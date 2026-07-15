Как венерическая болезнь забирает зрение и слух: вся правда о сифилисе

О сифилисе знают уже несколько веков, однако болезнь так и не ушла в прошлое. Наоборот, количество случаев сифилиса стало резко расти за последние годы. Разобрались, как развивается заболевание и почему его называют великим имитатором.

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Сифилис — это венерическая болезнь, которую вызывает бактерия бледная трепонема (Treponema pallidum). Она проникает в организм через слизистые оболочки и микроповреждения, а затем распространяется с кровью и лимфой.

Примечательно, что заболеваемость сифилисом стремительно растёт. По данным CDC, которые приводит The New England Journal of Medicine (NEJM), с 2018 по 2022 год число случаев сифилиса в США возросло на целых 79%. В другой публикации NEJM также говорится, что в 2023 году в США было зарегистрировано 209 тысяч случаев болезни — максимум с 1950 года. Тревожная ситуация и в России. Согласно данным Росстата, по сравнению с 2020 годом число впервые выявленных случаев в 2024 году оказалось примерно на 64% выше.

В 2022 году эксперты Всемирной организации здравоохранения поставили амбициозную задачу — снизить уровень заболеваемости сифилисом в 10 раз до 2030 года: с 7,1 миллиона в год до 0,71 миллиона. Однако в том же 2022-м им пришлось признать, что случаи заражения возросли до 8 миллионов в год.

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Великий имитатор

Раньше сифилис называли «великим имитатором», потому что его проявления похожи на десятки других заболеваний: от сыпи и язв до неврологических симптомов. После появления антибиотиков болезнь стала излечимой, но не перестала быть опасной. Сифилис может долго протекать скрыто и вызывать тяжёлые осложнения, если не лечиться.

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Причины сифилиса

Бледная трепонема — это спиралевидная бактерия, которая плохо выживает вне организма. Однако она хорошо приспособлена к распространению в тканях и органах. После заражения бактерия может довольно быстро попасть в кровь и лимфатическую систему, поэтому сифилис со временем способен поражать не только кожу и слизистые, но и внутренние органы.

Чаще всего инфекция передаётся при сексуальном контакте — вагинальном, анальном или оральном. Также сифилис может передаваться от беременной женщины плоду (вертикальный путь передачи). Бытовой путь передачи (через посуду, полотенца, бассейн или сиденье унитаза) для сифилиса не характерен. Случаи заражения контактно-бытовым путём крайне редки и требуют непосредственного контакта с заражёнными участками кожи больного.

Стадии сифилиса

Сифилис протекает в несколько стадий:

первичную;

вторичную;

латентную;

третичную.

Для каждого этапа характерна определённая симптоматика. Кроме того, от стадии зависит, насколько человек заразен и как нужно лечить болезнь.

Первичная стадия

Первичная стадия чаще всего начинается с шанкра. Это небольшая язва, которая образуется в месте проникновения бактерии. Чаще всего она появляется на половых органах, в области ануса или во рту.

Как правило, шанкр безболезненный, плотный и с ровными краями, иногда он может болеть и располагаться в других местах.

Вторичная стадия

Через несколько недель инфекция может перейти во вторичную стадию. В этот период бактерия уже распространилась по организму, поэтому симптомы становятся генерализованными (общими). На этом этапе возможны:

сыпь;

увеличение лимфатических узлов;

появление пятен на ладонях и стопах;

поражение слизистых;

выпадение волос;

повышенная температура;

слабость;

боли в мышцах и суставах.

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Из-за таких симптомов вторичный сифилис легко спутать с аллергией, дерматитом или другими болезнями кожи.

Симптомы вторичного сифилиса могут проявляться в течение нескольких недель или месяцев. Если не лечиться, то периодически они могут беспокоить ещё несколько лет.

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Латентный сифилис

Если сифилис не лечить, то со временем болезнь переходит в латентную форму, когда симптомов уже нет. Человек чувствует себя здоровым, однако инфекция никуда не делась. Так может продолжаться несколько лет, иногда всю жизнь.

На этой стадии человек, как правило, не заразен, поскольку у него нет слизистых или кожных высыпаний, однако инфекция может передаваться от беременной женщине плоду.

Третичный сифилис

Это очень тяжёлая форма заболевания, при которой инфекция поражает внутренние органы — кости, сердце, сосуды, нервную систему (нейросифилис).

Сегодня третичные формы сифилиса встречаются крайне редко, поскольку болезнь, как правило, вовремя лечат и она сравнительно неплохо поддаётся терапии. Согласно данным, которые приводит The Lancet Infectious Diseases, до широкого применения антибиотиков третичный сифилис развивался у каждого третьего больного в течение 20–40 лет после заражения.

Симптомы сифилиса на разных стадиях

На разных стадиях сифилис проявляется по-разному. Симптомы заболевания могут надолго исчезнуть, но это не значит, что человек выздоровел. Инфекция остаётся в организме и продолжает медленно разрушать органы. Рассмотрим основные симптомы первичной, вторичной и третичной стадий болезни.

Симптомы первичной стадии:

безболезненная язва (шанкр) в месте заражения;

увеличение ближайших лимфатических узлов;

язва на половых органах, в области ануса или во рту.

Симптомы вторичной стадии:

сыпь на коже, часто на ладонях и стопах;

пятна или бляшки на слизистых;

увеличение лимфатических узлов;

температура, слабость, боли в мышцах и суставах;

очаговое выпадение волос.

Симптомы третичной стадии:

поражение кожи, костей и мягких тканей (часто поражается носовая перегородка, поэтому на этой стадии у больных часто бывает глубокое поражение носа);

повреждение сердца и сосудов;

неврологические симптомы;

нарушение зрения или слуха.

Диагностика сифилиса

Сифилис — болезнь, которую нужно подтвердить лабораторно. Для этого применяют разные анализы:

Трепонемные тесты. Это анализы по обнаружению в крови специфических антител к бледной трепонеме. Такой тест проводят для подтверждения диагноза.

Это анализы по обнаружению в крови специфических к бледной трепонеме. Такой тест проводят для подтверждения диагноза. Нетрепонемные тесты. В этом случае обнаруживаются антитела к липидным антигенам, которые высвобождаются при повреждении тканей. Такие тесты быстрее и дешевле, их часто используют для первичного скрининга.

В этом случае обнаруживаются которые высвобождаются при повреждении тканей. Такие тесты быстрее и дешевле, их часто используют для первичного скрининга. ПЦР-диагностика. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) применяют для обнаружения в биологическом материале ДНК бактерии. Как правило, для ПЦР берут соскоб из язвы или кровь. Этот вид используют по показаниям.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) применяют ДНК бактерии. Как правило, для ПЦР берут соскоб из язвы или кровь. Этот вид используют по показаниям. Микроскопия в тёмном поле. Этот метод ограниченно используют на ранних стадиях болезни, когда в организме ещё нет антител к бактерии. Отделяемое шанкра исследуют под специальным микроскопом, что позволяет обнаружить живую трепонему.

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Кроме анализов врач также проводит тщательный осмотр половых органов, лимфатических узлов и слизистых оболочек.

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Как лечат сифилис

Сифилис лечат антибиотиками преимущественно пенициллинового ряда. Длительность лечения и дозировка препарата зависят от стадии болезни. Например, при раннем первичном или вторичном сифилисе достаточно однократной инъекции антибиотика длительного действия. При латентном или третичном сифилисе лечение может длиться несколько недель.

Если же поражены органы, пациент нуждается в дополнительном лечении, поэтому при сифилисе крайне важна ранняя диагностика. В этом случае лечение проходит быстро, а инфекция не успевает серьёзно навредить организму.

После лечения пациентам рекомендуют контроль нетрепонемных тестов через определённые интервалы для оценки эффективности терапии. Также диагностику и при необходимости лечение нужно пройти всем половым партнёрам пациента.

Профилактика сифилиса

Вакцины от сифилиса пока нет, но учёные продолжают работать над её созданием. Снизить риски развития болезни можно, если придерживаться следующих правил:

использовать презервативы при всех видах половых контактов (но и это не даёт 100%-ной защиты, поскольку трепонема может проникать через микротрещины на любом участке кожи и слизистых);

при всех видах половых контактов (но и это не даёт 100%-ной защиты, поскольку трепонема может проникать через микротрещины на любом участке кожи и слизистых); ограничение количества сексуальных партнёров;

сексуальных партнёров; регулярные обследования (особенно если были случайные половые связи).

Как сифилис влияет на здоровье

Сифилис особенно опасен, если его не лечить. Спустя годы после заражения могут развиться нейросифилис, сердечно-сосудистые поражения, а также тяжёлые повреждения костей и других внутренних органов.

Сифилис во время беременности опасен и для ребёнка. Так, инфекция может привести к преждевременным родам, мертворождению и тяжёлым нарушениям развития плода.

Главное о лечении сифилиса

Сифилис остаётся актуальной венерической болезнью, которая встречается всё чаще. Главная опасность в том, что инфекцию можно спутать с кожными болезнями, а если её не обнаружить на ранних стадиях, то она может перейти в скрытую форму.

Болезнь хорошо лечится антибиотиками, особенно если обнаружить её рано. Но без лечения она может привести к тяжёлым осложнениям со стороны сердца, костей, нервной системы и других органов. Защищённые половые контакты существенно снижают риск заражения, но не дают 100%-ной защиты. Поэтому важно избегать случайных половых связей и регулярно проходить обследование.

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