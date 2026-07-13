«Оземпик» помог сократить количество выпитого алкоголя

Препараты класса агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), к которым относится «Оземпик», связали с более редким употреблением алкоголя.

© ecoss/123rf.com

Работа опубликована в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research. Учёные анализировали данные программы NIH All of Us — одной из крупнейших и наиболее разнообразных когорт в США.

Электронные медицинские записи некоторых участников содержали информацию начиная с 1981 года, хотя для большинства история наблюдений начиналась в 2014–2019 годах.

Дизайн работы был наблюдательным — такие исследования показывают ассоциацию, а не причинно-следственную связь. В анализ включали взрослых участников, которые заполнили опросник образа жизни, имели рассчитанный индекс массы тела и хотя бы один раз за последние два года были у врача. Из выборки исключили беременных, людей после бариатрической операции, тех, кто принимал налтрексон, акампросат или дисульфирам, а также участников, которые никогда не употребляли алкоголь.

Затем исследователи разделили людей на группы: с действующим рецептом на GLP-1-препарат, с таким рецептом в прошлом и с рецептом, выписанным уже после опроса. Последнюю группу использовали для сравнения. Употребление алкоголя оценивали по шкале AUDIT-C, которая учитывает частоту и характер питья.

Врач рассказала, когда «Оземпик» помогает, а когда вредит

Главный результат исследования на базе NIH оказался умеренным, но статистически заметным: у людей с действующим рецептом на GLP-1-препараты показатели AUDIT-C были ниже. Разница касалась прежде всего частоты — примерно на 4% меньше дней употребления алкоголя. При этом исследование не показало значимого снижения количества алкоголя за один раз и числа эпизодов разового неумеренного употребления алкоголя.

Это важное уточнение для тех, кто ищет по запросам вроде «"Оземпик" алкоголизм» или «"Оземпик" от зависимости». Новые данные не означают, что препарат можно использовать для лечения алкогольной зависимости. Препараты класса GLP-1 сейчас одобрены для других показаний, включая диабет 2-го типа, ожирение, но не для терапии расстройства употребления алкоголя.

Поскольку работа наблюдательная, нельзя исключить, что люди, получающие препараты GLP-1, уже отличались более внимательным отношением к здоровью, чаще обращались к врачам или меняли образ жизни по другим причинам.

Предыдущие исследования семаглутида добавляют контекст. В небольшом рандомизированном исследовании JAMA Psychiatry 2025 года под руководством Клары Клейн из Университета Северной Каролины участвовали 48 человек. Там семаглутид снижал количество выпитого за один раз — в среднем на 24 грамма по сравнению с плацебо. Кроме того, участники сообщали о снижении тяги к алкоголю, однако исследование не оценивало долгосрочную эффективность. В совокупности данные усиливают гипотезу о влиянии GLP-1 на тягу к алкоголю, однако для медицинских выводов нужны более крупные клинические испытания.