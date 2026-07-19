Сердце, почки, суставы: что можно пересадить сегодня

Пересадка органов давно перестала быть медицинской фантастикой. Сегодня врачи пересаживают не только органы, но и ткани. Хирург Елизавета Цирихова рассказала «Рамблеру», как долго можно прожить с пересаженными органами и стоит ли надеяться на пересадку органов от животных.

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Современная трансплантология началась с почки. Это произошло в 1954 году в Бостоне, где врачи пересадили почку от одного однояйцевого близнеца другому. Из-за генетического сходства риск отторжения был ниже, чем при пересадке от неродственного донора. Позже, с появлением иммунодепрессантов, появилась возможность пересаживать органы и от неродственных доноров.

Следующей вехой стала пересадка сердца. В 1967 году хирург Кристиан Барнард в ЮАР выполнил первую пересадку сердца от человека человеку. Сначала такие операции были крайне рискованными, но со временем врачи научились лучше подбирать доноров, подавлять отторжение и вести пациентов после операции.

В России пересадку жизненно важных органов (почки, печени, сердца, лёгких, поджелудочной железы) полностью покрывает государство в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Если говорить о стоимости для системы здравоохранения, она варьируется в зависимости от сложности вмешательства и может составлять от 1,3 до 4 миллионов рублей и выше. Цирихова Елизавета Алановна хирург

Какие органы пересаживают сегодня

Чаще всего говорят о почках, потому что их пересаживают больше всего. Дело в том, что человек может жить с одной почкой, поэтому донором иногда становится живой родственник.

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Также пересаживают печень, сердце, лёгкие, поджелудочную железу и кишечник. Некоторые органы или их части можно получить от живого донора:

одну почку;

часть печени (она очень хорошо регенерирует);

в отдельных случаях — часть поджелудочной железы;

часть кишечника;

долю лёгкого (в редких случаях).

Остальные пересадки чаще выполняют от умерших доноров.

Как долго живут с пересаженными органами

Средняя продолжительность жизни после пересадки органа зависит от множества факторов. Это тип донорства и органа для трансплантации, возраст и болезнь реципиента, состояние здоровья самого донора, иммунологическая совместимость и прочее. Пересадка почки, по словам Елизаветы Цириховой, позволяет продлить жизнь пациентам на 15–25 лет, трансплантация печени — на 10–15 лет. Несколько ниже этот показатель при пересадке сердца и лёгких — от 5 до 12 лет.

«Это связано с технической сложностью самих операций, а также развитием специфических осложнений, — поясняет хирург.

Не только органы: ткани, роговица, кожа и клетки

Сегодня пересаживают не только отдельные органы, но и ткани — роговицу, кожу, кости, хрящи, клапаны и другие структуры. Пересадка роговицы помогает восстановить зрение при тяжёлых повреждениях или помутнении прозрачной оболочки глаза.

Кожные трансплантаты используют при ожогах и больших дефектах кожи. Костные, хрящевые и сухожильные трансплантаты применяют в травматологии и ортопедии, например после травм, опухолей или сложных реконструктивных операций.

Отдельно нужно сказать о пересадке костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Это не замена органа в привычном смысле, а пересадка клеток, которые должны восстановить нормальное кроветворение. Метод применяют при некоторых заболеваниях крови, когда собственный костный мозг повреждён или работает неправильно.

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Имплантация искусственных органов и роботических элементов

Бионическая рука, искусственный сустав, кохлеарный имплант, нейропротез или искусственное сердце — это уже не трансплантация (поскольку это не донорские органы), а имплантация. Однако для пациента смысл остаётся прежним, поскольку имплантируемое устройство берёт на себя функции повреждённого или отсутствующего органа.

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Например, кохлеарный имплант помогает людям с тяжёлой потерей слуха воспринимать звуки за счёт прямой стимуляции слухового нерва. Бионические руки могут считывать сигналы мышц или нервов и превращать их в движения протеза. В некоторых системах уже есть обратная связь, которая помогает человеку лучше контролировать захват и получать обратную связь от искусственной кисти.

Искусственное сердце — ещё один такой пример. Сегодня такое устройство используют как временную меру, чтобы поддерживать человека с тяжёлой сердечной недостаточностью, пока он ждёт донорское сердце.

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Ксенотрансплантация: пересадка органов животных

Это пересадка органов, тканей или клеток от животного человеку. Сейчас главный кандидат — свинья. Её органы близки человеку по размеру, а генетическое редактирование помогает уменьшить риск иммунного отторжения.

Самые громкие эксперименты последних лет связаны с сердцем и почками. В 2022 году пациенту с терминальной сердечной недостаточностью пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Позже появились сообщения о пересадке генетически отредактированных свиных почек людям с терминальной почечной недостаточностью.

Однако такие пересадки пока остаются экспериментальными. Главные проблемы — отторжение, инфекции, продолжительность работы органа, безопасность генетических модификаций и этика.

«Ксенотрансплантация — одно из самых захватывающих и перспективных направлений в медицине. Однако, несмотря на прорывы последних лет, ксенотрансплантация не заменит человеческое донорство в ближайшие годы», — отмечает эксперт.

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Трансплантология сегодня — это не только пересадка почки, сердца, печени или лёгких. Врачи также пересаживают ткани, роговицу, кожу, кости, клапаны, костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки.

Искусственные органы, бионические конечности и нейропротезы — это уже не трансплантация, а имплантация (технологическая замена утраченной функции). Пересадка органов животных пока остаётся экспериментальным направлением, поэтому в ближайшие годы пересадка от донора-человека будет оставаться основным направлением в трансплантологии.

Важные исследования