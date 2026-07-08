Щёлкает челюсть? Не ждите боли — бегите к врачу!

Челюсть щёлкает, когда зеваешь, жуёшь, говоришь, широко открываешь рот. А что, собственно, такого? Ведь даже не болит. И хорошо, если пока не болит — значит, ещё можно успеть предотвратить опасность, вовремя записавшись к врачу.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Почему щёлкать челюстью — плохой признак?

Щелчки и хруст чаще всего указывают на то, что сустав, соединяющий нижнюю челюсть с верхней, стал работать неправильно. Внутри сустава находится суставной диск из плотной соединительной ткани. При его смещении во время движения нижней челюсти может возникать характерный щелчок.

Как вообще диск может сместиться?

Причин множество. Например, напряжение лицевых мышц при стрессе или скрежет зубами во сне, старые или новые травмы челюсти, удары, падения, резкие встряски. Некоторые специалисты также рассматривают влияние нарушений осанки на проблемы с суставом. Что уж говорить об артрите (воспаление сустава) или артрозе (разрушение тканей сустава).

Первыми признаками таких нарушений становятся щелчки. Они могут быть тихими, слышными только вам, или громкими, явными для окружающих. Могут звучать при каждом движении или однократно. Как только вы начали их слышать — пора к специалисту. Он проведёт диагностику, при необходимости назначит КТ, МРТ, найдёт среди множества возможных причин главную и поможет избежать неприятностей.

Выберите врача в вашем городе

по специальности: Стоматолог

Что делать, если заныл здоровый зуб: лечить или само пройдёт?

Что будет, если просто ждать?

Если не решить проблему на ранней стадии, со временем к хрусту и щелчкам могут добавиться другие симптомы: челюсть может заклинить, воспалённая область — опухнуть, может появиться боль — сначала только при жевании, а потом и постоянная. Всё это в некоторых случаях может сопровождается звоном в ушах и головными болями.

Многие откладывают визит к врачу до тех пор, пока симптомы не начнут ощутимо снижать качество жизни. При хронической боли могут ухудшаться сон и эмоциональное состояние, и необходимость лечения становится очевидной. Но сначала нужно снять явное воспаление, по назначению психотерапевта пройти курс антидепрессантов, справиться с головной болью. Лучше позаботиться о себе сразу и пойти к стоматологу прямо сейчас.

Какого специалиста выбрать?

В зависимости от причины помочь могут разные специалисты. Ортодонт исправляет прикус при неправильном положении зубов, ортопед восстанавливает отсутствующие зубы, челюстно-лицевой хирург работает со структурными изменениями сустава, гнатолог помогает перераспределить нагрузку на сустав и защитить зубы от стирания. Какой из этих специалистов нужен именно в вашем случае, покажет первичный приём у стоматолога-терапевта.