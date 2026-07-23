Кардиолог назвала опасные виды аритмии

Сердце может биться слишком быстро, слишком медленно или время от времени сбиваться с ритма. Но не всякая аритмия опасна и требует лечения: в некоторых случаях нарушение ритма никак не влияет на здоровье. Врач-кардиолог Надежда Кесян рассказала «Рамблеру», как проявляется аритмия и в каких случаях её действительно нужно лечить.

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Что такое аритмия

Сердце сокращается благодаря электрическим импульсам. Главный «пусковой центр» находится в синусовом узле — участке ткани в правом предсердии. Он вырабатывает сигналы и задаёт ритм сердца. Эти сигналы проходят по проводящей системе, которая передаёт команду от одного отдела сердца к другому. Благодаря этому предсердия и желудочки сокращаются в нужной последовательности, а кровь нормально циркулирует по организму.

При аритмии этот механизм нарушается: сердце может биться слишком часто, слишком редко или неритмично. Аритмия — не одно заболевание, а общее название большой группы нарушений сердечного ритма.

«Нарушение частоты или ритма сердечных сокращений может быть как безобидной особенностью, так и состоянием, которое требует лечения. Опасность аритмии заключается в нарушении нормальной насосной функции сердца. Это может привести к кислородному голоданию тканей и органов, образованию тромбов и, как следствие, инфарктам (не только сердца), сердечной недостаточности и внезапной остановке кровообращения». Кесян Надежда Сергеевна врач-терапевт, кардиолог клиники «Евроонко»

Какие бывают виды аритмии

Есть несколько видов нарушений сердечного ритма.

Тахикардия — состояние, когда пульс в покое превышает 100 ударов в минуту. Могут возникать неприятные ощущения, при этом тахикардия не всегда означает заболевание: пульс в норме учащается при физической нагрузке, стрессе или повышении температуры.

— состояние, когда пульс в покое превышает 100 ударов в минуту. Могут возникать неприятные ощущения, при этом тахикардия не всегда означает заболевание: пульс в норме учащается при физической нагрузке, стрессе или повышении температуры. Брадикардия — это снижение частоты сердечных сокращений меньше 60 ударов в минуту, связанное с замедлением работы синусового узла или проводящей системы сердца. Это часто встречается у профессиональных спортсменов, и для них замедленный пульс считается нормой, однако у обычных людей может быть признаком болезней сердца или щитовидной железы.

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Конкретный вид нарушения ритма зависит от того, где именно в сердце возникает аномальный электрический импульс и как он распространяется.

Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия). Это один из самых коварных и частых видов аритмии, который может привести к образованию тромбов, инсульту и сердечной недостаточности. Стенки сердца начинают хаотично и мелко дрожать (мерцать), и пульс становится неритмичным.

(мерцательная аритмия). Это один из самых коварных и частых видов аритмии, который может привести к образованию тромбов, инсульту и сердечной недостаточности. Стенки сердца начинают хаотично и мелко дрожать (мерцать), и пульс становится неритмичным. Трепетание предсердий. Оно похоже на мерцательную аритмию, но в этом случае сердце бьётся хоть и очень быстро (до 250–350 ударов), но относительно ритмично.

Оно похоже на мерцательную аритмию, но в этом случае сердце бьётся хоть и очень быстро (до 250–350 ударов), но относительно ритмично. Суправентрикулярная тахикардия (пароксизмальная наджелудочковая тахикардия). Это приступы очень частого сердцебиения, возникающие из-за нарушения электрической активности в отделах сердца выше желудочков. Такая аритмия может начинаться без видимой причины и так же резко прекращаться. Пульс в этот момент может взлетать до 150–220 ударов.

(пароксизмальная наджелудочковая тахикардия). Это приступы очень частого сердцебиения, возникающие из-за нарушения электрической активности в отделах сердца выше желудочков. Такая аритмия может начинаться без видимой причины и так же резко прекращаться. Пульс в этот момент может взлетать до 150–220 ударов. Желудочковая тахикардия. Это учащённое сердцебиение, начинающееся в нижних камерах сердца (желудочках). Электрические сигналы в них генерируются аномально быстро, это нарушает сердечный ритм. Такая тахикардия опасна, особенно если она длительная или возникает на фоне структурного заболевания сердца.

Это учащённое сердцебиение, начинающееся в нижних камерах сердца (желудочках). Электрические сигналы в них генерируются аномально быстро, это нарушает сердечный ритм. Такая тахикардия опасна, особенно если она длительная или возникает на фоне структурного заболевания сердца. Фибрилляция желудочков. Это самая опасная, критическая форма. Сердечные мышцы сокращаются настолько быстро и разрозненно, что орган перестает качать кровь. Это экстренное состояние, требующее немедленной медицинской помощи.

Это самая опасная, критическая форма. Сердечные мышцы сокращаются настолько быстро и разрозненно, что орган перестает качать кровь. Это экстренное состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Сердечные блокады (нарушение проводимости). Они возникают, когда электрический импульс, заставляющий сердце сжиматься, тормозит или полностью блокируется на своём пути.

(нарушение проводимости). Они возникают, когда электрический импульс, заставляющий сердце сжиматься, тормозит или полностью блокируется на своём пути. Экстрасистолы. Это преждевременные сокращения сердца, которые могут ощущаться как «перебой» или ощущение пропущенного удара. Такое время от времени бывает у многих людей и, как правило, проходит само, но в редких случаях преждевременные сокращения могут быть вызваны заболеванием или повреждением сердца.

«К безобидным формам относят синусовую аритмию, которая часто связана с дыханием и считается нормой у молодых людей и спортсменов. Также обычно не влияют на здоровье бессимптомные экстрасистолы — внеочередные сокращения сердца — если они нечастые и не ухудшают работу сердца, — комментирует врач. — А вот фибрилляция предсердий, трепетание предсердий, пароксизмальные тахикардии, полные блокады и выраженная брадикардия нуждаются в лечении, экстренном или плановом».

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Почему возникает аритмия

Аритмия может быть связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ, электролитными нарушениями, лекарствами и другими факторами.

Чаще всего нарушения сердечного ритма связаны с:

ишемической болезнью сердца;

инфарктом миокарда;

сердечной недостаточностью;

заболеваниями клапанов сердца;

врождёнными пороками сердца;

артериальной гипертензией.

На работу сердца также могут влиять болезни, не связанные напрямую с сердечно-сосудистой системой. Например:

заболевания щитовидной железы;

нарушения уровня калия и магния в крови;

хроническая болезнь почек;

сахарный диабет;

ожирение;

апноэ во сне.

Иногда нарушение ритма сердца провоцируют алкоголь, недостаток сна, сильный стресс, некоторые лекарства и в отдельных случаях курение. При этом далеко не всегда удаётся установить точную причину.

Симптомы аритмии

К самым распространённым симптомам аритмии относят:

чувство, что сердце бьётся неритмично, слишком быстро или, наоборот, медленно;

слабость и быстрая утомляемость;

головокружение и предобморочное состояние;

обмороки;

одышка;

дискомфорт или боль в груди.

Важно. Часто пациенты вообще не чувствуют изменений в работе сердца, и аритмию случайно обнаруживают во время плановой ЭКГ. Важно не пропускать диспансеризацию и профосмотры.

Как диагностируют аритмию

Даже если пациент чувствует себя хорошо и нарушения сердечного бывают редко, важно пройти обследование и установить причину и разновидность аритмии. Для этого делают:

Электрокардиограмму (ЭКГ) — позволяет оценить электрическую активность сердца и выявить нарушения ритма.

— позволяет оценить электрическую активность сердца и выявить нарушения ритма. Холтеровское мониторирование — это длительное ЭКГ, когда запись активности сердца ведут в течение суток или дольше. Метод помогает обнаружить аритмии, которые возникают периодически и не всегда заметны во время обычного приёма у врача.

— это длительное ЭКГ, когда запись активности сердца ведут в течение суток или дольше. Метод помогает обнаружить аритмии, которые возникают периодически и не всегда заметны во время обычного приёма у врача. Эхокардиографию (УЗИ сердца) — нужна, чтобы проверить строение сердца, работу клапанов и состояние сердечной мышцы.

— нужна, чтобы проверить строение сердца, работу клапанов и состояние сердечной мышцы. Анализы крови — могут понадобиться для поиска причин аритмии.

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Как лечат аритмии

Тактика и объём лечения зависят от вида аритмии, её причин, выраженности симптомов и общего состояния пациента. Универсальной терапии, которая подходила бы всем, не существует.

Медикаментозная терапия

Врач может назначить препараты, которые влияют на сердечный ритм. Это:

Антиаритмические средства, предотвращающие аритмию или восстанавливающие нормальный ритм, помогающие его контролировать.

предотвращающие аритмию или восстанавливающие нормальный ритм, помогающие его контролировать. Препараты, снижающие риск образования тромбов, например антикоагулянты.

например антикоагулянты. Препараты для лечения сопутствующих заболеваний, которые могут вызывать нарушения сердечного ритма.

Изменение образа жизни

Некоторые виды аритмии могут привести к остановке сердца, инфаркту или инсульту. Чтобы снизить общий риск, Американская ассоциация кардиологов рекомендует придерживаться принципов здорового образа жизни:

поддерживать нормальный вес;

регулярно заниматься физической активностью;

контролировать артериальное давление;

отказаться от курения;

ограничить употребление алкоголя;

соблюдать режим сна;

контролировать уровень сахара.

Эти меры не позволяют полностью вылечить аритмию, но могут снизить нагрузку на сердце и уменьшить вероятность осложнений.

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Хирургическое лечение аритмии

Если лекарства не помогают добиться стабильного сердечного ритма, применяют интервенциональные и хирургические методы.

Кардиоверсия

Пациенту делают седацию или наркоз, а затем через пластины на груди подают короткий разряд тока. Разряд прерывает патологический электрический ритм и помогает восстановить нормальный сердечный ритм, и сердце снова начинает биться правильно. Процедуру назначают при мерцательной аритмии, когда нужно быстро восстановить ритм или обычные таблетки уже не помогают.

Радиочастотная катетерная абляция

Это малоинвазивная операция, при которой врачи находят и прижигают источник аритмии в сердце. Хирург точечно разрушает участок ткани, участвующий в возникновении или поддержании аритмии, с помощью радиочастотной энергии или, при криоаблации, холода. На этом месте возникает рубец, который больше не пропускает лишние электрические импульсы.

Кардиостимулятор

Миниатюрный аппарат зашивают под кожу в районе ключицы, а его провода подводят к сердцу. Стимулятор постоянно «следит» за пульсом. Когда прибор обнаруживает опасную желудочковую тахикардию или фибрилляцию желудочков, он подаёт электрический разряд для восстановления нормального ритма.

Кардиовертер-дефибриллятор

Этот аппарат защищает пациента от внезапной остановки сердца при опасных видах тахикардии. Его устанавливают под кожу так же, как кардиостимулятор, но работает он иначе. Прибор круглосуточно следит за ритмом, и если сердце начинает хаотично дрожать, аппарат даёт разряд и восстанавливает нормальный ритм.

Коронарное шунтирование

Это операция на открытом сердце, которую делают, когда аритмия возникает из-за плохого кровотока. Хирург берёт кусочек здоровой вены (обычно из ноги) и пришивает его в обход закрытого участка. Кровь снова свободно течёт к сердцу, ишемия проходит, и сбои ритма прекращаются.

«Если таблетки неэффективны, есть непереносимость или тяжёлые побочные эффекты, выбор падает в пользу хирургического лечения. Также на тактику могут повлиять тяжёлые сопутствующие заболевания. При высоком риске внезапной сердечной смерти из-за опасных желудочковых аритмий может потребоваться установка кардиовертера-дефибриллятора. При некоторых видах аритмии с учётом желания пациента (если он не хочет принимать препараты всю жизнь) делают абляцию», — уточняет кардиолог.

Можно ли предотвратить аритмию

Полностью исключить риск развития аритмии невозможно, однако здоровый образ жизни помогает снизить вероятность многих заболеваний сердца.

Для профилактики важно:

регулярно проверять артериальное давление;

проходить медицинские обследования, особенно если есть факторы риска;

вовремя лечить болезни сердца и сосудов;

контролировать сахарный диабет;

поддерживать физическую активность;

не злоупотреблять алкоголем.

Главное об аритмии

Аритмия — это нарушение работы сердца, при котором меняется частота или ритм сердечных сокращений. Иногда она бывает временной и неопасной, но в некоторых случаях может привести к серьёзным последствиям, включая инсульт или внезапную остановку сердца.

Если появляются регулярные перебои в работе сердца, приступы учащённого сердцебиения, головокружение, предобморочное состояние или потеря сознания, важно обратиться к врачу.

Надежда Кесян, врач-терапевт, кардиолог клиники «Евроонко» в Краснодаре, стаж 21 год.

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