Красное мясо связали с риском аритмии

Новое исследование показало возможную связь между привычным рационом и риском нарушения сердечного ритма через работу кишечных бактерий. Учёные считают, что красное мясо и продукты животного происхождения способны запускать цепочку процессов, которая отражается на электрической активности сердца.

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Работу провели учёные из Cleveland Clinic, результаты опубликованы в The Journal of Clinical Investigation. Исследователи изучали не прямое воздействие красного мяса на сердце, а возможную роль метаболита TMAO — триметиламина-N-оксида.

Некоторые питательные вещества из красного мяса и других продуктов животного происхождения перерабатываются кишечными бактериями с образованием соединений, из которых в организме образуется TMAO. Именно высокий уровень этого метаболита оказался связан с нарушением электрической среды сердца и повышенной восприимчивостью к аномальным ритмам.

Учёные проанализировали образцы крови более 5000 человек, проходивших кардиологические процедуры. Параллельно они провели лабораторные эксперименты на клетках, чтобы выяснить, каким именно образом TMAO влияет на сердечную ткань.

Оба направления исследования дали согласующиеся результаты: у людей с высоким уровнем TMAO в крови была выявлена более высокая вероятность фибрилляции предсердий. В лабораторных экспериментах TMAO изменял электрические свойства сердечных клеток, повышая их восприимчивость к нарушениям ритма. Фибрилляция предсердий — одно из самых распространённых типов нарушения ритма, при котором верхние камеры сердца сокращаются хаотично. Она может проявляться учащённым сердцебиением, одышкой, усталостью и головокружением. В числе известных факторов риска этого состояния — высокое давление, ишемическая болезнь сердца и ожирение.

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Старший автор исследования Роберт Кот отметил, что существующие методы лечения фибрилляции предсердий направлены прежде всего на контроль уже развившегося состояния. Новые данные указывают на возможность более раннего вмешательства, в том числе с помощью изменения питания. Это не означает, что людям следует самостоятельно менять диету или отказываться от назначенного лечения: при наличии симптомов или факторов риска вопрос питания и здоровья сердца стоит обсудить с врачом.

Работа продолжает многолетнюю исследовательскую линию клиники: по сообщению Cleveland Clinic, ранее высокий уровень TMAO уже связывали с хронической болезнью почек, инфарктом и инсультом. Фибрилляция предсердий стала новым направлением в этой области. Авторы подчёркивают: речь идёт о выявленной связи, а не о доказанной прямой причинно-следственной цепочке для каждого конкретного человека.