Лето, загар и «здоровый» оттенок кожи для многих остаются символами отдыха и хорошего самочувствия. Любители позагорать часто недооценивают, что ультрафиолетовое излучение может не только ускорять старение кожи, но и повышать риск развития меланомы — одного из самых опасных видов рака. Врач-онколог Вадим Шиндяпин рассказал «Рамблеру», почему возникает меланома, кто в группе риска и как защититься.

Почему меланома — один из самых опасных видов рака?

Меланома рано уходит вглубь кожи, добирается до лимфатических и кровеносных сосудов и рассылает свои клетки по организму. Проще говоря, она умеет метастазировать, когда сама опухоль на коже ещё выглядит безобидно.

Статистика это подтверждает: в мире меланома — семнадцатый по частоте рак в мире, около 330 тысяч новых случаев в 2022 году. А вот по летальности она заметно опаснее: при более чем в три раза меньшей заболеваемости, чем у немеланомного рака кожи, она даёт сопоставимое число смертей — около 60 тысяч за тот же год. Проще говоря, меланома встречается реже «обычного» рака кожи, но убивает несоизмеримо чаще в расчёте на каждый случай.

Как возникает опухоль?

Один солнечный ожог сам по себе меланому не «включает» — это не спусковой крючок, который сработал, и всё. Но каждый серьёзный ожог, особенно до волдырей, оставляет след в ДНК клеток кожи, и эти повреждения накапливаются годами.

Многократные эпизоды сильного обгорания связаны со значительным повышением вероятности заболевания, поскольку ультрафиолет вызывает повреждение ДНК клеток кожи и может запускать опасные изменения. Так что правильнее думать не про «тот самый ожог», а скорее про их сумму. Обгорел в детстве на юге, поджарился в Турции, потом ещё пару раз на даче — вот из этого и складывается счёт, который кожа однажды может предъявить.

Меланома кожи

У кого чаще появляется меланома?

Меланома — один из самых «молодых» видов рака. У людей до 40 лет она составляет более 11% всех онкологических диагнозов и стоит на втором месте по частоте после рака груди. У молодых женщин заболеваемость даже выше, чем у молодых мужчин, и во многом это связывают с соляриями и модой на загар. Шиндяпин Вадим Валерьевич онколог-химиотерапевт

Часть факторов риска нельзя изменить: светлая кожа, которая легко обгорает рыжие или светлые волосы, голубые или зелёные глаза, большое количество веснушек, необычные или атипичные родинки, случаи меланомы у близких родственников, ослабленный иммунитет, возраст. Если в семье уже были случаи меланомы — это весомый повод регулярно наблюдаться у дерматолога.

К управляемым факторам относятся частые солнечные ожоги, посещение солярия, пренебрежение защитой кожи на солнце.

Как заметить опасные изменения?

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Первое правило простое: опасно то, что меняется. Здоровая родинка годами стабильна — она не растёт, не меняет цвет и форму. Как только родинка начала жить своей жизнью, это повод показать её врачу.

Второй ориентир, который я люблю даже больше классических правил — это «гадкий утёнок». Идея в том, что родинки у одного человека обычно похожи друг на друга, как родня. Если среди них есть одна, которая явно выбивается из общего ряда, выглядит чужой — именно она чаще всего и оказывается проблемной. Этот подход хорош тем, что не требует линейки и запоминания букв: просто ищешь на теле «белую ворону».

Для того, чтобы не пропустить потенциально опасную родинку, осматривайте кожу раз в месяц при хорошем освещении. Используйте правило ABCDE:

A — асимметрия: одна половина родинки не совпадает с другой.

B — край: неровный, размытый или зубчатый контур.

C — цвет: несколько оттенков в одном пятне — коричневый, чёрный, красный, белый.

D — диаметр: больше примерно 6 мм или быстрый рост.

E — изменение: любая динамика за короткое время.

У этого метода есть слепая зона: меланомы меньше 6 мм и беспигментные, бесцветные формы он пропускает. Пять букв нужны, чтобы вовремя дойти до врача, а не чтобы вынести приговор самому себе у зеркала. Применять его лучше вместе с методом «гадкого утёнка».

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Есть ли смысл совсем не выходить на солнце?

Нет, и я против крайностей. Полностью запереться дома — плохая идея по нескольким причинам. Во-первых, страдает синтез витамина D. Во-вторых, умеренное пребывание на солнце полезно для настроения и сна.

Задача не в том, чтобы избегать солнца, а в том, чтобы не обгорать. Разница принципиальная. Спокойная прогулка утром или ближе к вечеру — это нормально. Полдень в июле на пляже без тени, SPF-крема и одежды — это то, чего быть не должно. Важно запомнить простую вещь: солнце можно, ожоги — нельзя. Тень, головной убор, одежда с рукавом, крем с SPF на открытые участки в часы наибольшей активности солнца.

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Можно ли определить меланому по внешнему виду?

Ни один дерматолог, каким бы опытным он ни был, не поставит окончательный диагноз только глазами или даже с дерматоскопом. Глаз и дерматоскопия дают вероятность, подозрение, повод действовать. Точку ставит гистология — исследование удалённой ткани под микроскопом. Будьте осторожны с сервисами и приложениями, которые обещают определить меланому по фото. Любой ответственный специалист при реальном подозрении отправит образование на исследование, гадание тут неуместно.

Когда пора к врачу?

Запишитесь к дерматологу, если родинка или пятно на коже:

появилось недавно и быстро растёт;

изменило форму, цвет или размер;

кровоточит, зудит или покрывается коркой;

выглядит иначе, чем остальные родинки.

Кровоточивость и зуд не равно меланома. Родинку можно натереть ремнём или бретелькой, и она отреагирует. Отличить безобидное раздражение от начала болезни на глаз не сможет никто. Правило тут одно: родинка, которая закровила или зачесалась сама по себе — это визит к врачу в ближайшие дни, а не через полгода.

Что вы посоветуете для профилактики меланомы?

Не обгорайте и знайте свою кожу. Это два действия, которые дают львиную долю защиты. Не обгорать — значит быть в тени, в одежде с рукавами, в головном уборе и с кремом в активные часы, и никаких соляриев. Учитывая, что большая часть меланом в мире связаны с ультрафиолетом, это буквально работа с главной причиной болезни. А знать свою кожу — значит раз в месяц спокойно осматривать себя целиком, включая спину и стопы, и запоминать, как выглядят ваши родинки. Тогда «гадкого утёнка» вы заметите сами. Тем, у кого светлая кожа, много родинок или была меланома в семье, добавьте ещё один пункт: раз в год к дерматологу на осмотр с дерматоскопией.

Как лечат меланому?

Сегодня один из главных способов лечения меланомы — иммунотерапия. Меланома умеет «прятаться» от иммунной системы, притворяясь для неё безопасной. Иммунотерапия — так называемые ингибиторы контрольных точек — снимает с иммунитета этот тормоз, и организм начинает узнавать и убивать опухолевые клетки сам.

Работает это не у всех, и это одна из тех тем, которые надо напрямую проговаривать с пациентами. Комбинация двух иммунопрепаратов даёт пятилетнюю выживаемость чуть больше 50% при метастатической болезни. Цена за это — риск серьёзных иммунных побочных эффектов, ведь мы, по сути, «отпускаем» иммунитет, и он иногда бьёт по здоровым органам. Поэтому такое лечение проводят в специализированных центрах, где умеют вовремя эти реакции распознавать и гасить. Тактика лечения зависит от нескольких вещей, и универсального рецепта нет.

Первое — стадия. При ранней меланоме основа лечения хирургическая, и часто этого достаточно. При распространённой подключают лекарственную терапию.

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Второе — молекулярный профиль опухоли. Специалисты проверяют, есть ли мутация в гене BRAF, её находят примерно у половины пациентов. При наличии мутации доступна таргетная терапия с помощью препаратов, бьющих прицельно по этой поломке. У неё есть особенность: она часто действует быстрее иммунотерапии, эффект наступает раньше, но иммунотерапия чаще даёт длительный, стойкий ответ. Отсюда постоянный клинический выбор, что назначить первым.

Третье — общее состояние человека, сопутствующие болезни, переносимость. Пациенту с тяжёлым фоном комбинация иммунопрепаратов с их токсичностью может не подойти, и нужно выбрать другую тактику.

Как часто человек приходил просто проверить родинку, а находил меланому?

Такие истории — реальность любого дерматолога и онколога, и именно они лучше всего объясняют, зачем нужны осмотры. Классический сюжет: человек приходит по совершенно другому поводу, скажем, убрать мешающую родинку под ремнём или показать что-то, что его вообще не беспокоит, а внимание врача цепляет совсем другое — неприметное пятнышко, на которое сам пациент даже не смотрел. И вот оно-то и оказывается ранней меланомой. Человек уходит не с косметической проблемой, а с вовремя пойманной болезнью, которую на этой стадии вылечивают почти наверняка.

Главное о меланоме

Это опасная опухоль кожи, но она не появляется не в один день. Чаще всего болезнь развивается из-за накопленного повреждения клеток кожи, а один из главных факторов риска — ультрафиолет: солнце и солярий. Самое важное, что можно сделать для профилактики, — не допускать солнечных ожогов и регулярно следить за изменениями кожи.

Особое внимание стоит уделять людям с большим количеством родинок, светлой кожей, склонностью к солнечным ожогам, семейной историей меланомы и тем, кто часто бывает под активным солнцем. Проверять кожу полезно всем: меланома может появиться даже там, где раньше не было заметных проблем.

Текст проверил врач-онколог Шиндяпин Вадим Валерьевич, стаж 6 лет

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