Рак побеждён? Что скрывают громкие новости от учёных

Новости о бактериях из кишечника лягушки, антарктических организмах и вирусах, атакующих опухоли, звучат как начало новой эры в онкологии. Однако между успешным опытом на мышах и препаратом, который врач сможет назначить пациенту, проходят годы исследований и проверок. Врач-онколог к.м.н. Денис Романов рассказал «Рамблеру», как устроен путь от научного открытия до реального лечения и почему громкий заголовок почти никогда не означает готовый препарат.

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По оценкам ВОЗ, примерно у каждого пятого человека в течение жизни развивается онкологическое заболевание. Именно поэтому каждая новость о возможном прорыве вызывает такой отклик.

Три недавних примера: что именно нашли учёные

Бактерия из кишечника лягушки. Японские исследователи выделили бактерию Ewingella americana из кишечника японских древесных лягушек. В эксперименте на модели колоректального рака у мышей однократное внутривенное введение бактерии показало выраженный противоопухолевый эффект. По данным публикации, Ewingella americana , по всей видимости, действовала двумя путями: напрямую повреждала опухолевые клетки и активировала иммунный ответ. У работы есть ограничение: данные получены после опытов на мышах, это не готовая терапия для людей.

В на модели колоректального рака у мышей однократное внутривенное введение бактерии показало выраженный противоопухолевый эффект. По данным публикации, Ewingella americana , по всей видимости, напрямую повреждала опухолевые клетки и активировала иммунный ответ. У работы данные получены после опытов на мышах, это не готовая терапия для людей. Антарктические асцидии и меланома. Исследователи University of South Florida изучают морских асцидий (простые морские животные, крепятся к камням) из вод Антарктики и связанные с ними бактерии. По данным исследования USF , учёные обнаружили соединения, способные убивать клетки меланомы (агрессивный рак кожи) в лабораторных условиях. Сейчас стоит задача понять, как получать вещество искусственно, проверить его механизм, безопасность и перспективы. До создания препарата ещё очень далеко.

Исследователи University of South Florida изучают морских асцидий (простые морские животные, крепятся к камням) из вод Антарктики и связанные с ними бактерии. По данным , учёные обнаружили соединения, способные (агрессивный рак кожи) в лабораторных условиях. Сейчас стоит задача понять, как получать вещество искусственно, проверить его механизм, безопасность и перспективы. До создания препарата ещё очень далеко. Онколитические вирусы. Это вирусы, которые размножаются преимущественно в опухолевых клетках, разрушают их и помогают иммунной системе распознавать рак. Направление изучается более ста лет , и здесь есть реальный результат: препарат IMLYGIC одобрен FDA и применяется для местного лечения неоперабельных кожных, подкожных и узловых поражений при меланоме после рецидива. Однако это конкретное показание, а не универсальное «лекарство от рака».

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Почему мыши «выздоровели», а лекарства всё равно нет

По словам врача-онколога Дениса Романова, учёные во всём мире, в том числе в России, постоянно ищут новые лекарства, но далеко не каждое открытие приводит к появлению препарата в больницах и аптеках. По данным фармкомпаний, из 5000 соединений, которые проходят этап открытия и доклинической разработки, лишь одно становится одобренным лекарством.

«Автоматическая ассоциация между сообщением об обнаружении некой противоопухолевой эффективности у какого-либо вещества как минимум наивна, а как максимум — вредна. Услышав о том, что “у акул не бывает рака”, пребывающий в панике, страхе и отчаянии болеющий человек может обратиться к лечению каким-нибудь акульим хрящом вместо того, чтобы с потенциальным успехом сражаться со своим заболеваниям действительно работающими и проверенными средствами». Романов Денис Сергеевич врач-радиотерапевт сети клиник «Евроонко», к. м. н., член Ассоциации онкологов России, Российской ассоциации терапевтических радиационных онкологов и The European Society for Radiotherapy and Oncology

Как отмечает онколог, не стоит обвинять фармацевтические компании и современную медицину в заговоре, если многообещающие разработки не доходят до пациентов. Причин, почему перспективные на ранних этапах препараты в итоге не становятся лекарствами, несколько.

«В медицине, химии, биохимии и биологии гораздо больше неизвестных, чем в обычной алгебраической задаче. Допустим, мы придумали идею и хотим — выскажемся максимально просто — подавить активность некоего белка, ассоциированного с болезнью. Мы исследуем сотни и тысячи молекул, которые могут соответствовать этой задаче. В итоге подходящими окажутся лишь несколько, и найти их среди тысяч соединений — уже сложная задача», — говорит специалист.

Вторая причина — провал на доклинических этапах. Даже найденные молекулы могут не сработать: препарат может плохо проникать в нужные клетки, оказаться небезопасным или не показать ожидаемой эффективности.

Третья причина — результаты исследований на людях могут отличаться от результатов на животных. Даже если препарат помог животным, это не гарантирует такого же эффекта у людей. На этапе клинических испытаний проверяют безопасность, эффективность и сравнивают новый препарат с уже существующими методами лечения.

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Четвёртая причина — проблемы после регистрации препарата. Даже одобренное лекарство может показать другие результаты при массовом применении, столкнуться с неожиданными побочными эффектами или проиграть конкуренту с более эффективным препаратом.

Путь от идеи до препарата

Разработка онкологического препарата состоит из нескольких этапов,каждый из которых может завершиться неудачей. Вот как выглядит этот путь:

In vitro — опыты на клетках вне организма. Большинство новостей о «прорывах» описывают именно этот этап.

— опыты на клетках вне организма. Большинство новостей о «прорывах» описывают именно этот этап. Доклинические исследования на животных — проверяют, работает ли вещество в живом организме, насколько оно токсично и как распределяется в тканях.

— проверяют, работает ли вещество в живом организме, насколько оно токсично и как распределяется в тканях. I фаза — первые испытания на людях. Цель — найти безопасную дозу, а не доказать эффективность.

— первые испытания на людях. Цель — найти безопасную дозу, а не доказать эффективность. II фаза — первые данные об эффективности у пациентов.

— первые данные об эффективности у пациентов. III фаза — сравнение с уже существующей стандартной терапией на большой группе пациентов.

— сравнение с уже существующей стандартной терапией на большой группе пациентов. Регистрация — регулятор оценивает данные и принимает решение.

— регулятор оценивает данные и принимает решение. Пострегистрационное наблюдение — даже после одобрения могут проявиться редкие побочные эффекты или взаимодействия с другими препаратами. Даже регистрация не гарантирует пожизненного успеха: в реальной практике результат может отличаться от исследования, а конкурентный препарат — оказаться лучше.

Почему нет одного лекарства от рака?

«Фармацевтические компании не скрывают от нас чудесные свойства трав, грибов, хрящей, соды и прочего. Если молекула действительно работает и её можно превратить в лекарство, фармкомпании не пройдут мимо неё, независимо от источника. В конце концов, любой крупный бизнес заинтересован в эффективных продуктах, которые можно продавать. Например, две группы химиопрепаратов — таксаны и винкаалкалоиды — появились благодаря молекулам растительного происхождения: тиса и розового барвинка. А митомицин был получен из актинобактерии» — объясняет врач.

Единого лекарства от рака, скорее всего, не существует, потому что рак — это не одна болезнь, а множество разных злокачественных опухолей с разными причинами возникновения, биологическими особенностями и генетическими характеристиками. Чем универсальнее препарат и чем больше опухолей он способен подавить, тем ниже его избирательность: он хуже отличает раковые клетки от здоровых. Современная онкология развивается не за счёт одного универсального средства, а за счёт создания разных методов лечения для разных видов опухолей.

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Как читать новости о лечении рака: практический чек-лист

Эксперт предлагает аналогию со спортом: новость о том, что клуб заинтересован в покупке хорошего игрока, не означает, что игрок точно перейдёт и команда выиграет трофеи. Так же новость об удачном эксперименте не означает готовое лечение. Прежде чем радоваться или пугаться, стоит задать себе несколько вопросов:

На ком проводили исследование — на клетках, мышах или людях?

Есть ли опубликованные научные данные, а не только пресс-релиз?

а не только пресс-релиз? Указана ли фаза клинических испытаний?

Есть ли контрольная группа и сравнение со стандартной терапией?

Говорят ли о препарате официальные медицинские источники?

Попал ли он в клинические рекомендации?

Доступен ли он пациентам физически и юридически?

По словам врача, по-настоящему радоваться стоит, когда есть хорошие данные II–III фазы, положительная оценка официальных источников, включение в рекомендации и реальная доступность для пациентов.

Главное: рациональный оптимизм вместо сенсаций

Громкие новости о бактериях, вирусах и морских организмах, способных лечить рак, важны. Из множества ранних идей появляются реальные методы лечения. Пациентам нельзя заменять доказанную терапию экспериментальными или псевдонаучными средствами — это прямой вред здоровью. Лучший способ читать такие новости — видеть в них не готовую «таблетку от рака», а один из шагов большого научного пути. Большинство шагов не приведут к финишу. Однако те немногие, которые дойдут, — изменят лечение реальных пациентов.

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