«Виагра» и статины могут замедлять метастазирование рака

Препарат для лечения эректильной дисфункции оказался в центре исследования метастазов. Израильские учёные из Института Вейцмана выяснили, что силденафил — действующее вещество «Виагры» — в доклинических экспериментах может замедлять распространение раковых клеток.

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Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Research Американской ассоциации исследований рака (AACR).

В центре исследования — фермент PDE5A (фосфодиэстераза 5A), который блокирует силденафил. Учёные обнаружили связанный с этим механизм, который может ограничивать доступ раковых клеток к холестерину и, как следствие, их способность к метастазированию. Учёные обнаружили, что блокирование PDE5A повышает уровень сигнальной молекулы cGMP и нарушает работу системы внутриклеточного транспорта холестерина. В результате холестерин задерживается в лизосомах и становится менее доступным для других процессов внутри клетки. Это может лишать раковые клетки ресурса, необходимого для миграции и формирования метастазов.

Эксперименты включали исследования на культурах раковых клеток человека и на мышиных моделях опухолей. Дополнительно исследователи проанализировали обезличенные медицинские записи онкологических пациентов. Особенно выраженный эффект наблюдали при сочетании силденафила со статинами — препаратами, снижающими синтез холестерина. Предполагается, что комбинация действует сразу по двум направлениям: статины снижают синтез холестерина, а силденафил нарушает его внутриклеточный транспорт. Это может усиливать ограничение доступности холестерина для опухолевых клеток. В анализе медицинских записей также наблюдалась ассоциация между приёмом силденафила, особенно в сочетании со статинами, и лучшей выживаемостью пациентов с раком.

Важно понимать границы этих данных. Основные результаты получены в доклинических условиях — на клетках и животных, а не на людях в рамках контролируемого испытания. Наблюдательный анализ медицинских записей фиксирует ассоциацию, но не доказывает причинно-следственную связь: пациенты могли отличаться по десяткам других параметров. Для подтверждения эффективности и безопасности необходимы масштабные клинические испытания.

Тем не менее находка открывает перспективное направление в приёме уже одобренных препаратов: силденафил и статины давно применяют, их профили безопасности хорошо изучены, это упрощает путь к возможным испытаниям. Самостоятельно принимать силденафил для лечения или профилактики онкологических заболеваний недопустимо — это решение может принять только врач в рамках клинического протокола.

Ранее немецкие учёные обнаружили, что силденафил помогает бороться с синдромом Лея — редкой генетической болезнью, которая поражает мозг и мышцы детей.

В пилотном исследовании приняли участие шесть пациентов в возрасте от 9 месяцев до 38 лет, они получали силденафил, результаты были такие:

У ребёнка дистанция ходьбы увеличилась в 10 раз — с 500 до 5000 метров.

У другого пациента полностью прекратились метаболические кризы, которые случались почти ежемесячно.

которые случались почти ежемесячно. Ещё у одного пациента исчезли эпилептические приступы.

Также препарат применяют у младенцев при лёгочной гипертензии.

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