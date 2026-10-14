Рак у папы римского: онколог рассказала о шансах на выздоровление

У папы римского Льва XIV диагностировали аденокарциному лёгкого. Понтифику удалили нижнюю долю правого лёгкого. Врач-онколог Марина Шорина рассказала «Рамблеру», чем аденокарцинома отличается от других видов рака и от чего зависит вероятность выздоровления при таком диагнозе.

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Пресс-служба Святого Престола сообщила, что папе Льву XIV провели операцию на грудной клетке. Хирурги удалили нижнюю долю правого лёгкого. Гистология подтвердила предварительный диагноз — аденокарциному.

Что это за опухоль

Аденокарцинома — злокачественная опухоль, которая развивается из железистых клеток лёгочной ткани. Это один из подтипов немелкоклеточного рака лёгкого.

«Рак лёгкого делится на несколько подтипов по его гистологическому строению, то есть по клетке-предшественнице, которая переродилась в рак. Может быть плоскоклеточный рак, аденокарцинома, мелкоклеточный рак и многие другие редкие типы. Аденокарцинома — самая часто встречающаяся злокачественная опухоль. Причём чаще всего она встречается именно у некурящих людей». Марина Сергеевна Шорина врач-онколог, химиотерапевт клиники "Евроонко"

Каковы шансы выздороветь

Прогноз зависит прежде всего от стадии заболевания: распространилась ли опухоль за пределы лёгкого, затронуты ли лимфатические узлы и появились ли отдалённые метастазы. Важны также молекулярные особенности опухоли, общее состояние пациента и ответ на лечение.

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При этом, по словам Марины Шориной, аденокарцинома имеет самый благоприятный прогноз среди других видов рака лёгкого.

«На первой-второй стадии пятилетняя выживаемость составляет 70–90%. При более поздних стадиях — третьей и четвёртой — 15–25%. Это очень хорошие показатели при онкологическом заболевании», — говорит врач.

Ватикан не уточняет стадию заболевания понтифика, наличие метастазов и другие детали, которые необходимы для оценки перспектив лечения, но подчёркивает, что папа Лев XIV хорошо перенёс операцию и быстро пришёл в себя.

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