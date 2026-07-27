5 признаков болезни Альцгеймера и Паркинсона, которые легко пропустить

Нейродегенеративные заболевания редко начинаются внезапно: за годы до постановки диагноза мозг может подавать сигналы, которые легко принять за усталость, возраст или просто плохое настроение. Вот пять неочевидных симптомов, которые могут указывать на начало деменции или болезни Паркинсона.

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Важно. Перечисленные ниже признаки не считаются универсальными или точными «предвестниками деменции», но могут стать веским поводом проконсультироваться с врачом.

Изменились запахи

Кофе пахнет слабее, аромат любимых духов померк, а знакомые запахи стало трудно различать. Такое снижение остроты обоняния — гипосмия — может быть одним из ранних признаков нейродегенеративных изменений в мозге.

Особенно хорошо эта связь изучена при болезни Паркинсона: у большинства пациентов гипосмия начинается за 10-15 лет до основных симптомов. Предполагается, что на ранней стадии в патологический процесс вовлекаются области мозга, влияющие на работу обонятельных луковиц.

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Также есть данные, что снижение обоняния связано с деменцией. Исследование, проведённое при поддержке Национального института старения США, показало, что способность распознавать запахи связана с темпами потери объёма мозга и снижением мыслительных функций. Исследование также показало, что более высокая способность распознавать запахи была связана с более медленной потерей объёма мозга, особенно в лобных и височных областях.

Важно. Обоняние может снижаться и по другим причинам: вирусные инфекции, хронические заболевания носа и околоносовых пазух, курение, некоторые лекарства и естественные возрастные изменения.

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Появились сновидения наяву

Человек спит, но вдруг кричит, машет руками, падает с кровати или пытается убежать. Близкие думают: приснился кошмар, но если такое повторяется регулярно, это может быть расстройством поведения в фазе быстрого сна — РПБС.

В норме во время сна мышцы тела отключены, но иногда этот механизм не срабатывает, и человек буквально разыгрывает свои сновидения. Такое расстройство поведения в фазе быстрого сна — важный признак высокого риска синуклеинопатий — заболеваний, к которым относятся болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви.

Метаанализ 2019 года показал, что у людей с РПБС риск развития нейродегенеративных заболеваний составляет 96% в течение 14 лет после постановки диагноза.

Важно. Беспокойный сон, подёргивания конечностей или разговоры во сне — не то же самое, что расстройство поведения во сне. Диагноз ставит врач по клинической картине и данным полисомнографии.

Началась апатия

Человек, который много лет занимался любимым хобби, неожиданно бросает его, а ещё отказывается от встреч с друзьями, меньше участвует в семейной жизни, становится менее инициативным. Такое поведение должно насторожить. Согласно критериям Ассоциации Альцгеймера, потеря интереса к привычным занятиям и социальная отстранённость может быть одним из ранних признаков деменции.

Важно. Это очень неспецифичный симптом. Апатия бывает при депрессии, хроническом стрессе, тревожных расстройствах и после некоторых лекарств. Особенно важна динамика: насторожить должно не временное желание побыть одному, а устойчивое изменение поведения, которое сохраняется и постепенно усиливается.

Знакомые дела даются с трудом

Человек годами готовил одно и то же блюдо на глаз — и вдруг не может вспомнить порядок действий без рецепта или путается при оплате счетов, забывает, что уже сделал перевод, не может придерживаться привычной последовательности в знакомом деле.

Трудности с выполнением обычных, хорошо знакомых задач — один из возможных ранних признаков болезни Альцгеймера.

При этом один случай ничего не говорит о развитии деменции. Любой человек может отвлечься, забыть пароль или однажды неправильно оплатить счёт. Значение имеет постепенное и устойчивое снижение способности справляться с привычными делами, особенно если это замечают не только родственники, но и сам человек.

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Стало сложнее ориентироваться на местности

Ситуация: человек, который много лет самостоятельно ходил в ближайший магазин или ездил по привычному маршруту, начинает чаще пользоваться навигатором или неожиданно теряется в знакомом районе.

Проблемы с пространственной ориентацией считают ранним признаком болезни Альцгеймера. Исследование Университетского Кембриджа с участием людей с высоким риском болезни Альцгеймера показало: трудности с навигацией в среде предшествуют другим нарушениям мышления и могут развиваться за годы и даже десятилетия до первых симптомов деменции.

Это не значит, что человек, который стал пользоваться навигатором, обязательно болен. Современный человек может пользоваться картами просто потому, что это удобно. Кроме того, на способность ориентироваться влияют зрение, слух, тревожность и множество других факторов.

Насторожить должно, если человек начинает регулярно теряться там, где раньше ориентировался уверенно.

Главное о ранних признаках нейродегенеративных заболеваний

Деменция и болезнь Паркинсона развиваются медленно и первые изменения могут появиться задолго до того, как человеку поставят диагноз. Среди возможных ранних признаков — ухудшение обоняния, необычное поведение во сне, апатия и потеря интереса к привычным занятиям, сложности с выполнением знакомых дел и проблемы с ориентацией в пространстве. Часто человек и его близкие не придают этим изменениям значения и объясняют их возрастом, усталостью или стрессом. Несмотря на то, что ни один из таких признаков сам по себе не означает, что у человека обязательно будет деменция или болезнь Паркинсона, они должна насторожить. Если изменения сохраняются и постепенно усиливаются, стоит обратиться к врачу.

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