Врач рассказал, каких микробов вы приносите домой на подошвах каждый день

Уличная обувь оставляет дома не только грязные следы, но и патогены. Однако необязательно, что заболеет вся семья. Врач-эпидемиолог Роман Меркулов рассказал «Рамблеру» о том, какие микробы оказываются на подошве и что делать, чтобы остановить распространение невидимых загрязнений по дому.

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Откуда на подошве берутся микробы?

Подошва касается поверхностей, где могут быть частицы фекалий, слюны, почвы и органических остатков: тротуаров, общественных туалетов, транспорта, больничных коридоров, подъездов, мусорных зон, дачных участков.

«Многие патогены на подошве могут оставаться жизнеспособными от нескольких часов до 2–3 недель (это яйца глистов). Важно понять, что выживание микроорганизмов не значит заражение ими. Чтобы болезнь появилась у кого-то из домашних, возбудитель должен попасть в дыхательные пути, в рот или на повреждённую кожу». Меркулов Роман Евгеньевич врач-эпидемиолог «Юниклиник»

Какие возбудители могут оказаться на подошве?

Кишечные инфекции

кишечная палочка,

сальмонелла,

норовирус.

Кожные и больничные инфекции

Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк): может переходить с загрязнённых поверхностей при контакте с кожей, особенно если есть порезы или ссадины.

Clostridioides difficile (клостридия) — бактерия, которая может вызывать воспаление толстой кишки, это возбудитель диареи и колита. Согласно сведениям Центров контроля и профилактики заболеваний в США (CDC, Centers for Disease Control and Prevention), бактерия может быть опасна после курса антибиотиков и в больничной среде. В исследовании подошв медработников, ухаживающих за пациентами, заражёнными клостридией, 17,8% образцов дали положительный результат на бактерию.

«На подошве обуви можно пронести бактерии, вызывающие кишечные инфекции, гельминтов и грибок, но большая часть из них быстро погибает. Для профилактики периодически мойте обувь водой с мылом. Антисептики и хлорка не нужны — органические загрязнения могут снижать их эффективность, к тому же они портят обувь. Чистая подошва снижает количество загрязнений, хотя и не делает обувь стерильной. В остальном — просто разувайтесь у входа», — советует врач.

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Как снизить риск?

Снимайте уличную обувь у входа.

уличную обувь у входа. Не ставьте ботинки там, где находятся дети.

Мойте руки после того, как взяли обувь в руки или завязали шнурки.

после того, как взяли обувь в руки или завязали шнурки. Регулярно мойте пол в прихожей.

в прихожей. Очищайте подошву и используйте устройство для обеззараживания обуви после посещения больницы, общественного туалета, фермы, прогулки по грязи.

«Очищать обувь стоит только при явных загрязнениях, особенно фекалиями, и если в доме есть маленькие дети, которые ползают, играют на полу и всё тянут в рот. Если ребёнок случайно потрогал обувь руками, вымойте их с мылом, постарайтесь не допустить контакта с лицом. Одно касание не означает заражения», — поясняет Роман Меркулов.

Главное про болезни с улицы

Уличная обувь — не обязательно источник опасности, но и не стерильный предмет. Главная защита — простая привычка: ботинки остаются у двери, руки после них моют, дети не играют у порога. В бытовых условиях разумные меры — удалять грязь с подошв и регулярно убираться. Дезинфекция нужна при видимом биологическом загрязнении или в ситуациях повышенного инфекционного риска.

Текст проверил врач-эпидемиолог Меркулов Роман Евгеньевич, стаж 10 лет.

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