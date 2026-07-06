Учёные выяснили, как яичники меняют функцию после менопаузы

Менопауза, похоже, не ставит яичники «на паузу». Американские учёные выяснили, что после завершения репродуктивного периода они не становятся пассивным органом, а перестраиваются и начинают активнее взаимодействовать с иммунной системой.

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Работу провела Франческа Дункан, репродуктивный биолог Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета. Работа опубликована в Molecular Human Reproduction. Она шла по двум направлениям. Исследователи изучили яичники мышей трёх возрастов — 2, 18 и 24 месяца. Один яичник анализировали под микроскопом, второй проходил расшифровку последовательности РНК для оценки активности генов. Параллельно исследовались ткани яичников 28 женщин в возрасте 50–75 лет.

Главный результат оказался неожиданным: с возрастом в яичниках заметно снижается активность генов, связанных с репродукцией, но всё активнее становятся гены иммунного ответа. В тканях постменопаузальных яичников авторы исследования обнаружили повышенную инфильтрацию Т-клеток, макрофагов и многоядерных гигантских клеток — признаки выраженной иммунной активности.

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Данные по женщинам дополнили картину: белковый состав тканей яичников продолжал различаться в разных возрастных группах спустя годы после менопаузы. Орган не «замирает» в момент последней менструации, а продолжает меняться на молекулярном уровне.

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Авторы предполагают, что постменопаузальный яичник может оказывать эндокринное и паракринное влияние (клетки выделяют сигнальные вещества, которые воздействуют только на соседние клетки, не попадая в системный кровоток в значимых количествах) на другие ткани организма за счёт изменения состава молекул, которые он производит.

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Исследователи подчёркивают: открытие не означает возможности обратить менопаузу или восстановить фертильность. Пока также остаётся неясным, управляет ли яичник иммунными сигналами или лишь служит резервуаром для иммунных клеток.

Важно понимать, почему это открытие меняет взгляд на женское здоровье в зрелом возрасте. Десятилетиями постменопауза воспринималась как период биологического «молчания» яичников: фолликулы исчерпаны, выработка половых гормонов резко снижается — значит, орган выполнил свою задачу и отошёл в сторону. Новые данные ставят это представление под сомнение. Яичник не просто существует после менопаузы — он перестраивается, в его ткани накапливаются иммунные клетки и, судя по всему, может влиять на процессы старения в других тканях организма.

Практическое значение открытия касается прежде всего понимания возрастных рисков. Если яичники действительно участвуют в иммунной регуляции, то их состояние после менопаузы может быть связано с интенсивностью хронического воспаления — одного из ключевых механизмов развития сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и метаболических нарушений. Пока это гипотеза, требующая проверки в масштабных клинических исследованиях. Тем не менее авторы предлагают рассматривать постменопаузальный период как важный объект дальнейших исследований: изменения в яичниках продолжаются, и их характер может иметь значение для долгосрочного здоровья женщины.

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Авторы подчёркивают, что использованный метод не позволяет окончательно определить, обусловлены ли изменения притоком иммунных клеток или перестройкой собственных клеток яичника. Для этого потребуются исследования на уровне отдельных клеток.

Акушер-гинеколог Евгений Дрозд рассказал «Рамблер Здоровью» о двойственной роли яичников в иммунных реакциях.

В репродуктивном периоде иммунные клетки помогают фолликулу созревать, лопаться и формировать желтое тело. Нарушения в этом взаимодействии могут приводить к проблемам с овуляцией, бесплодием или нерегулярным циклом. Евгений Владимирович Дрозд Врач акушер-гинеколог клиники «Евроонко»

По словам врача, gри синдроме поликистозных яичников часто бывают воспаление и неправильная работа иммунных клеток в яичниках — это усиливает гормональный дисбаланс и мешает овуляции. Кроме того, иммунитет иногда атакует свои яичники, что может вызвать преждевременное истощение яичников (ранний климакс). Также яичники чувствительны к воспалительным процессам, которые могут повредить резерв яйцеклеток и снизить фертильность.

В постменопаузе яичники превращаются в «иммунный» орган: в них скапливается много иммунных клеток. Это может способствовать системному воспалению, которое связано с ускоренным старением, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, метаболическими нарушениями, остеопорозом и другими возрастными проблемами. При этом увеличивается риск рака яичников, так как иммунное микроокружение опухоли играет большую роль в её развитии и ответе на лечение.

Таким образом, в молодости иммунная активность яичников помогает зачатию и здоровому циклу, а после менопаузы она может влиять на общее здоровье женщины.