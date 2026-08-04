Формальный диагноз: что делать, если он есть, а уверенности нет

Почему некоторые диагнозы требуют уточнения? Врач-терапевт Инесса Карпова рассказала «Рамблеру», какие диагнозы не всегда объясняют состояние пациента, чем они опасны и почему за привычными формулировками могут скрываться другие причины недомогания.

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Диагноз-прикрытие

Авитаминоз, дисбактериоз, вегетососудистая дистония — знакомые формулировки, которые не всегда дают полное представление о причине симптомов.

«Дефицит определённого витамина — реальное медицинское состояние, но его симптомы могут быть неспецифичны, поэтому важно подтвердить сам дефицит и понять, почему он возник. Дисбактериоз — состояние, возникающее в результате осложнения некоторых заболеваний. Сам термин не раскрывает ни причину состояния, ни суть нарушения — избыток или дефицит каких-либо бактерий, что очень важно для правильного лечения». Карпова Инесса Викторовна врач-терапевт

Почему такие диагнозы появляются?

У расплывчатых диагнозов несколько источников:

На первичном приёме врачу часто приходится работать с ограниченной информацией: многие жалобы неспецифичны, а причина симптомов становится понятной только после наблюдения и дополнительных обследований.

многие жалобы неспецифичны, а причина симптомов становится понятной только после наблюдения и дополнительных обследований. Часть терминов используют со времён старой медицинской практики, когда инструментов для точной диагностики было меньше. Иногда вместо подробного объяснения пациент получает знакомый термин без плана дальнейшей проверки. Пациенту, кстати, тоже легче: хоть какое-то слово лучше, чем пустота.

Примеры неопределённых диагнозов

Остеохондроз

Боль в спине может возникать по разным причинам: из-за перенапряжения мышц, проблем с суставами позвоночника, раздражения или сдавления нервных корешков, воспалительных процессов или последствий травм.

Выявленные дегенеративные изменения позвоночника не всегда объясняют причину боли и выраженность симптомов. Изменения в позвоночнике на обследовании могут встречаться у многих людей, в том числе у тех, кто не испытывает дискомфорта. При жалобах на боль в спине важно учитывать не только результат снимка или формальную формулировку диагноза, но и характер боли, сопутствующие симптомы, образ жизни и данные осмотра. Только комплексная оценка помогает понять настоящую причину проблемы и выбрать подходящее лечение.

Гастрит

Диагноз «гастрит» часто используют как объяснение боли в желудке, тяжести после еды, тошноты, изжоги или дискомфорта в верхней части живота. Однако сама эта формулировка не всегда отвечает на вопрос, что именно происходит с желудком и почему появились симптомы.

Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка, но его причины могут быть разными: чаще всего это инфекция Helicobacter pylori, также это может быть приём некоторых лекарств, аутоиммунные процессы и другие факторы. Похожие жалобы могут возникать и при других состояниях: гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, функциональной диспепсии, заболеваниях желчного пузыря или поджелудочной железы.

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Несуществующие диагнозы

Вегетососудистая дистония

Под диагнозом ВСД в разных ситуациях могут скрываться разные жалобы: сердцебиение, слабость, головокружение, тревога, нарушения сна. Такие симптомы могут иметь множество причин.

Дисбактериоз

Термин «дисбиоз» используют для описания изменений состава или функций микробиоты, но его определения неоднородны. Сам факт изменения микробиоты не доказывает, что именно оно стало причиной симптомов или заболевания. Микробиом кишечника — это сложная система, которая включает множество видов микроорганизмов, а его состав может меняться под влиянием питания, лекарств, стресса, инфекций и других факторов.

Само по себе выявление изменений в составе микрофлоры не объясняет причину всех жалоб. При нарушениях работы кишечника врач может назначить пробиотики, но их эффективность зависит от конкретного штамма микроорганизмов, состояния пациента и цели терапии.

Чем опасны такие диагнозы

Проблема возникает, когда формальный диагноз или симптоматическое объяснение подменяет поиск причины, которую необходимо исключить. Из-за этого пациент может тратить время и деньги на препараты «для сосудов», «для микрофлоры» или «для нервов», пока главная причина остаётся без внимания.

Ещё один минус — неправильно подобранное лечение. Оно может откладывать поиск настоящей причины. Человек привыкает связывать новые или усиливающиеся жалобы с уже знакомым диагнозом, например ВСД, и может не заметить признаки другого заболевания, которое требует отдельного обследования и лечения.

«На практике пациенты часто пытаются лечиться самостоятельно, выбирая препараты по совету знакомых или отзывам в интернете. Это может привести к тому, что время для поиска настоящей причины симптомов будет упущено», — рассказывает терапевт.

Главное о формальных диагнозах

Плох не сам факт такого диагноза, а ситуация, когда он заменяет поиск причины. Врач может честно сказать: «Пока картина неясная, давайте наблюдать» — и это лучше, чем привычный ярлык без плана лечения. Пациент вправе просить понятное объяснение, а не просто название болезни.

Если после приёма у вас нет ответа на вопрос «Почему мне плохо?», это повод вернуться и спросить напрямую или обратиться за вторым мнением. Это не недоверие к первому врачу, а нормальная практика при затяжных, непонятных или тревожащих симптомах.

Важные исследования

Текст проверила врач-терапевт Карпова Инесса Викторовна, стаж 27 лет.

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