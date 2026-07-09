Минздрав предложил лечить зубы с анестезией

Минздрав России предложил сделать обезболивание обязательным при манипуляциях, которые могут вызвать боль. Если поправки утвердят, клиника будет не вправе отказать пациенту в анестезии — это станет её прямой обязанностью.

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Ведомство опубликовало проект поправок в Порядок оказания медицинской помощи взрослым при стоматологических заболеваниях — приказ № 786н. Новая норма звучит чётко: если процедура сопряжена с риском боли, клиника обязана обеспечить анестезию. Примечательно, что для детей такая норма действует уже почти 14 лет — с 2012 года, когда вышел приказ № 910н.

Помимо анестезии, проект предусматривает и другие изменения. В штатные нормативы стоматологических кабинетов добавляются стоматологические фельдшеры, гигиенисты стоматологические, зубные техники, фельдшеры и зубные врачи — они оказывают первичную доврачебную медико-санитарную помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях.

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Требования к оснащению кабинетов становятся строже: в них должны появиться автоматический наружный дефибриллятор, укладки для защиты медработников от парентеральных инфекций и препараты для купирования анафилактического шока. Отдельно прописана норма об онконастороженности: если стоматолог замечает признаки, которые могут указывать на злокачественное новообразование, он обязан направить пациента к онкологу.

Если поправки пройдут все согласования и будут приняты, новые правила вступят в силу с 1 октября 2026 года. Пока документ находится на стадии проекта. У пациента появится чёткое правовое основание требовать обезболивания перед любой болезненной процедурой — удалением, препарированием, лечением каналов. Отказ клиники в таком случае будет уже не просто недобросовестностью, а нарушением установленного порядка оказания помощи. Это особенно важно для тех, кто годами откладывал визит к врачу из-за страха боли.

Если вы уже сейчас хотите защитить свои права на приёме, имеет смысл уточнять у клиники перед процедурой, какой вид анестезии будет применён и есть ли противопоказания именно для вас.