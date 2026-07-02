Смартфоны могут углублять депрессию у пожилых: что показало новое исследование

Смартфон может поддерживать связь с близкими, но при определённом способе использования — становиться фактором, усиливающим социальную изоляцию. Для пожилых людей это различие особенно важно: компульсивное обращение к телефону, когда экран заменяет живое общение и помогает избегать реальности, часто ассоциируется с более высокой вероятностью депрессивных симптомов после 60 лет.

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Исследование опубликовано в журнале JMIR Aging. Его провели специалисты Школы социальной работы университета Ратгерса совместно с Университетом иностранных исследований Гуандуна под руководством профессора Чиен-Чунг Хуанга. В выборку вошли 2585 взрослых в возрасте 60 лет и старше из 87 сообществ пяти районов Гуанчжоу, Китай. Участников спрашивали о привычках использования смартфона, коммуникационных предпочтениях и социальной активности офлайн. Для анализа данных применили машинное обучение.

Главные находки стали показательными. Самым сильным предиктором депрессии стало ограниченное социальное участие — редкие живые контакты и слабая включённость в жизнь сообщества. На втором месте — зависимость от смартфона, то есть неконтролируемое использование устройства, нарушающее повседневную жизнь. Во всех выявленных авторами профилях повышенного риска депрессии проблемное использование смартфона входило в число ключевых факторов. При этом принципиальную роль играет тип активности: пассивное потребление — скроллинг, одиночный просмотр видео, игры — было связано с повышенным риском, тогда как интерактивные функции (видеозвонки, переписка, обмен фотографиями) этот риск снижали.

Авторы исследования выделили два уязвимых профиля. Первый — пожилые мужчины с низким уровнем образования и низкой цифровой грамотностью: они чаще уходят в пассивные развлечения, а вдовство может усугублять проблему. Второй — люди обоих полов с высоким доходом и образованием, у которых экран постепенно вытесняет живые социальные связи, несмотря на внешнее благополучие.

Есть важное методологическое ограничение: исследование кросс-секционное, то есть одномоментное. Оно не доказывает, что зависимость от смартфона вызывает депрессию — связь может работать в обе стороны. Профессор Хуанг описывает её как циклическую: одиночество толкает человека в экран, пассивное потребление замещает реальное общение, изоляция усиливается, депрессивные симптомы углубляются — и круг замыкается.

Практический вывод исследования — не запрещать смартфон, а перенаправить его использование. Профессор Хуанг советует: вместо того, чтобы оставлять пожилого человека листать видео в одиночестве, члены семьи могут вовлекать его в обмен фотографиями, семейные переписки и запланированные видеозвонки. По его словам, одно и то же устройство может быть мостом к близким или стеной, отгораживающей от них. Всё сводится к разнице между осмысленным взаимодействием и компульсивным эскапизмом.

Кроме поддержания социальных связей у смартфонов может быть ещё один полезный эффект для пожилых: они становятся профилактикой деменции. Освоение новых навыков, даже самых, на первый взгляд, простых, помогает формировать новые нейронные связи и таким образом тренирует мозг.

Нейробиологи из Университета Бейлора и Медицинской школы Техасского университета выяснили, что активные пользователи цифровых технологий реже страдают от старческого слабоумия.

Они проанализировали результаты 136 наблюдательных исследований, в которых участвовало больше 400 тысяч мужчин и женщин старше 50 лет. Риск деменции был на 58% ниже у тех, кто пользовался гаджетами.

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