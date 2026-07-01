Один показатель крови может предупредить об опасных сбоях

Тромбоциты помогают крови сворачиваться и защищают организм от кровопотери. Однако отклонение их уровня от нормы может быть признаком самых разных состояний — от дефицита железа и воспаления до заболеваний крови. Врач-гематолог Алексис Лейгтон рассказал «Рамблеру», почему повышаются или снижаются тромбоциты и что делать, если анализ показал отклонение.

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Зачем нужны тромбоциты

Тромбоциты — это маленькие клетки крови без ядра, их ещё называют кровяными пластинками. Когда сосуд повреждается, они слипаются, образуют пробку и останавливают кровотечение. Без достаточного количества тромбоцитов даже небольшая рана может затягиваться дольше обычного, а кровь — хуже останавливаться.

Кровяные пластинки образуются из клеток костного мозга — специальных крупных клеток, которые называются мегакариоцитами. Каждая такая клетка «отщипывает» от себя тысячи маленьких пластинок прямо в кровоток. Живут тромбоциты около 7–10 дней, после чего разрушаются в селезёнке и в печени.

Показатель тромбоцитов (PLT, от англ. platelets) входит в общий анализ крови и сам по себе не позволяет поставить диагноз, но помогает врачу увидеть риск кровотечения, тромбоза, признаки скрытой болезни и необходимость дальнейшего обследования.

Что показывает общий анализ крови

Анализ на тромбоциты определяет количество кровяных пластинок в единице объёма крови. Результат обозначают как PLT и указывают в единицах ×10⁹/л или в клетках на микролитр. Нормы могут немного отличаться между лабораториями, поэтому ориентируйтесь на референс в бланке своего анализа.

«Уровень тромбоцитов оценивают вместе с гемоглобином, лейкоцитами, эритроцитами, симптомами, принимаемыми лекарствами и историей болезни. Если результат вызывает сомнения, анализ повторяют: иногда тромбоциты слипаются в пробирке, и показатель выглядит ниже реального». Лейгтон Рамирес Алексис врач-гематолог, онкогематолог

Норма тромбоцитов у взрослых: женщины и мужчины

У большинства взрослых нормальным считается уровень тромбоцитов от 150 до 400 × 10⁹/л, хотя референсные значения могут немного различаться в зависимости от лаборатории и доходить до 450 × 10⁹/л. Уровень ниже 150 × 10⁹/л называют тромбоцитопенией, а превышение верхней границы референсного диапазона может указывать на тромбоцитоз.

У женщин количество тромбоцитов может немного меняться во время менструации, беременности и после родов. Кроме того, на этот показатель способен влиять дефицит железа. Результаты всегда оценивают с учётом клинической картины и других лабораторных данных.

«Небольшие колебания внутри референса считают физиологической нормой. Половые различия менее значимы, чем возраст, беременность, болезнь или метод конкретной лаборатории», — говорит специалист.

Норма тромбоцитов у детей

У детей количество тромбоцитов в крови меняется в зависимости от возраста. Референсные значения у младенцев заметно отличаются от значений взрослых и зависят от возраста и методики лаборатории. Ориентироваться нужно на бланк анализа и рекомендации педиатра. У детей старшего возраста цифры постепенно приближаются к значениям взрослых.

Результат ребёнка должен оценивать педиатр. Повышение у детей чаще всего связано с инфекцией, воспалением, дефицитом железа или восстановлением после болезни. Низкий показатель требует консультации врача, особенно если появились синяки, петехии (мелкие точечные кровоизлияния под кожу или слизистые оболочки), кровоточивость дёсен или частые носовые кровотечения.

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Что показывает общий анализ крови: инфекции, дефициты, тромбы

Почему тромбоциты повышены: тромбоцитоз

Различают первичный и вторичный тромбоцитоз. При первичном тромбоцитозе костный мозг производит слишком много тромбоцитов. Эта патология обычно связана с приобретёнными мутациями.

«Если есть подозрение, что причина повышенного уровня тромбоцитов — заболевание костного мозга, обычно назначают дополнительный генетический анализ. Он помогает подтвердить диагноз и выбрать дальнейшую тактику», — поясняет врач.

Вторичный тромбоцитоз встречается чаще и возникает как реакция организма на другое состояние:

воспалительные заболевания и инфекции;

дефицит железа;

кровопотеря, операции, травмы;

онкологические болезни;

удаление селезёнки;

восстановление после острого состояния.

Симптомы и риски высокого уровня тромбоцитов

Симптомов может не быть, а повышенное количество тромбоцитов обнаруживают случайно. Иногда высокий уровень тромбоцитов может проявляться:

головной болью и головокружением;

онемением, покраснением или жжением в ладонях;

болью в кистях и стопах;

необычными синяками, носовыми кровотечениями или кровоточивостью дёсен.

Тромбозы могут затрагивать сосуды мозга, сердца, конечностей и других органов. При первичных болезнях крови, пожилом возрасте, курении, диабете или гипертонии повышается риск развития инфаркта или инсульта. При очень высоких значениях возможны не только тромбозы, но и кровотечения.

Почему тромбоциты понижены: тромбоцитопения

Тромбоцитопения — это состояние, при котором кровяных пластинок меньше нормы. Причины делят на три группы:

Снижение выработки в костном мозге. Происходит при заболеваниях кроветворной системы, дефиците витаминов B12 и фолиевой кислоты, химио- и лучевой терапии, а также при токсическом действии алкоголя.

Происходит при заболеваниях кроветворной системы, дефиците витаминов B12 и фолиевой кислоты, химио- и лучевой терапии, а также при токсическом действии алкоголя. Ускоренное разрушение. Организм уничтожает тромбоциты быстрее, чем производит. Такое бывает при аутоиммунных заболеваниях (например, иммунной тромбоцитопении), острых инфекциях и патологиях печени.

Организм уничтожает тромбоциты быстрее, чем производит. Такое бывает при аутоиммунных заболеваниях (например, иммунной тромбоцитопении), острых инфекциях и патологиях печени. Перераспределение клеток. Селезёнка удерживает слишком много тромбоцитов, если она увеличена в размерах (спленомегалия) из-за разных заболеваний.

«Некоторые лекарства в редких случаях могут снижать уровень тромбоцитов. К ним относятся отдельные НПВС, антибиотики и другие препараты. Особый случай — гепарин-индуцированная тромбоцитопения, при которой снижение числа тромбоцитов сочетается с повышенным риском образования тромбов. Самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя — необходимо обратиться к специалисту», — объясняет врач-гематолог.

Симптомы и опасность низких тромбоцитов

Снижение уровня тромбоцитов может протекать без симптомов либо сопровождаться следующими проявлениями:

мелкими красными точками на коже — петехиями;

синяками без явной травмы;

кровоточивостью дёсен и частыми носовыми кровотечениями;

и частыми носовыми кровотечениями; кровью в моче или стуле;

обильными менструациями;

кровотечением, которое долго не останавливается.

При уровне ниже 50 × 10⁹/л риск кровотечений возрастает, особенно при травмах, операциях и инвазивных процедурах. При очень низких значениях возможны внутренние кровотечения, в редких случаях — кровоизлияние в мозг.

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Тромбоциты во время беременности

Во время беременности уровень тромбоцитов может снижаться: это физиологическая реакция, связанная с увеличением объёма крови и повышенным потреблением пластинок. Лёгкое снижение без симптомов часто неопасно, но врачу нужно исключить серьёзные причины.

Насторожить должны высокое давление, белок в моче, сильные отёки, головная боль или боль в правом подреберье. Беременным нельзя самостоятельно начинать или отменять лекарства.

Диагностика и лечение при отклонениях

При отклонении PLT от нормы врач может назначить:

повторный общий анализ крови и мазок крови под микроскопом;

анализ на ферритин и показатели железа;

маркеры воспаления — например, С-реактивный белок;

биохимию печени и почек;

коагулограмму и УЗИ селезёнки по показаниям;

и УЗИ селезёнки по показаниям; консультацию гематолога и, при необходимости, исследование костного мозга.

Лечение зависит от причины, а не от одной цифры PLT.

При вторичном тромбоцитозе устраняют основное заболевание.

При первичной тромбоцитемии гематолог подбирает препараты для снижения риска тромбозов.

При тромбоцитопении из-за лекарства врач подбирает замену; при иммунных формах — назначает терапию, которая уменьшает разрушение пластинок или стимулирует их выработку.

при иммунных формах — назначает терапию, которая уменьшает разрушение пластинок или стимулирует их выработку. При тяжёлом кровотечении нужна неотложная помощь.

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Когда нужна срочная помощь

Вызовите скорую или немедленно обратитесь к врачу, если есть:

кровотечение, которое не останавливается при наложении жгута;

при наложении жгута; кровь в стуле, моче или рвоте;

резкая слабость или обморок;

сильная головная боль, нарушение речи, слабость в руке или ноге;

боль в груди или одышка;

внезапная боль, отёк или покраснение ноги;

множество новых синяков или петехий;

кровотечение при беременности.

Главное о тромбоцитах в крови

Норма тромбоцитов в крови у взрослых — примерно 150–400 × 10⁹/л, в некоторых лабораториях верхняя граница достигает 450 × 10⁹/л. У детей значения меняются в зависимости от возраста и могут существенно отличаться от значений взрослых. Высокий уровень чаще всего связан с воспалением, инфекцией, дефицитом железа или болезнью костного мозга. Низкий — повышает риск кровотечений, а при уровне ниже 50 × 10⁹/л этот риск становится клинически значимым. Общий анализ крови помогает заметить отклонение, но причину устанавливает врач на основе всей клинической картины. Если показатель тромбоцитов вышел за пределы нормы, не откладывайте визит к специалисту.

Текст проверил врач-гематолог, к. м. н. Алексис Лейгтон, стаж 11 лет.

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