Кардиолог рассказала, как лечить ишемическую болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца развивается, когда миокард получает слишком мало кислорода и питательных веществ. Врач-кардиолог Надежда Кесян рассказала «Рамблеру», кто в зоне риска и как вовремя заметить болезнь.

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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это состояние, при котором коронарные артерии не обеспечивают сердечную мышцу достаточным кровотоком. Из-за этого сердцу не хватает кислорода, особенно при нагрузке, когда органу нужно работать активнее.

По данным крупного анализа Global Burden of Disease, в 2021 году в мире было больше 250 миллионов людей с ишемической болезнью сердца, а число смертей составило около 9 миллионов. ВОЗ также называет ИБС крупнейшей причиной смертности мире: на неё приходится около 13% всех смертей.

Основные причины ишемической болезни сердца

Главные причины ишемической болезни сердца связаны с атеросклерозом. В стенке повреждённого сосуда постепенно накапливаются холестерин, воспалительные клетки и соединительная ткань. Так формируются атеросклеротические бляшки. Со временем они сужают просвет артерии и кровь хуже поступает к сердцу.

Факторы, влияющие на развитие ИБС, можно разделить на две большие группы — модифицируемые и немодифицируемые.

«Немодифицируемые факторы — те, на которые нельзя повлиять. К ним относят возраст старше 45 лет, мужской пол, менопаузу и отягощённую наследственность (если кто-то из родственников также страдал этой болезнью)». Кесян Надежда Сергеевна врач-терапевт, кардиолог клиники «Евроонко»

Также есть большая группа факторов, связанных с образом жизни и привычками. На них человек повлиять может.

«Среди модифицируемых факторов ИБС можно выделить курение, гипертонию и сахарный диабет (которые пациент не контролирует), повышенный уровень холестерина, ожирение, нездоровое питание (избыток трансжиров), низкую физическую активность, стрессы и злоупотребление алкоголем», — акцентирует врач.

Как проявляется ишемическая болезнь сердца

«Дискомфорт или боль в груди — самый частый симптом. Боль обычно давящая, сжимающая или жгучая, возникает за грудиной (это называется стенокардией) и может отдавать в руку, плечо, лопатку, шею или челюсть. Часто она появляется при физической нагрузке (быстрая ходьба, подъём по лестнице), эмоциональном напряжении, выходе на холод или после обильной еды. Приступ обычно длится несколько минут и проходит в покое или после приёма нитроглицерина», — поясняет Надежда Кесян.

Среди других симптомов ИБС:

одышка;

слабость;

тошнота;

холодный пот;

перебои в работе сердца (аритмия);

учащённое сердцебиение.

«Ишемическая болезнь сердца может проявляться атипично. Например, боль может быть только в челюсти или в верхней части живота без явного дискомфорта в груди. Также это может быть только постоянная слабость, которая не проходит после отдыха, или беспричинный страх. Бывают и бессимптомные формы ИБС, когда выявить болезнь можно только после обследования», — рассказывает специалист.

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Диагностика ишемической болезни сердца

При подозрительных симптомах нужно обратиться к кардиологу. Первым делом врач внимательно расспросит о жалобах. Важно рассказать:

где болит;

когда возникают боли (например, при нагрузках);

сколько они длятся;

проходит ли боль в покое;

есть ли одышка или перебои в работе сердца;

бывают ли обмороки.

Затем врач оценивает давление, пульс, факторы риска и решает, какие обследования нужны.

Чаще всего при подозрении на ИБС проводят:

электрокардиограмму (ЭКГ);

эхокардиографию (УЗИ сердца);

нагрузочные тесты.

Лабораторные исследования помогают оценить риск, выявить сопутствующие заболевания и факторы, которые могут влиять на выбор лечения. Обычно назначают:

липидограмму;

уровень глюкозы или гликированного гемоглобина (HbA1c);

анализ на креатинин;

общий анализ крови.

При подозрении на инфаркт также оценивают уровень тропонина, но это уже проводят в рамках неотложной (а не плановой) помощи.

Лечение ишемической болезни сердца

Лечение ишемической болезни сердца преследует две основные цели:

уменьшить симптомы (тем самым улучшив качество жизни пациента);

снизить риск инфаркта, сердечной недостаточности и смерти.

Лекарственное лечение может включать:

антиангинальные препараты — лекарства от боли в сердце и стенокардии (например, бета-блокаторы, нитраты);

антиагреганты — для снижения риска образования тромбов;

статины;

лекарства для контроля давления;

сахароснижающие препараты (при диабете);

другие лекарства.

Конкретные препараты подбирают индивидуально с учётом данных диагностики.

Если, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию, симптомы сохраняются или обследование показывает высокий риск ишемических событий, рассматривают стентирование или аортокоронарное шунтирование. Стент чаще используют при подходящей анатомии сосудов, а шунтирование — при более сложных поражениях, особенно у некоторых пациентов с диабетом.

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Профилактика ишемической болезни сердца

Профилактика бывает первичной и вторичной. Первичная нужна людям, у которых ещё не было инфаркта или установленной ИБС, но есть факторы риска. Она включает:

контроль давления, холестерина и глюкозы в крови;

отказ от курения;

регулярную физическую активность;

снижение веса;

коррекцию питания.

«Раньше считалось, что любой животный жир повышает холестерин и риск ИБС. Сейчас акцент делают прежде всего на насыщенных жирных кислотах, которые в избытке повышают уровень плохого холестерина. Поэтому небольшой кусок сала в рационе допустим. Подсолнечное, оливковое и рапсовое масла богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снижать сердечно-сосудистый риск», — поясняет врач.

Для регулярного приготовления пищи лучше использовать преимущественно растительные масла, а животные жиры употреблять умеренно. Для большинства людей доля насыщенных жиров должна составлять менее 10% от общей калорийности рациона. Особенно важно ограничивать трансжиры, которые содержатся в промышленной выпечке, фастфуде, некоторых полуфабрикатах и маргаринах.

Вторичная профилактика нужна тем, у кого ИБС уже диагностирована. Здесь особенно важны регулярный приём назначенных препаратов, отказ от курения, контроль холестерина, артериального давления и диабета.

Прогноз и возможные осложнения

Прогноз при ишемической болезни сердца зависит от нескольких факторов:

как сильно сужены коронарные артерии;

был ли инфаркт;

снижена ли функция левого желудочка;

контролируются ли факторы риска;

принимает ли человек назначенные препараты.

При хорошем лечении многие пациенты долгие годы живут активно.

Основные осложнения ИБС — инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, нарушения ритма, внезапная сердечная смерть. Риск выше, если человек продолжает курить, не контролирует давление, холестерин и диабет, а также не придерживается назначенного врачом лечения.

Главное о лечении ишемической болезни сердца

ИБС часто развивается постепенно и долго может не вызывать выраженных симптомов. У многих людей первым проявлением становится дискомфорт в груди или одышка при физической нагрузке. Давящая или жгучая боль за грудиной, слабость, перебои в работе сердца, дискомфорт при подъёме по лестнице или на холоде — повод обратиться к кардиологу.

Прогноз при ИБС зависит от того, насколько пациент привержен лечению не только по приёму лекарств, но и образу жизни. Чем раньше выявить болезнь и начать лечение, тем выше шанс снизить риск инфаркта, сердечной недостаточности и других осложнений.

Текст проверила врач-кардиолог Надежда Кесян, стаж 21 год.

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