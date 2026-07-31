Распространённый вид сахара связали с развитием агрессивного рака

Новое исследование Института Вистара выявило неожиданную связь между фруктозой и распространением высокозлокачественного серозного рака яичников.

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Работа, опубликованная в журнале Nature Aging, показала, что клетки опухоли, пережившие химиотерапию, переходят в состояние клеточного старения и выделяют вещества, которые могут влиять на соседние опухолевые клетки и таким образом способствуют их распространению. Учёные определили фруктозу как ключевого посредника в этом процессе и выявили ранее неизвестный механизм, благодаря которому выжившие после лечения раковые клетки могут способствовать распространению метастазов.

«Некоторые злокачественные клетки, пережившие химиотерапию, больше не делятся, но они по-прежнему биологически активны, — сказал Эйдан Коул, доктор философии, научный сотрудник лаборатории Кэтрин Эйрд, доктора философии, в Институте Вистара и первый автор исследования. — Они продолжают выделять молекулы, которые посылают сигналы соседним клеткам. Наше исследование — одно из первых, показывающих, что питательное вещество — в данном случае фруктоза — может действовать как один из таких сигналов».

Рак яичников почти повсеместно лечат химиотерапией на основе препаратов платины, и многие пациентки хорошо реагируют на терапию на начальном этапе. Тем не менее у многих опухоль возвращается и метастазирует в брюшной полости. Это остаётся одной из главных причин высокой смертности от заболевания.

Предыдущие работы показали, что раковые клетки, пережившие химиотерапию, играют роль в рецидиве отчасти благодаря способности высвобождать сложную смесь сигнальных молекул. Коул и его коллеги начали свои исследования с эксперимента: они собрали молекулы, высвобождаемые пережившими химиотерапию клетками, и обнаружили, что одни только эти факторы могут значительно увеличить распространение раковых клеток.

Дальше учёные стали искать вещество, которое вызывало распространение раковых клеток. В секретируемом клетками после химиотерапии наборе веществ исследователи обнаружили повышенное содержание фруктозы, которая и выступала метаболическим сигналом, усиливающим распространение соседних опухолевых клеток.

Далее учёные решили понять, почему именно фруктоза усиливает распространение раковых клеток. С помощью разных крупномасштабных аналитических методов, включая использование скрининга CRISPR, исследователи обнаружили, что фруктоза нарушает холестериновый обмен в соседних опухолевых клетках, снижая уровень вещества в клеточной мембране. Холестерин важен для того, чтобы клетки склеивались друг с другом подобно биологическому клею, поэтому снижение его уровня позволяет клеткам легче ускользать и распространяться.

Открытие того, что фруктоза снижает выработку холестерина, имеет важное клиническое значение. В экспериментах авторы также изучали влияние вмешательства в синтез холестерина, в том числе с помощью статинов. Эти результаты получены в доклинических моделях и не означают, что приём статинов повышает риск метастазирования у людей. Сейчас исследователи изучают, могут ли эти препараты влиять на эффективность химиотерапии, и подчёркивают, что это не причина прекращать принимать эти препараты.

Работа также не позволяет сделать вывод, что употребление фруктов повышает риск метастазирования или что пациентам с раком яичников следует от них отказываться.

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