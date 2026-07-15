Игра для профилактики деменции помогла вывести амилоидные бляшки из мозга

Компьютерная тренировка скорости обработки информации, которую ранее связывали со снижением риска деменции, в новом небольшом исследовании изменила уровень амилоидного маркера в крови у мужчин старше 65 лет.

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У женщин такого эффекта обнаружено не было. Работу представила Хье Вон Чхаи из Университета Клемсона на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Лондоне.

Тренировка устроена так: участники запоминали места, в которых на экране быстро появлялись объекты, а программа автоматически усложняла задачу по мере улучшения результата. Это не головоломки и не пасьянс — речь именно о тренировке скорости обработки информации как отдельного когнитивного навыка.

В исследовании о тренировке скорости участвовали 53 человека из США в возрасте от 65 лет, из них 13 мужчин. Около трети занимались тренировкой скорости по 2–4 часа в неделю на протяжении 4,5 месяца. Остальные либо играли в пасьянс, поиск слов и аналог «четыре в ряд», либо выполняли другой вид когнитивной тренировки — стратегически отслеживали объекты и переключались между задачами. У всех взяли анализ крови в начале и в конце периода.

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По данным исследования, у мужчин после тренировки скорости изменилось соотношение двух форм бета-амилоида в крови. Это может указывать на более активное выведение бета-амилоида 42 — именно этот белок при болезни Альцгеймера образует скопления, известные как амилоидные бляшки, и нарушает работу нейронов. Важно уточнить: измеряли не сами бляшки в мозге, а соотношение форм белка в крови. У двух других видов тренировок влияния на этот показатель не обнаружили. У женщин изменений не выявили — возможно, тренировка действует на них через иные механизмы, однако это пока не изучено.

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Новый результат вписывается в более широкий контекст. Долгосрочное 20-летнее исследование коллег Чхаи в рамках проекта ACTIVE (Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly) показало: у людей от 65 лет, проходивших тренировку скорости с дополнительными поддерживающими сессиями, риск развития деменции был на 25% ниже по сравнению с контрольной группой. Новая работа впервые предлагает возможное биологическое объяснение этой связи.

Вмешательства до значительного повреждения мозга потенциально могут быть важнее, чем лечение на поздних стадиях. Однако это не доказательство эффективности конкретной игры как средства профилактики, предупреждают учёные.

Результаты пока нельзя считать окончательными. Выборка невелика — всего 53 человека, из которых лишь 13 мужчин. Данные представлены на конференции и требуют подтверждения в более крупных и разнообразных группах. Исследование не доказывает, что тренировка мозга лечит или гарантированно предотвращает деменцию, и не может заменить помощь врача.

Некоторые препараты для лечения болезни Альцгеймера, такие как леканемаб, были разработаны для выведения амилоида из мозга, но они лишь незначительно замедляют снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера. По словам Андреа Кастегнаро из Университетского колледжа Лондона, ограниченная эффективность, отмеченная в ходе испытаний, вероятно, связана с тем, что эти препараты назначают на относительно поздней стадии заболевания, когда мозг уже сильно повреждён.