальной диагностики, поэтому человека ошибочно приняли за умершего». Юлия Михайловна Андрюхина Врач-патологоанатом

Мнимая смерть — это не самостоятельный медицинский диагноз, а общее название ситуаций, связанных с глубокой потерей сознания, очень слабым дыханием и пульсом, которые принимают за смерть.

«Речь идёт о глубокой коме, сильном переохлаждении, тяжёлых отравлениях, некоторых формах летаргии — то есть о состояниях, при которых жизненные функции настолько угнетены, что без специального оборудования и диагностики их почти невозможно обнаружить», — поясняет патологоанатом.

Какие состояния можно принять за смерть?

Вазовагальный обморок

Это один из распространённых (англ.) видов кратковременной потери сознания из-за перевозбуждения блуждающего нерва. Перед обмороком человек может испытывать головокружение, тошноту, слабость, потемнение в глазах и повышенное потоотделение.

Иногда кожа становится очень бледной, а пульс — таким слабым, что неподготовленный человек не может его найти и ошибочно делает вывод о смерти. При этом вазовагальный обморок, как правило, длится недолго, и сознание быстро возвращается.

Резкое падение артериального давления

При выраженной гипотонии кровоснабжение мозга и других органов может ухудшиться настолько, что человек потеряет сознание. В тяжёлых случаях, например при шоке, состояние становится угрожающим жизни. Кожа может быть холодной и бледной, дыхание — поверхностным, а пульс — слабым и трудноразличимым.

Нарушения сердечного ритма

При некоторых аритмиях сердце начинает перекачивать кровь недостаточно эффективно. Это может привести к внезапной потере сознания. Если кровообращение резко нарушается, состояние способно быстро перейти в остановку сердца. При этом важно различать тяжёлую аритмию и остановку кровообращения: последняя требует немедленной сердечно-лёгочной реанимации.

«Даже при отсутствии признаков жизни реанимационные мероприятия не прекращают сразу. Сердечно-лёгочная реанимация проводится в течение 30 минут после последнего сокращения сердца. Только если за это время не удалось восстановить сердечную деятельность, реанимация прекращается и смерть констатируется официально. Именно этот временной регламент служит дополнительной страховкой от ошибки — у организма остаётся шанс, даже если внешне он кажется безжизненным», — уточняет врач.

Как врачи подтверждают смерть?

Отсутствие заметного дыхания, бледность кожи и невозможность нащупать пульс на запястье кажутся 100-процентными признаками смерти. Однако медицинские специалисты используют более строгие протоколы (англ.) оценки жизненных функций и критерии констатации смерти. В зависимости от ситуации могут потребоваться электрокардиография (ЭКГ) и другие исследования. Конкретный порядок действий определяется клиническими обстоятельствами и действующими медицинскими правилами.

«Констатация смерти — это исключительная компетенция медицинского работника, и она не сводится к простым методам "вижу, слышу, ощущаю". Врач или фельдшер обязан опираться на объективные инструментальные данные: запись изолинии на ЭКГ (отсутствие сердечной активности), отсутствие электрической активности мозга по ЭЭГ, прекращение кровотока в мозге и другие», — резюмирует патологоанатом.

Главное о мнимой смерти

Мнимая смерть — не самостоятельный медицинский диагноз, а общее обозначение состояний, при которых человек внешне может казаться умершим, хотя жизненные функции сохраняются. Глубокий обморок, резкое падение артериального давления и некоторые нарушения сердечного ритма могут сопровождаться выраженной бледностью, слабым пульсом и поверхностным дыханием. История девушки из Гватемалы напоминает, почему нельзя определять смерть только по внешним признакам. Своевременная медицинская помощь, правильная оценка жизненных функций и соблюдение установленных протоколов имеют решающее значение для спасения жизни.

Текст проверила врач-патологоанатом Юлия Михайловна Андрюхина, стаж 5 лет

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