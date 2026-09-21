У йоги и медитации нашли неожиданный эффект

Лечение эпилепсии — это не только лекарства. Исследователи изучили, могут ли йога, медитация и другие изменения образа жизни помочь людям реже сталкиваться с приступами. По результатам анализа, самые высокие показатели были у тех, кто занимался йогой, медитацией или практиковал осознанность. Однако эти методы изучали именно как дополнение к основному лечению.

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Исследование провели специалисты Центра эпилепсии Кливлендской клиники под руководством невролога Элизабет Сперджен. Результаты опубликованы в журнале Epilepsia (англ.).

Авторы отмечают, что несмотря на большое количество доступных противосудорожных препаратов некоторым людям не удаётся полностью контролировать приступы. Кроме того, стресс может провоцировать их у части пациентов. Исследователи изучают, могут ли дополнительные методы помочь в лечении эпилепсии.

В обзор вошли 118 исследований, в которых участвовали взрослые и дети. В 61 работе была контрольная группа, а в 52 участников случайным образом распределяли по группам. Для подробного анализа частоты приступов использовали 71 исследование.

Учёные оценивали, у какой доли участников приступы стали происходить как минимум на 50% реже. В среднем такой результат наблюдался у 44% участников в краткосрочной перспективе и у 50% — при более длительном наблюдении. Это не означает, что со временем эффект обязательно усиливался: сроки и условия исследований различались.

Самые высокие показатели были у йоги, медитации и практик осознанности. В восьми исследованиях этих методов доля участников, у которых приступы стали происходить как минимум на 50% реже, составила 62% при краткосрочном и 79% при более длительном наблюдении.

Исследователи оценивали не только частоту приступов, но и качество жизни. Этот показатель изучали в 31 работе. В 68% из них авторы сообщили об улучшении качества жизни. Чаще всего его оценивали в исследованиях психологической и поведенческой терапии: во всех семи таких работах отмечали улучшение.

При этом результаты нужно трактовать осторожно. Исследования отличались по качеству, числу участников, методам и продолжительности наблюдения. Кроме того, авторы не использовали единый подход к вмешательствам и оценке результатов, поэтому пока нельзя сказать уверенно, насколько устойчив эффект и какие методы помогают лучше всего.

Важно: йога и медитация не заменяют лекарства от эпилепсии. Исследование рассматривало их как возможное дополнение к назначенному лечению. Если человек хочет попробовать такие практики, ему стоит сначала обсудить это с врачом.

К доказанным техникам относятся дыхательные практики, мышечная релаксация и йога. Например, медленное дыхание снижает артериальное давление и помогает расслабиться, а прогрессивная мышечная релаксация Джейкобсона улучшает качество сна. Простые дыхательные техники — глубокое диафрагмальное дыхание, квадратное дыхание и дыхание по счёту 4–7–8 — доступны каждому и не требуют специальной подготовки.

Медитации и звукотерапия представляют собой современные интерпретации древних практик. Медитации осознанности и трансцендентальная медитация влияют на зоны мозга, отвечающие за мышление и самоконтроль. Визуализация, йога и растяжка также помогают бороться со стрессом: исследования показывают, что асаны влияют на работу симпатической нервной системы.

От дыхания до лечения звуком: 7 техник для расслабления

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