Найдена неожиданная причина импотенции

Новое исследование показало количественную связь между тяжестью обструктивного апноэ сна и выраженностью эректильной дисфункции: чем чаще ночью происходят остановки дыхания, тем ниже показатели эрекции.

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Исследование опубликовано в International Journal of Impotence Research. Авторы провели систематический обзор и метаанализ восьми наблюдательных исследований. В семи исследованиях, где в сумме участвовали 594 пациента, связь оказалась заметной: при более тяжёлом апноэ сна у мужчин были ниже баллы по шкале Международного индекса эректильной функции (IIEF), отражающей качество эрекции и другие параметры сексуальной функции.

Ещё три исследования с участием 513 пациентов показали похожую зависимость с другой стороны: чем выше был минимальный уровень кислорода в крови во время сна, тем лучше были показатели по IIEF. Среди мужчин с апноэ сна эректильная дисфункция встречалась часто — от 59 до 69% случаев.

Механизм связи объясняется несколькими путями.

Храп и и остановка дыхания: как современная медицина предлагает лечить апноэ во сне

Повторяющиеся эпизоды кислородного голодания во сне нарушают работу сосудистого эндотелия (внутренней оболочки сосуда) и снижают выработку оксида азота — ключевого медиатора, обеспечивающего расширение сосудов. Параллельно нарушается архитектура сна, что способствует снижению уровня тестостерона. Масштаб проблемы значителен: по оценкам исследователей, до одного миллиарда человек в мире страдают апноэ сна, однако у большинства оно не диагностировано.

Авторы метаанализа указывают, что терапия постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP) — стандартный метод лечения апноэ — в исследованиях была связана с улучшением эректильной функции. Мужчинам с эректильной дисфункцией, храпом, дневной сонливостью или жалобами партнёра на остановки дыхания ночью можно обсудить с врачом необходимость полисомнографии или скрининга на апноэ.

Вместе с тем авторы призывают к осторожности в интерпретации. Все включённые работы наблюдательные, причинно-следственная связь не доказана, а неоднородность данных остаётся высокой. Исследователи рекомендуют целенаправленный скрининг, а не категоричные выводы о причинности. Авторы отмечают, что возраст был одним из значимых факторов, влияющих на связь между тяжестью апноэ сна и эректильной функцией.

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Порно, таблетки, стыд: неочевидные причины эректильной дисфункции

Диагноз эректильной дисфункции устанавливают при невозможности достичь или поддержать достаточную для полового акта эрекцию на протяжении более трёх месяцев. Статистика Минздрава показывает, что с этой проблемой сталкиваются 49% российских мужчин в возрасте от 20 до 77 лет. В большинстве случаев диагностируется лёгкая степень, при которой эрекция незначительно ослаблена, но половой акт возможен. У 7,2% пациентов выявляют среднюю степень (эрекция затруднена, но половой акт всё ещё достижим), а тяжёлые формы, делающие секс невозможным, составляют около 7% случаев.

Эректильная дисфункция может быть психогенной или органической. Примерно 40% случаев имеют психогенную природу, где препятствием служат тревога, страх неудачи, чувство вины или неврозы. Такой тип дисфункции возникает внезапно в определённых обстоятельствах или с конкретным партнёром, но обычно сохраняются утренние, ночные и эрекции во время мастурбации. Органические формы (29%) развиваются на фоне заболеваний, действуют постоянно и чаще всего связаны с сердечно-сосудистой системой: гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом, нарушениями липидного обмена или закупоркой артерий.

Чтобы отличить психогенную эректильную дисфункцию от органической, могут проводить тесты на ночную тумесценцию (непроизвольные ночные эрекции) и твёрдость полового члена.