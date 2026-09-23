Язва от нервов? Учёные нашли настоящую причину болезни

Десятилетиями считалось, что язва желудка — это болезнь нервных и вечно спешащих людей. Наука давно нашла настоящих виновников, и они не связаны с эмоциями. Разобрались, откуда взялся миф о стрессе и что на самом деле вызывает язвенную болезнь.

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Почему возник миф

До 1980-х годов стресс и образ жизни действительно считали основными причинами язвенной болезни. Врачи наблюдали закономерность: человек много нервничал, у него появлялись боли в желудке, а затем обнаруживалась язва. Логичным казался вывод, что именно переживания и постоянное напряжение привели к болезни. Позже выяснилось, что связь есть, а вот объяснение ошибочное.

Всё изменилось в начале 1980-х годов, когда австралийские учёные Робин Уоррен и Барри Маршалл обнаружили (англ.) в слизистой желудка бактерию, которую позднее назвали Helicobacter pylori. Они установили её связь с воспалением слизистой, гастритом и язвенной болезнью. В 2005 году за открытие H. pylori и её роли в заболеваниях желудка учёные получили (англ.) Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

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Чтобы проверить свою гипотезу, Маршалл выпил (англ.) культуру бактерии. После этого у него развились признаки гастрита, а обследование подтвердило наличие H. pylori. Эксперимент стал одним из самых известных эпизодов в истории изучения язвенной болезни. Сегодня стресс не считают самостоятельной причиной язвенной болезни. При этом он может усиливать симптомы уже существующей язвы.

По данным (англ.) Нобелевского комитета, инфекция H. pylori связана более чем с 90% язв двенадцатиперстной кишки и до 80% язв желудка. Кроме неё повышать риск образования язвы может длительный и бесконтрольный приём (англ.) нестероидных противовоспалительных препаратов (например, аспирина, ибупрофена и напроксена).

H. pylori вызывает хроническое воспаление слизистой желудка и нарушает её защиту. На этом фоне слизистая становится более уязвимой для действия желудочного сока, а инфекция может способствовать формированию язвы.

А что насчёт еды?

Острые блюда, кофе или другие продукты могут усиливать неприятные ощущения у конкретного человека, но специальная диета не считается способом предотвратить или вылечить язву. Исследования не подтверждают (англ.) существенную роль питания в возникновении язвенной болезни.

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А как же стрессовые язвы?

Название действительно может запутать. Стрессовые повреждения слизистой существуют, но речь идёт не о переживаниях из-за работы, семейного конфликта или тревоги.

Так называемая стрессовая гастропатия возникает (англ.) у тяжёлых пациентов, особенно находящихся в отделении интенсивной терапии, например, при серьёзных травмах, ожогах или других критических состояниях. Такие поражения слизистой отличаются от обычной язвенной болезни, связанной с H. pylori или НПВС. При тяжёлом течении стрессовой гастропатии также могут формироваться язвенные дефекты.

Как понять, почему появилась язва

Если врач подозревает язвенную болезнь, обследование направлено не только на поиск самой язвы, но и на выяснение её причины. Для этого могут использовать (англ.) гастроскопию и тесты на Helicobacter pylori.

Для выявления инфекции применяют, в частности, дыхательный тест и анализ кала на антиген H. pylori. Гастроскопия позволяет непосредственно увидеть язву и при необходимости взять образец ткани для исследования. Если H. pylori подтверждается, терапия решает две задачи: заживляет язву и уничтожает бактерию.. Для этого используют комбинации лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Если язва связана с НПВС, врач оценивает необходимость этих препаратов и по возможности меняет схему лечения, снижают дозу или подбирают другой вариант.

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Главное о связи стресса и язвы

Стресс и некоторые продукты могут обострять симптомы уже имеющейся язвы, но не вызывают её сами по себе. Главные виновники язвенной болезни — бактерия Helicobacter pylori и приём отдельных НПВС. Если есть подозрение на язву, важно найти причину, а не списывать боль в желудке на нервы. Современное лечение убирает не только симптомы, но и сам источник проблемы.

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