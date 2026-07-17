Не только берёза: какой аллерген грозит россиянам в середине лета

Многие считают, что самый тяжёлый сезон аллергии заканчивается вместе с цветением берёзы, но это не так. В июле для многих аллергиков начинается новый сложный период: в воздухе резко увеличивается количество пыльцы злаковых трав, полыни и других сорных растений. Разобрались, почему в середине лета симптомы могут вернуться даже у тех, кто уже забыл о весеннем насморке.

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Почему аллергия бывает не только весной

Весной главными источниками пыльцы становятся деревья — берёза, ольха, орешник. Затем начинается цветение трав, а ближе к концу лета — сорняков.

В средней полосе России сезоны обычно сменяются так:

апрель — май — деревья;

май — июль — злаковые травы;

июль — сентябрь — полынь, лебеда и другие сорные растения.

Если у человека аллергия именно на травы или полынь, пик симптомов приходится не на май, а на июль и август.

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Какие растения опасны в июле

В середине лета аллергологи чаще всего обращают внимание на несколько групп растений.

Злаковые травы

Тимофеевка, овсяница, ежа сборная, райграс и другие луговые травы выделяют большое количество пыльцы. Она легко переносится ветром на десятки километров, поэтому симптомы могут возникнуть даже у жителей крупных городов. Злаковые — одна из самых распространённых причин сезонного аллергического ринита в Европе и России.

Липа

В июле во многих регионах России продолжается цветение липы. Её аромат часто связывают с летней аллергией, однако гораздо чаще симптомы в этот период вызывает не запах цветов, а пыльца. Хотя липа реже становится причиной поллиноза, чем злаковые травы или полынь, у людей с чувствительностью к её пыльце она тоже может вызывать насморк, чихание, зуд в глазах и слезотечение.

Полынь

Полынь начинает активно цвести во второй половине лета. Её пыльца считается сильным аллергеном и часто вызывает выраженные симптомы.

Кроме того, у некоторых людей возникает перекрёстная аллергия. Например, при чувствительности к полыни возможна реакция на сельдерей, морковь, специи, ромашку или семечки подсолнечника.

Другие сорняки

В разных регионах России также могут цвести лебеда, амброзия и другие сорные растения. Особенно опасна амброзия на юге страны: её пыльца может вызывать симптомы даже при очень низкой концентрации в воздухе.

Как понять, что это именно аллергия

Симптомы обычно появляются или усиливаются после прогулки, особенно в сухую и ветреную погоду.

Самые частые признаки:

многократное чихание;

прозрачные выделения из носа;

заложенность носа;

зуд в носу, глазах или нёбе;

покраснение и слезотечение;

приступы кашля, а у некоторых людей — свистящее дыхание и обострение бронхиальной астмы.

Если симптомы повторяются каждый год примерно в одно и то же время, стоит обратиться к аллергологу. Врач сможет определить конкретный аллерген с помощью обследования и подобрать лечение. Похожие симптомы могут вызывать и вирусные инфекции, поэтому диагноз поллиноза ставят не только по жалобам, но и по данным аллергологического обследования.

Почему возникает аллергия и как её лечить

Как уменьшить контакт с пыльцой

Полностью избежать пыльцы летом невозможно, но снизить её количество, попадающее в организм, вполне реально.

Специалисты рекомендуют:

следить за прогнозами и картами пыльцы;

и картами пыльцы; по возможности ограничивать длительные прогулки в дни с высокой концентрацией пыльцы;

держать окна закрытыми в ветреную погоду, особенно в периоды высокой концентрации пыльцы

вернувшись домой принимать душ, мыть волосы и менять одежду;

промывать нос солевыми растворами после улицы;

после улицы; не сушить бельё на балконе или во дворе — пыльца оседает на ткани.

Нужно ли заранее принимать лекарства

Если сезонная аллергия повторяется из года в год, не стоит ждать, пока симптомы станут сильными. Аллергологи рекомендуют людям с подтверждённым поллинозом начинать лечение за несколько недель до ожидаемого начала сезона цветения конкретного растения. Это помогает лучше контролировать симптомы и уменьшить риск тяжёлого обострения.

Если же насморк, чихание и зуд появились впервые или сопровождаются одышкой, не стоит заниматься самолечением. Похожие симптомы могут возникать и при вирусных инфекциях, а при затруднённом дыхании нужна медицинская помощь.

Что в итоге

Весеннее цветение берёзы не единственный опасный период для аллергиков. В июле и августе высокие концентрации пыльцы злаковых трав и полыни могут вызывать не менее выраженные симптомы. Если каждое лето вы сталкиваетесь с насморком, зудом в глазах и чиханием, стоит не просто пережидать сезон, а обратиться к аллергологу, чтобы выяснить причину и подобрать лечение.

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