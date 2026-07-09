Уролог рассказал, как избавиться от камней в почках за день

Сегодня камни в почках в большинстве случаев удаляют без сложных операций и длительной реабилитации. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Михаил Странадко рассказал «Рамблеру», что представляет собой процедура и почему пациента в тот же день можно отправлять домой.

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Камни в почках — проблема, которая беспокоит каждого десятого человека (около 11% населения). При этом нужно отметить, что за последние 20 лет частота новых случаев мочекаменной болезни снизилась. Так, в крупном систематическом анализе данных, опубликованном в eClinicalMedicine (Lancet Group), говорится, что с 2000 по 2021 год количество новых случаев заболевания возросло на 26,7%. Однако при подсчёте с коррекцией на количество населения и возраст (поскольку за это время население планеты увеличилось и во многих странах постарело) частота новых случаев (которую считают на 100 тыс. населения) снизилась на 17,5%.

Авторы исследования предполагают, что положительная динамика, скорее всего, связана с просветительскими кампаниями, общим трендом на здоровый образ жизни, более совершенными и доступными медицинскими вмешательствами.

«Сегодня существует немало способов лечения мочекаменной болезни, которые позволяют избавить пациента от боли, вызванной камнями. Выбор метода лечения зависит от размера, плотности камня, а также места, где он расположен». Странадко Михаил Васильевич врач-уролог, онколог клиники «Евроонко», к. м. н., Член Российского общества урологов и Европейской ассоциации урологов (EAU)

Камни в почках: когда можно обойтись лекарствами

Небольшой камень в мочеточнике иногда может выйти сам. В такой ситуации пациенту назначают обезболивающие, питьевой режим и препараты, которые помогают мочеточнику расслабиться. Для этих целей, например, используют альфа-блокаторы, которые могут облегчить прохождение камня.

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Лекарственное лечение также подходит при уратных камнях. Они образуются из мочевой кислоты и могут растворяться без операции. Для этого врач назначает препараты, которые делают мочу менее кислой, например цитраты или бикарбонат. Во время такого лечения нужно контролировать pH мочи, потому что слишком сильное ощелачивание может повышать риск образования других видов камней.

Даже если небольшой камень способен выйти самостоятельно, пациенту необходим контроль врача, поскольку при развитии инфекции или нарушении оттока мочи может потребоваться срочное вмешательство.

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Когда камень нужно удалить

Удаление камня нужно, если:

он не может выйти сам (например, при крупных размерах);

(например, при крупных размерах); боль не проходит на фоне обезболивающих;

нарушен отток мочи;

развивается инфекция;

ухудшается работа почки;

есть высокий риск осложнений.

Если раньше для удаления камня из почки нужна была открытая операция, то сегодня предпочтение отдают малоинвазивным эндоскопическим вмешательствам.

«Сегодня золотой стандарт дробления небольших мочевых камней — это контактная литотрипсия с использованием лазерной энергии. Через мочеиспускательный канал вводится тонкий инструмент, оснащённый видеосистемой. С его помощью можно прицельно раздробить лазером камень до песчинок, которые затем выводятся из организма с мочой», — объясняет врач.

Это больно?

По словам Михаила Странадко, процедуру проводят во сне, под анестезией, и это делает её максимально комфортной. После операции пациента непродолжительное время наблюдают в палате. Часто его отправляют домой в тот же день, если позволяет состояние. В зависимости от самочувствия и сопутствующих заболеваний, пациента могут оставить в стационаре до следующего дня.

Могут ли быть осложнения после дробления камней?

После операции может быть учащённое мочеиспускание с чувством дискомфорта. В некоторых случаях могут быть примеси крови в моче, однако эти осложнения временные и быстро проходят. Обычно реабилитационный период составляет 2–3 дня, рассказывает Михаил Странадко.

Дистанционная литотрипсия — удаление камней без вмешательства

Раздробить камни можно и дистанционно, без введения инструментов в мочеиспускательный канал. Для этого используют аппарат литотриптор, который генерирует ударные импульсы. С помощью рентгена или УЗИ врач направляет их непосредственно к камням. Из-за такого воздействия камни трескаются, а затем расщепляются на мелкие фрагменты, которые выводятся с мочой.

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Главное преимущество дистанционной литотрипсии — меньшая травматичность, поскольку в мочевые пути ничего не вводят. Среди минусов — менее предсказуемый результат. Например, камень может раздробиться не полностью, и потребуется повторная процедура. Так, в метаанализе, опубликованном в BJU International, говорится, что дистанционная литотрипсия по сравнению с контактной менее эффективна и часто требует дополнительных процедур. Кроме того, метод, как правило, не подходит при больших камнях диаметром больше двух сантиметров.

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Когда нужна хирургия

Хирургическое лечение выбирают при крупных (больше 2 см) или коралловидных камнях, а также в случаях, когда не подходят другие методы (например, при сложной анатомии мочевых путей).

Чаще всего в таких ситуациях применяют перкутанную нефролитотрипсию. Через небольшой прокол в пояснице врач подводит инструмент в почку, дробит камень и удаляет фрагменты. В редких случаях пациенту выполняют лапароскопическую операцию. Камни удаляют через небольшие разрезы в брюшной стенке.

Главное о современном лечении камней в почках

Мочекаменная болезнь не всегда требует операции: тактика лечения зависит от многих факторов. Например, небольшие камни иногда выходят сами, а уратные растворяются при приёме специальных лекарств.

Современные методы удаления камней основаны на малоинвазивных или неинвазивных вмешательствах. Они позволяют раздробить камень в песок, который затем выводится естественным путём. Такие операции не связаны с серьёзным дискомфортом, благодаря чему пациента отпускают домой в тот же день.

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