ВОЗ прогнозирует удвоение числа новых случаев рака. Кто в опасности?

ВОЗ ожидает, что к 2050 году число новых случаев рака в мире почти удвоится. Число онкологических диагнозов растёт, но это не всегда значит, что болезнь резко помолодела. Разобрали, какие причины сильнее всего влияют на статистику и прогноз.

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Кажется, что рак начали находить у всех вокруг. За этим ощущением стоят возраст, скрининг, образ жизни и демография. Важно отделить реальный рост числа онкологических заболеваний от личного риска конкретного человека.

Почему раком стали болеть чаще

Число онкологических диагнозов растёт потому, что люди живут дольше, население планеты стареет, ранняя диагностика рака стала доступнее, а факторы риска продолжают влиять на миллионы людей.

Статистика растёт, но читать её нужно правильно

Рост действительно есть: по оценкам, на которые ссылается ВОЗ, в 2022 году в мире выявили около 20 млн новых случаев рака и 9,7 млн смертей. К 2050 году ежегодное число новых случаев может приблизиться к 35 млн, а это каждый пятый человек в мире. Однако рост абсолютных цифр не означает, что личный риск одинаково вырос для каждого. По прогнозам, основной удар к 2050 году придётся на развивающиеся страны. В них ожидают удвоение числа случаев в том числе из-за "вестернизации" образа жизни (переход на фастфуд, сидячая работа) и увеличения продолжительности жизни при нехватке бюджетов на дорогостоящий скрининг.

Как понять причины роста случаев рака

Смотрите на возраст. Рак и возраст тесно связаны: чем дольше человек живёт, тем больше делятся клетки и тем выше шанс накопить мутации ДНК. В России средний возраст заболевших составляет 64,7 года (65,2 года у мужчин и 64,3 года у женщин). Рак чаще находят у пожилых не потому, что старость сама по себе болезнь, а потому что клеткам нужно время, чтобы накопить опасные поломки.

Рак и возраст тесно связаны: чем дольше человек живёт, тем больше делятся клетки и тем выше шанс накопить мутации ДНК. В России составляет Рак чаще находят у пожилых не потому, что старость сама по себе болезнь, а потому что клеткам нужно время, чтобы накопить опасные поломки. Учитывайте демографию. Население растёт и стареет. Даже если личный риск не меняется, при большем числе пожилых людей новых диагнозов будет больше. Это ключ к пониманию того, почему растёт заболеваемость и почему прогноз до 2050 года тревожный.

Это ключ к пониманию того, почему растёт заболеваемость и почему прогноз до 2050 года тревожный. Рост числа случаев рака не всегда означает реальный рост заболеваемости. Маммография, колоноскопия, ПАП-тесты, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) помогают находить опухоль на ранних стадиях. Иногда врачи видят злокачественные клетки или очень медленные опухоли, которые раньше остались бы незамеченными. Пояснение NCI о статистике рака подчёркивает: рост заболеваемости может быть из-за факторов риска, скрининга или гипердиагностики.

Маммография, колоноскопия, ПАП-тесты, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) Иногда врачи видят злокачественные клетки или очень медленные опухоли, которые раньше остались бы незамеченными. Пояснение NCI о статистике рака подчёркивает: рост заболеваемости может быть из-за факторов риска, скрининга или Не сводите всё к экологии. Загрязнение воздуха и канцерогены играют роль, но они не объясняют тренд на рост целиком. Нужно учитывать курение, особенно при раке лёгкого, алкоголь, низкую подвижность, ультрафиолет, инфекции, связанные с вирусом папилломы человека (HPV), гепатитами B и C и Helicobacter pylori.

играют роль, но они Нужно учитывать курение, особенно при раке лёгкого, алкоголь, низкую подвижность, ультрафиолет, инфекции, связанные с вирусом папилломы человека (HPV), гепатитами B и C и Helicobacter pylori. Проверьте вес и образ жизни. Лишний вес и ожирение связаны как минимум с 13 видами рака. Причина увеличения случаев рака — это сочетание привычек и среды.

Лишний вес и ожирение связаны как минимум с 13 видами рака. Причина увеличения случаев рака — это сочетание привычек и среды. Не паникуйте из-за слова «помолодел». Врачи действительно отмечают рост заболеваемости среди людей до 50 лет. Учёные считают, что это может быть связано с изменениями в питании последних поколений. Обилие скрытого сахара, консервантов и рафинированных продуктов с раннего детства могут влиять на микробиом кишечника и провоцировать хронические воспаления. Тем не менее несмотря на то, что для молодых людей риски объективно выросли, глобально рак всё ещё остаётся болезнью пожилого возраста — основной вклад в статистику по-прежнему вносит общее старение населения.

Болеют чаще, но умирают реже

Важно разделять два понятия: заболеваемость и смертность. Да, диагнозов становится больше, однако благодаря современной медицине, иммунотерапии (когда собственные клетки организма учат бороться с опухолью) и раннему обнаружению рак перестал быть приговором. Во многих странах пятилетняя выживаемость при большинстве видов рака выросла по сравнению с концом XX века.

Что можно сделать для профилактики рака прямо сейчас

ВОЗ подчёркивает, что около 40% случаев рака потенциально предотвратимы, для этого нужно:

Отказаться от курения и избегать табачного дыма.

и избегать табачного дыма. Поддерживать здоровый вес.

Регулярно двигаться.

Ограничить алкоголь.

Защищать кожу от солнца и не злоупотреблять солярием.

и не злоупотреблять солярием. Обсудить с врачом прививки от вируса папилломы человека (HPV) и гепатита B.

Проходить скрининг с учётом возраста, пола, семейной истории и личных рисков.

Важно: кровь в стуле, необъяснимое похудение, длительный кашель, уплотнения, необычные кровотечения и стойкая боль — повод обратиться к врачу.

Что в итоге

Глобальный рост статистики рака и тревожные прогнозы до 2050 года — это в первую очередь результат того, что люди стали жить дольше, а медицинские аппараты научились видеть опухоли на самых ранних стадиях. Да, риски меняются: питание с избытком рафинированных продуктов заставляет некоторые виды рака молодеть. Однако пугающие абсолютные цифры в новостях не означают, что лично вы беззащитны.

Главный парадокс современной онкологии в том, что диагнозов становится больше, но шансы победить болезнь растут. Снизить онкологические риски до нуля невозможно, однако своевременный скрининг и коррекция образа жизни позволяют существенно уменьшить вероятность заболевания или выявить его на стадии, когда медицина ещё способна сохранить жизнь.

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