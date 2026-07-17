Не только берёза: какой аллерген грозит россиянам в середине лета
Многие считают, что самый тяжёлый сезон аллергии заканчивается вместе с цветением берёзы, но это не так. В июле для многих аллергиков начинается новый сложный период: в воздухе резко увеличивается количество пыльцы злаковых трав, полыни и других сорных растений. Разобрались, почему в середине лета симптомы могут вернуться даже у тех, кто уже забыл о весеннем насморке.
Почему аллергия бывает не только весной
Весной главными источниками пыльцы становятся деревья — берёза, ольха, орешник. Затем начинается цветение трав, а ближе к концу лета — сорняков.
В средней полосе России сезоны обычно сменяются так:
- апрель — май — деревья;
- май — июль — злаковые травы;
- июль — сентябрь — полынь, лебеда и другие сорные растения.
Если у человека аллергия именно на травы или полынь, пик симптомов приходится не на май, а на июль и август.
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Какие растения опасны в июле
В середине лета аллергологи чаще всего обращают внимание на несколько групп растений.
Злаковые травы
Тимофеевка, овсяница, ежа сборная, райграс и другие луговые травы выделяют большое количество пыльцы. Она легко переносится ветром на десятки километров, поэтому симптомы могут возникнуть даже у жителей крупных городов. Злаковые — одна из самых распространённых причин сезонного аллергического ринита в Европе и России.
Липа
В июле во многих регионах России продолжается цветение липы. Её аромат часто связывают с летней аллергией, однако гораздо чаще симптомы в этот период вызывает не запах цветов, а пыльца. Хотя липа реже становится причиной поллиноза, чем злаковые травы или полынь, у людей с чувствительностью к её пыльце она тоже может вызывать насморк, чихание, зуд в глазах и слезотечение.
Полынь
Полынь начинает активно цвести во второй половине лета. Её пыльца считается сильным аллергеном и часто вызывает выраженные симптомы.
Кроме того, у некоторых людей возникает перекрёстная аллергия. Например, при чувствительности к полыни возможна реакция на сельдерей, морковь, специи, ромашку или семечки подсолнечника.
Другие сорняки
В разных регионах России также могут цвести лебеда, амброзия и другие сорные растения. Особенно опасна амброзия на юге страны: её пыльца может вызывать симптомы даже при очень низкой концентрации в воздухе.
Как понять, что это именно аллергия
Симптомы обычно появляются или усиливаются после прогулки, особенно в сухую и ветреную погоду.
Самые частые признаки:
- многократное чихание;
- прозрачные выделения из носа;
- заложенность носа;
- зуд в носу, глазах или нёбе;
- покраснение и слезотечение;
- приступы кашля, а у некоторых людей — свистящее дыхание и обострение бронхиальной астмы.
Если симптомы повторяются каждый год примерно в одно и то же время, стоит обратиться к аллергологу. Врач сможет определить конкретный аллерген с помощью обследования и подобрать лечение. Похожие симптомы могут вызывать и вирусные инфекции, поэтому диагноз поллиноза ставят не только по жалобам, но и по данным аллергологического обследования.
Почему возникает аллергия и как её лечить
Как уменьшить контакт с пыльцой
Полностью избежать пыльцы летом невозможно, но снизить её количество, попадающее в организм, вполне реально.
Специалисты рекомендуют:
- следить за прогнозами и картами пыльцы;
- по возможности ограничивать длительные прогулки в дни с высокой концентрацией пыльцы;
- держать окна закрытыми в ветреную погоду, особенно в периоды высокой концентрации пыльцы
- вернувшись домой принимать душ, мыть волосы и менять одежду;
- промывать нос солевыми растворами после улицы;
- не сушить бельё на балконе или во дворе — пыльца оседает на ткани.
Нужно ли заранее принимать лекарства
Если сезонная аллергия повторяется из года в год, не стоит ждать, пока симптомы станут сильными. Аллергологи рекомендуют людям с подтверждённым поллинозом начинать лечение за несколько недель до ожидаемого начала сезона цветения конкретного растения. Это помогает лучше контролировать симптомы и уменьшить риск тяжёлого обострения.
Если же насморк, чихание и зуд появились впервые или сопровождаются одышкой, не стоит заниматься самолечением. Похожие симптомы могут возникать и при вирусных инфекциях, а при затруднённом дыхании нужна медицинская помощь.
Что в итоге
Весеннее цветение берёзы не единственный опасный период для аллергиков. В июле и августе высокие концентрации пыльцы злаковых трав и полыни могут вызывать не менее выраженные симптомы. Если каждое лето вы сталкиваетесь с насморком, зудом в глазах и чиханием, стоит не просто пережидать сезон, а обратиться к аллергологу, чтобы выяснить причину и подобрать лечение.
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