Сталкивается почти каждая женщина: что нужно знать о молочнице

Молочница: что это такое и как лечить
Вагинальный кандидоз, широко известный как молочница, доставляет серьёзный дискомфорт и нарушает привычный ритм жизни многих женщин. Врач-гинеколог Мария Бахметьева рассказала «Рамблеру», почему возникает это заболевание и какие методы помогают справиться с ним быстро и безопасно.
Что такое вагинальный кандидоз
Вагинальный кандидоз — кандидозный вагинит — это грибковая инфекция влагалища, которую вызывают дрожжеподобные грибки рода Candida. По статистике, около 75% женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются с симптомами молочницы, а примерно у 45% случаются два и более эпизода. Молочница — одна из самых частых причин обращения к гинекологу.
«Грибы рода Candida в небольшом количестве могут присутствовать в составе нормальной микрофлоры организма, в том числе на слизистой влагалища, не вызывая симптомов. Однако при нарушении баланса вагинальной микрофлоры или снижении местного иммунитета они начинают активно размножаться, что может привести к развитию молочницы».Бахметьева Мария Сергеевнаврач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог сети клиник «Семейная»
Виды грибка Candida
Существует более 200 видов Candida, но инфекции у людей в 90–95% случаев вызывают преимущественно несколько из них:
- Candida albicans — самый распространённый возбудитель молочницы. Обычно хорошо поддаётся стандартной противогрибковой терапии.
- Candida glabrata — чаще встречается у женщин с сахарным диабетом и хуже поддаётся стандартному лечению.
- Candida tropicalis и Candida krusei — редкие, но устойчивые к распространённым препаратам виды.
«Именно вид возбудителя во многом определяет течение вагинального кандидоза и выбор терапии, поэтому самолечение без анализов часто оказывается неэффективным», — говорит специалист.
Причины и факторы риска
Почему грибок начинает размножаться
Здоровая микрофлора влагалища сдерживает рост Candida с помощью нескольких защитных механизмов — прежде всего лактобактерий, которые поддерживают кислую среду и конкурируют с другими микроорганизмами за питательные вещества. Когда баланс микрофлоры нарушается, условия для размножения грибка становятся более благоприятными: Candida может активнее расти и вызывать симптомы.
Основные факторы, которые нарушают баланс:
- Антибиотики широкого спектра действия могут влиять на состав вагинальной микрофлоры, снижая количество лактобактерий и повышая риск избыточного роста Candida.
- Гормональные изменения, особенно во время беременности, могут повышать восприимчивость к кандидозу. Связь с менструальным циклом и гормональными контрацептивами изучается, но у некоторых женщин эти факторы могут влиять на риск.
- Ослабление иммунной защиты, например при ВИЧ-инфекции, приёме системных кортикостероидов или некоторых хронических заболеваниях, повышает риск кандидоза.
- При сахарном диабете, особенно плохо контролируемом, повышенный уровень глюкозы может нарушать защитные механизмы слизистых и повышать риск кандидоза.
- Тесное синтетическое бельё создаёт теплую и влажную среду — условия, благоприятные для роста Candida.
- Частое использование ежедневных прокладок нарушает вентиляцию и увеличивает влажность, что может провоцировать рост грибка.
Симптомы вагинального кандидоза
Клинические признаки вагинального кандидоза могут быть похожи на проявления других инфекций, поэтому диагноз должен подтвердить врач. Характерные симптомы молочницы:
- Творожистые выделения из влагалища — белые, густые, без резкого запаха.
- Зуд и жжение в области вульвы и влагалища.
- Покраснение и отёчность слизистой.
- Боль или дискомфорт при половом акте.
- Жжение при мочеиспускании — иногда симптомы напоминают цистит или уретрит (воспаление мочеиспускательного канала).
Симптомы вагинального кандидоза могут варьироваться от лёгкого дискомфорта до выраженного воспаления. Интенсивность зависит от вида грибка, иммунного статуса и сопутствующих хронических заболеваний.
Что будет, если не лечиться
У части женщин развивается рецидивирующий кандидоз (четыре и более эпизода в год), который требует длительного лечения. Избавиться от такой молочницы будет значительно дольше и сложнее. При выраженных или сохраняющихся симптомах нужно исключить сопутствующие инфекции и воспалительные заболевания органов малого таза. Во время беременности кандидоз требует обязательного лечения, поскольку может быть связан с неблагоприятными исходами и повышает риск кандидоза у новорождённого.
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Диагностика вагинального кандидоза
Методы обследования
Диагностика при молочнице проходит в несколько этапов. Самостоятельно поставить диагноз по симптомам нельзя.
«Иногда женщина может принять свои симптомы за обычный кандидоз, но на самом деле это может быть и бактериальный вагиноз и смешанный вагинит. При бактериальном вагинозе часто меняется кислотность среды, в то время как при кандидозе она остаётся в норме. При смешанном вагините, помимо грибов Candida, в лабораторном мазке будет обнаружен как минимум ещё один род бактерий в высокой концентрации», — объясняет гинеколог.
Стандартная диагностика вагинального кандидоза:
- Гинекологический осмотр — врач оценивает характер выделений, состояние слизистой, шейку матки и органы малого таза.
- Микроскопия мазка — под микроскопом видны нити псевдомицелия и споры грибка.
- Культуральный посев — позволяет определить вид Candida и его чувствительность к препаратам.
- Анализ методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) — высокоточный метод, особенно важный при рецидивирующем течении вагинального кандидоза.
Диагностика вагинального кандидоза помогает отличить его от бактериального вагиноза (при котором выделения серые с рыбным запахом) и трихомониаза (пенистые жёлто-зелёные выделения). Точный диагноз — основа правильного лечения.
Лечение
Противогрибковые препараты
Лечение молочницы строится на антифунгальных (противогрибковых) средствах. Врач выбирает схему в зависимости от тяжести и формы заболевания.
Препараты для лечения молочницы делятся на две группы:
- Препараты местного действия — кремы, свечи и вагинальные таблетки. Их применяют при неосложнённом вагинальном кандидозе; они действуют непосредственно в очаге инфекции и минимально влияют на организм в целом.
- Системные препараты — таблетки флуконазола внутрь. Они эффективны при умеренной и тяжёлой форме; при беременности их применяют строго по назначению врача из-за потенциальной опасности для плода.
Симптомы часто начинают спадать уже в первые несколько дней после начала лечения, однако курс необходимо пройти полностью. При хронической рецидивирующей форме назначают длительные поддерживающие курсы — до 6 месяцев.
«Если женщина без подтверждённого диагноза самостоятельно начинает использовать противогрибковые препараты, есть риск хронизации процесса. После полного курса такого лечения симптомы могут на время исчезнуть, а затем снова появиться. Это может указывать на смешанный вагинит, при котором кроме грибов рода Candida есть и другие микроорганизмы, на которые противогрибковые препараты, конечно, не подействуют», — предупреждает врач.
Лечение полового партнёра обычно не требуется, если у него нет симптомов. Однако при появлении зуда, покраснения или раздражения головки полового члена мужчине стоит обратиться к врачу.
Лечение молочницы во время беременности требует особой осторожности. Обратиться к врачу нужно при первых же симптомах.
Образ жизни и питание
Лекарства работают эффективнее, если параллельно скорректировать образ жизни:
- Нормализовать сон и снизить уровень стресса — хронический стресс подавляет защитные механизмы иммунной системы.
- Контролировать уровень сахара в крови при хронических заболеваниях, таких как диабет.
Несмотря на популярность специальных диет, убедительных доказательств их эффективности нет. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что научных подтверждений пользы строгих ограничений в питании при кандидозе недостаточно. Вместо этого стоит придерживаться принципов здорового и разнообразного питания, а если есть сахарный диабет, контролировать уровень глюкозы в крови.
Профилактика
Полностью исключить риск заболеть молочницей невозможно, но снизить риск рецидивов реально. Особенно важна профилактика во время беременности и при хронических заболеваниях, ослабляющих иммунитет.
Основные рекомендации
- Не злоупотреблять антибиотиками и принимать их строго по назначению врача.
- Отказаться от спринцевания — оно нарушает естественную микрофлору.
- Не использовать без необходимости ежедневные прокладки, ограничить использование прокладок с ароматизаторами и агрессивных моющих средств для интимной гигиены.
- Подтираться спереди назад, чтобы не переносить бактерии из прямой кишки во влагалище.
Одежда и гигиена
Выбор белья и одежды напрямую влияет на микроклимат в области промежности:
- Отдавайте предпочтение хлопковому нижнему белью: оно обеспечивает вентиляцию.
- Избегайте тесных синтетических легинсов и брюк при склонности к рецидивам.
- После плавания или занятий спортом сразу меняйте влажную одежду.
- Используйте мягкие средства для стирки без агрессивных ароматизаторов.
Главное о лечении молочницы
Молочница — распространённое заболевание, с которым хотя бы раз в жизни сталкивается большинство женщин. Несмотря на характерные симптомы, поставить диагноз только по жалобам нельзя, поскольку похожие проявления бывают и при других инфекциях. При зуде, жжении, необычных выделениях или повторяющихся эпизодах важно обратиться к гинекологу, а не заниматься самолечением. Современные противогрибковые препараты в большинстве случаев позволяют быстро справиться с инфекцией, если лечение подобрано правильно. Снизить риск рецидивов помогают контроль хронических заболеваний, отказ от необоснованного приёма антибиотиков, соблюдение правил интимной гигиены и своевременное обращение к врачу при появлении симптомов.
Текст проверила врач — гинеколог-эндокринолог сети клиник «Семейная» Мария Бахметьева, стаж 7 лет
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