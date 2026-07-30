Алкоголиков и наркоманов предлагают лечить новым способом

Согласно новому обзору, методы контролируемого дыхания могут снизить тягу к алкоголю, табаку и другим психоактивным веществам.

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Работа учёных из университета Монаша опубликована в журнале Addiction, она объединила результаты 20 исследований (всего 1249 участников). В них изучали, как контролируемое дыхание может помочь людям, употребляющим психоактивные вещества, снизить тягу, симптомы абстиненции или зависимость.

Вмешательства, основанные на дыхании, включали несколько типов контролируемого дыхания: биологическую обратную связь по вариабельности сердечного ритма (ВСР), резонансное дыхание, йогическое дыхание, «ремерсайз», имитацию курения и трёхчастное дыхание.

Биологическая обратная связь по вариабельности сердечного ритма (ВЧВР) использует биологическую обратную связь в реальном времени (датчик, отслеживающий частоту сердечных сокращений), чтобы помочь людям научиться регулировать дыхание в соответствии с сердечным ритмом.

использует биологическую обратную связь в реальном времени (датчик, отслеживающий частоту сердечных сокращений), чтобы помочь людям научиться регулировать дыхание в соответствии с сердечным ритмом. Резонансное дыхание похоже на высокочастотное с ограничением объёма дыхания (ВЧД), но может выполняться без биологической обратной связи: темп дыхания приближается к тому, который достигается при ВЧД. Обычно это 6 вдохов в минуту.

похоже на высокочастотное с ограничением объёма дыхания (ВЧД), но может выполняться без биологической обратной связи: темп дыхания приближается к тому, который достигается при ВЧД. Обычно это 6 вдохов в минуту. Йогическое дыхание предполагает контролируемые модели вдоха, выдоха и иногда задержки дыхания. Примером может быть дыхательная практика Сударашан Крия Йоги, где участников учат следовать трём различным дыхательным моделям, которые различаются скоростью, глубиной и длительностью задержки дыхания.

предполагает контролируемые модели вдоха, выдоха и иногда задержки дыхания. Примером может быть дыхательная практика Сударашан Крия Йоги, где участников учат следовать трём различным дыхательным моделям, которые различаются скоростью, глубиной и длительностью задержки дыхания. «Ремерсайз» — это медленное дыхание, которое включает дополнительные поведенческие компоненты, такие как улыбка Дюшенна (искренняя непроизвольная улыбка), зевание и позитивная вербализация (когда человек проговаривает вслух положительные эмоции, мысли, ощущения или намерения), скоординированные с дыханием.

— это медленное дыхание, которое включает дополнительные поведенческие компоненты, такие как улыбка Дюшенна (искренняя непроизвольная улыбка), зевание и позитивная вербализация (когда человек проговаривает вслух положительные эмоции, мысли, ощущения или намерения), скоординированные с дыханием. Имитация курения включает контролируемые глубокие вдохи через заданные интервалы времени, чтобы воспроизвести процесс курения (например, вдох в течение 5 секунд, задержка дыхания на 2 секунды, выдох в течение 5 секунд).

включает контролируемые глубокие вдохи через заданные интервалы времени, чтобы воспроизвести процесс курения (например, вдох в течение 5 секунд, задержка дыхания на 2 секунды, выдох в течение 5 секунд). Трёхэтапное дыхание — это набор из трёх дыхательных техник, каждая из которых включает глубокий вдох и сосредоточение на расширении различных частей тела (например, живота, нижней части грудной клетки, верхней части грудной клетки).

Исследователи установили, что дыхательные упражнения могут быть многообещающими в ограничении употребления психоактивных веществ, при этом самые убедительные доказательства демонстрируют небольшое, но статистически значимое снижение тяги. Разовая дыхательная практика с ВЧВР не лучше обычной, но регулярные занятия дают стойкий полезный эффект.

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Напротив, исследования дыхательных упражнений без ВЧВР охватывали оба формата, что дало более убедительные доказательства немедленного облегчения тяги за один сеанс.

Положительные эффекты контролируемого дыхания были одинаковыми при употреблении никотина, алкоголя, опиатов, стимуляторов, других веществ и при одновременном употреблении нескольких веществ.

Доказательства влияния контролируемого дыхания на зависимость и синдром отмены были более ограниченными, поскольку эти результаты основаны на меньшем количестве исследований, которые показали менее последовательные эффекты. Однако влияние контролируемого дыхания на зависимость в целом было значительным и заслуживает дальнейшего изучения.

«Наш обзор показывает, что дыхательные упражнения могут быть эффективным и недорогим дополнением к лечению зависимостей. Учитывая, что более трёх четвертей населения мира владеет мобильными телефонами, потенциальные преимущества недорогих дыхательных упражнений с использованием смартфонов значительны», — сказал ведущий автор исследования доктор Ариэль Дарт Роксбург из Университета Монаша.

Он подчеркнул необходимость более масштабных исследований со стандартизированными показателями и более длительным периодом наблюдения.

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