Что делать, если ужалила оса: первая помощь

Приятные летние моменты могут омрачить неожиданные неприятности — например, укус осы. Для большинства людей он не несёт серьёзной угрозы, но такая встреча может надолго испортить настроение, а в отдельных случаях — стать поводом для обращения к врачу. Разобрались, что делать при укусе осы, как снять боль и отёк, когда нужна срочная помощь и как распознать анафилаксию.

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Что происходит при укусе?

В отличие от пчелы, оса не оставляет жало в коже и может ужалить несколько раз подряд. При укусе она впрыскивает яд, который вызывает острую боль, покраснение и отёк прямо на месте укуса. Это происходит из‑за биологически активных веществ в составе яда — они провоцируют местную воспалительную реакцию: сосуды расширяются, ткани наполняются жидкостью, а нервные окончания раздражаются, усиливая ощущение боли.

Что делать, если вас ужалила оса:

Сразу после укуса промойте кожу водой с мылом. Оберните лёд тонкой тканью и прикладывайте компресс к месту укуса на 30–60 минут, делая перерывы по 10 минут. Это поможет уменьшить отек и боль.

водой с мылом. Оберните лёд тонкой тканью и прикладывайте к месту укуса на 30–60 минут, делая перерывы по 10 минут. Это поможет уменьшить отек и боль. Если укусили в руку или запястье — снимите кольца и браслеты до того, как начнётся отёк.

и браслеты до того, как начнётся отёк. Держите поврежденную руку или ногу выше уровня сердца — это замедлит появление отёка.

Не мажьте место укуса слюной и не пытайтесь «выдавить» яд.

Как долго проходит укус?

У большинства людей боль стихает в течение нескольких часов, а покраснение и небольшой отёк могут сохраняться несколько суток. Если он не уменьшается, а усиливается, кожа вокруг становится горячей и появляется гной, стоит обратиться к врачу.

Зуд после укуса — нормальное явление, но он провоцирует расчёсывание, Чтобы этого избежать, приложите холодный компресс — он успокоит кожу. Облегчить неприятные симптомы после укуса помогут антигистаминные препараты. При болезненных ощущениях можно принять обезболивающее, например ибупрофен, чтобы уменьшить дискомфорт.

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Как понять, что у вас аллергия?

Крупный отёк — не всегда признак аллергии.

Стоит обратиться к врачу, если после укуса появились:.

крапивница или сыпь;

отёк лица, губ, языка или горла;

затруднённое дыхание;

головокружение, резкая слабость;

тошнота, рвота;

слабый пульс.

Это могут быть признаки тяжёлой системной аллергической реакции, включая анафилаксию. При таких симптомах нужна экстренная медицинская помощь.

Большой отёк вокруг места укуса не обязательно означает анафилаксию. Крупная местная реакция может быть выраженной и сохраняться несколько дней, но при этом не затрагивать другие органы. Опаснее ситуация, когда после укуса появляются симптомы в других частях тела — например, распространённая крапивница, отёк языка или горла, затруднённое дыхание, головокружение или потеря сознания.

Нужно ли делать тесты на аллергены?

Если была выраженная реакция — не только местная, но и с симптомами со стороны других органов, стоит пройти обследование у аллерголога. Врач назначит анализ крови, который покажет, есть ли у вас чувствительность к яду осы, и при необходимости — аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Кокрейновский обзор подтверждает: иммунотерапия ядом насекомых эффективно снижает риск тяжёлых реакций при повторных укусах.

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Укусы в особых ситуациях

При укусе в область глаз, лица или шеи стоит обратиться за медицинской помощью, поскольку выраженный отёк в этих зонах может быть опасен.

Если оса укусила в полость рта, стоит внимательно отслеживать реакцию даже если нет аллергии. Отёк слизистой может развиваться быстрее, чем при обычном укусе, поэтому важно следить за самочувствием. Если появились затруднённое дыхание, выраженный отёк языка или горла, слабость или другие тревожные симптомы, нужна экстренная медицинская помощь.

Как снизить риск укуса?

На природе и пикнике не оставляйте открытыми сладкие напитки — оса легко залетает в стакан или банку, поэтому укус в губы или язык становится неожиданным. Перед тем как сделать глоток, проверяйте содержимое стакана.

сладкие напитки — оса легко залетает в стакан или банку, поэтому укус в губы или язык становится неожиданным. Перед тем как сделать глоток, проверяйте содержимое стакана. Если оса подлетела близко — не делайте резких движений , просто отойдите в сторону. Резкие движения воспринимаются как угроза и могут спровоцировать укус.

, просто отойдите в сторону. Резкие движения воспринимаются как угроза и могут спровоцировать укус. Если оса оказалась под одеждой — не хлопайте по ней, а аккуратно снимите вещь.

Что положить в аптечку на лето?

Если вы часто бываете на природе, заранее подготовьте минимальный набор на случай укуса: холодный компресс, средство для обработки кожи, обезболивающее и антигистаминный препарат, если он вам подходит.

Люди с подтверждённой аллергией на яд должны носить с собой автоинъектор адреналина.

Главное об укусах осы

Укус осы чаще всего не представляет серьёзной опасности и проходит в течение нескольких часов. Оса не оставляет жало в коже и может ужалить несколько раз подряд, впрыскивая яд, который вызывает резкую боль, покраснение и отёк в месте укуса.

Чтобы избежать укусов, не стоит делать резких движений рядом с осой, оставлять открытыми сладкие напитки на природе и самостоятельно уничтожать осиные гнёзда. В период активности насекомых полезно иметь под рукой базовую аптечку: антисептик, холодный компресс, обезболивающее и антигистаминное средство.

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