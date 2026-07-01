Один показатель крови может предупредить об опасных сбоях

Тромбоциты в крови: норма у женщин, мужчин и детей, причины повышения и снижения
Тромбоциты помогают крови сворачиваться и защищают организм от кровопотери. Однако отклонение их уровня от нормы может быть признаком самых разных состояний — от дефицита железа и воспаления до заболеваний крови. Врач-гематолог Алексис Лейгтон рассказал «Рамблеру», почему повышаются или снижаются тромбоциты и что делать, если анализ показал отклонение.
Зачем нужны тромбоциты
Тромбоциты — это маленькие клетки крови без ядра, их ещё называют кровяными пластинками. Когда сосуд повреждается, они слипаются, образуют пробку и останавливают кровотечение. Без достаточного количества тромбоцитов даже небольшая рана может затягиваться дольше обычного, а кровь — хуже останавливаться.
Кровяные пластинки образуются из клеток костного мозга — специальных крупных клеток, которые называются мегакариоцитами. Каждая такая клетка «отщипывает» от себя тысячи маленьких пластинок прямо в кровоток. Живут тромбоциты около 7–10 дней, после чего разрушаются в селезёнке и в печени.
Показатель тромбоцитов (PLT, от англ. platelets) входит в общий анализ крови и сам по себе не позволяет поставить диагноз, но помогает врачу увидеть риск кровотечения, тромбоза, признаки скрытой болезни и необходимость дальнейшего обследования.
Что показывает общий анализ крови
Анализ на тромбоциты определяет количество кровяных пластинок в единице объёма крови. Результат обозначают как PLT и указывают в единицах ×10⁹/л или в клетках на микролитр. Нормы могут немного отличаться между лабораториями, поэтому ориентируйтесь на референс в бланке своего анализа.
«Уровень тромбоцитов оценивают вместе с гемоглобином, лейкоцитами, эритроцитами, симптомами, принимаемыми лекарствами и историей болезни. Если результат вызывает сомнения, анализ повторяют: иногда тромбоциты слипаются в пробирке, и показатель выглядит ниже реального».Лейгтон Рамирес Алексисврач-гематолог, онкогематолог
Норма тромбоцитов у взрослых: женщины и мужчины
У большинства взрослых нормальным считается уровень тромбоцитов от 150 до 400 × 10⁹/л, хотя референсные значения могут немного различаться в зависимости от лаборатории и доходить до 450 × 10⁹/л. Уровень ниже 150 × 10⁹/л называют тромбоцитопенией, а превышение верхней границы референсного диапазона может указывать на тромбоцитоз.
У женщин количество тромбоцитов может немного меняться во время менструации, беременности и после родов. Кроме того, на этот показатель способен влиять дефицит железа. Результаты всегда оценивают с учётом клинической картины и других лабораторных данных.
«Небольшие колебания внутри референса считают физиологической нормой. Половые различия менее значимы, чем возраст, беременность, болезнь или метод конкретной лаборатории», — говорит специалист.
Норма тромбоцитов у детей
У детей количество тромбоцитов в крови меняется в зависимости от возраста. Референсные значения у младенцев заметно отличаются от значений взрослых и зависят от возраста и методики лаборатории. Ориентироваться нужно на бланк анализа и рекомендации педиатра. У детей старшего возраста цифры постепенно приближаются к значениям взрослых.
Результат ребёнка должен оценивать педиатр. Повышение у детей чаще всего связано с инфекцией, воспалением, дефицитом железа или восстановлением после болезни. Низкий показатель требует консультации врача, особенно если появились синяки, петехии (мелкие точечные кровоизлияния под кожу или слизистые оболочки), кровоточивость дёсен или частые носовые кровотечения.
Что показывает общий анализ крови: инфекции, дефициты, тромбы
Почему тромбоциты повышены: тромбоцитоз
Различают первичный и вторичный тромбоцитоз. При первичном тромбоцитозе костный мозг производит слишком много тромбоцитов. Эта патология обычно связана с приобретёнными мутациями.
«Если есть подозрение, что причина повышенного уровня тромбоцитов — заболевание костного мозга, обычно назначают дополнительный генетический анализ. Он помогает подтвердить диагноз и выбрать дальнейшую тактику», — поясняет врач.
Вторичный тромбоцитоз встречается чаще и возникает как реакция организма на другое состояние:
- воспалительные заболевания и инфекции;
- дефицит железа;
- кровопотеря, операции, травмы;
- онкологические болезни;
- удаление селезёнки;
- восстановление после острого состояния.
Симптомы и риски высокого уровня тромбоцитов
Симптомов может не быть, а повышенное количество тромбоцитов обнаруживают случайно. Иногда высокий уровень тромбоцитов может проявляться:
- головной болью и головокружением;
- онемением, покраснением или жжением в ладонях;
- болью в кистях и стопах;
- необычными синяками, носовыми кровотечениями или кровоточивостью дёсен.
Тромбозы могут затрагивать сосуды мозга, сердца, конечностей и других органов. При первичных болезнях крови, пожилом возрасте, курении, диабете или гипертонии повышается риск развития инфаркта или инсульта. При очень высоких значениях возможны не только тромбозы, но и кровотечения.
Три бесполезных анализа, которые не стоят своих денег
Почему тромбоциты понижены: тромбоцитопения
Тромбоцитопения — это состояние, при котором кровяных пластинок меньше нормы. Причины делят на три группы:
- Снижение выработки в костном мозге. Происходит при заболеваниях кроветворной системы, дефиците витаминов B12 и фолиевой кислоты, химио- и лучевой терапии, а также при токсическом действии алкоголя.
- Ускоренное разрушение. Организм уничтожает тромбоциты быстрее, чем производит. Такое бывает при аутоиммунных заболеваниях (например, иммунной тромбоцитопении), острых инфекциях и патологиях печени.
- Перераспределение клеток. Селезёнка удерживает слишком много тромбоцитов, если она увеличена в размерах (спленомегалия) из-за разных заболеваний.
«Некоторые лекарства в редких случаях могут снижать уровень тромбоцитов. К ним относятся отдельные НПВС, антибиотики и другие препараты. Особый случай — гепарин-индуцированная тромбоцитопения, при которой снижение числа тромбоцитов сочетается с повышенным риском образования тромбов. Самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя — необходимо обратиться к специалисту», — объясняет врач-гематолог.
Симптомы и опасность низких тромбоцитов
Снижение уровня тромбоцитов может протекать без симптомов либо сопровождаться следующими проявлениями:
- мелкими красными точками на коже — петехиями;
- синяками без явной травмы;
- кровоточивостью дёсен и частыми носовыми кровотечениями;
- кровью в моче или стуле;
- обильными менструациями;
- кровотечением, которое долго не останавливается.
При уровне ниже 50 × 10⁹/л риск кровотечений возрастает, особенно при травмах, операциях и инвазивных процедурах. При очень низких значениях возможны внутренние кровотечения, в редких случаях — кровоизлияние в мозг.
Почему появляются синяки, даже если не было удара: разбор
Тромбоциты во время беременности
Во время беременности уровень тромбоцитов может снижаться: это физиологическая реакция, связанная с увеличением объёма крови и повышенным потреблением пластинок. Лёгкое снижение без симптомов часто неопасно, но врачу нужно исключить серьёзные причины.
Насторожить должны высокое давление, белок в моче, сильные отёки, головная боль или боль в правом подреберье. Беременным нельзя самостоятельно начинать или отменять лекарства.
Диагностика и лечение при отклонениях
При отклонении PLT от нормы врач может назначить:
- повторный общий анализ крови и мазок крови под микроскопом;
- анализ на ферритин и показатели железа;
- маркеры воспаления — например, С-реактивный белок;
- биохимию печени и почек;
- коагулограмму и УЗИ селезёнки по показаниям;
- консультацию гематолога и, при необходимости, исследование костного мозга.
Лечение зависит от причины, а не от одной цифры PLT.
- При вторичном тромбоцитозе устраняют основное заболевание.
- При первичной тромбоцитемии гематолог подбирает препараты для снижения риска тромбозов.
- При тромбоцитопении из-за лекарства врач подбирает замену; при иммунных формах — назначает терапию, которая уменьшает разрушение пластинок или стимулирует их выработку.
- При тяжёлом кровотечении нужна неотложная помощь.
Популярные, но бесполезные анализы: на что не стоит тратить деньги
Когда нужна срочная помощь
Вызовите скорую или немедленно обратитесь к врачу, если есть:
- кровотечение, которое не останавливается при наложении жгута;
- кровь в стуле, моче или рвоте;
- резкая слабость или обморок;
- сильная головная боль, нарушение речи, слабость в руке или ноге;
- боль в груди или одышка;
- внезапная боль, отёк или покраснение ноги;
- множество новых синяков или петехий;
- кровотечение при беременности.
Главное о тромбоцитах в крови
Норма тромбоцитов в крови у взрослых — примерно 150–400 × 10⁹/л, в некоторых лабораториях верхняя граница достигает 450 × 10⁹/л. У детей значения меняются в зависимости от возраста и могут существенно отличаться от значений взрослых. Высокий уровень чаще всего связан с воспалением, инфекцией, дефицитом железа или болезнью костного мозга. Низкий — повышает риск кровотечений, а при уровне ниже 50 × 10⁹/л этот риск становится клинически значимым. Общий анализ крови помогает заметить отклонение, но причину устанавливает врач на основе всей клинической картины. Если показатель тромбоцитов вышел за пределы нормы, не откладывайте визит к специалисту.
Текст проверил врач-гематолог, к. м. н. Алексис Лейгтон, стаж 11 лет.
Остались вопросы? Задайте их ИИ-помощнику!