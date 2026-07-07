Анализу на «плохой» холестерин нашли замену

Миллионы людей ежегодно сдают кровь на ЛПНП — так называемый плохой холестерин — и считают это достаточным для оценки сердечно-сосудистого риска. Однако новое исследование показало: стандартный тест не всегда отражает количество липопротеинов, связанных с отложениями бляшек в стенках сосудов, а более точной альтернативой служит анализ на аполипопротеин B (apoB).

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Исследование провёл Кьяран Коли-Линч, ассистент-профессор профилактической медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета. Это первый всесторонний анализ, показавший не только клиническую эффективность apoB, но и его экономическую оправданность для системы здравоохранения.

Чтобы сравнить два подхода, учёные построили компьютерную симуляцию на основе данных 250 000 взрослых американцев без сердечно-сосудистых заболеваний, но имеющих показания к приёму статинов. В модели тестировались три стратегии лечения с разными целевыми уровнями. Если пациент не достигал цели, терапию усиливали: сначала переводили на более мощный статин, затем добавляли эзетимиб — препарат для дополнительного снижения холестерина.

Статины: добро или зло

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По результатам исследования, опубликованного в JAMA, стратегия с ориентиром на apoB предотвратила больше инфарктов и инсультов по сравнению с двумя другими подходами и при этом оказалась экономически эффективной.

Почему же тест на apoB до сих пор не стал рутинным? Согласно исследованию, среди причин — более высокая стоимость анализа и инерция клинической практики: врачи десятилетиями ориентировались на ЛПНП, и изменить этот стандарт непросто.

Для обычного пациента вывод практический: если есть семейная история сердечно-сосудистых заболеваний, избыточный вес, диабет или другие факторы риска, стоит спросить врача о возможности сдать анализ на аполипопротеин B, особенно перед принятием решения о назначении или отмене статинов.

Исследование не даёт повода самостоятельно менять терапию, однако предоставляет весомый аргумент для разговора со специалистом.

Результаты исследования «Рамблеру» прокомментировал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Работа показывает, что медицинская наука становится всё более точной: мы не просто берём общий показатель холестерина, а постепенно подбираемся к самой сути формирования атеросклероза». Андрей Петрович Кондрахин врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук

Как пояснил специалист, привычные нам липопротеины низкой плотности — это «сборная солянка», состоящая из множества различных фракций. Аполипопротеин B (apoB) — это одна из таких конкретных фракций, и чем чётче можно будет выявлять и изолировать эти структурные элементы, тем эффективнее можно будет оценивать риски.

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Выявление уровня apoB позволяет детально увидеть патологические изменения в сосудах и точнее ответить на важнейший клинический вопрос: нужно ли конкретному пациенту назначать статины или можно обойтись без них?

При этом говорить о немедленном изменении стандартов лечения пока преждевременно. Как пояснил Андрей Кондрахин, опубликованная работа — это частная история одной страны, и, несмотря на внушительную выборку в 250 тысяч человек, это были исключительно американцы. Для медицинской науки критически важно посмотреть, как показатель ведёт себя в целом в человеческой популяции на разных континентах. Необходимы масштабные международные исследования, а также собственные клинические тесты на нашей, российской популяции.