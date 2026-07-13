Как победить инсульт и не потерять себя: личная история

Инсульт делит жизнь на до и после. Восстановление — это долгий путь, требующий колоссальных усилий не только от самого пациента, но и от его семьи. «Рамблер» поговорил с пациентом, перенёсшим инсульт, и с врачом-реабилитологом, чтобы узнать, как справляться с социальными сложностями и насколько реально вернуться к полноценной жизни.

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Масштаб проблемы

Инсульт остаётся одной из главных причин инвалидности и смертности во всём мире. По статистике, каждый год около 10 млн людей сталкиваются с острым нарушением мозгового кровообращения. По прогнозам The Global Burden of Disease, риск инсульта в среднем составляет около 20–25%, то есть примерно у каждого четвёртого человека в течение жизни может произойти инсульт.

При этом в Минздраве подчёркивают, что в последние десятилетия заболеваемость в молодом возрасте возросла примерно на 40%. Поэтому масштабы этой проблемы требуют системного подхода к лечению и реабилитации.

Основные последствия инсульта

Острое нарушение мозгового кровообращения повреждает нейронные связи. Это приводит к различным нарушениям. Чаще всего появляются проблемы с движением: слабость или паралич рук или ног, трудности при ходьбе и потеря равновесия. Может измениться речь — человеку становится сложно говорить или понимать других. У некоторых страдают память, внимание и способность сосредотачиваться, из-за чего привычные действия становятся сложнее.

Суть реабилитации — восстановить, насколько это возможно, утраченные функции и адаптироваться к новым реалиям. Процесс восстановления основывается на нейропластичности — способности мозга перестраиваться и формировать новые связи. За счёт повторяющихся движений и занятий мозг постепенно «перенастраивает» управление и возвращает базовые навыки. Конечно, полное восстановление возможно не всегда — тогда используют компенсаторные техники, которые помогают человеку сохранять максимальную самостоятельность.

«Восстановление после инсульта зависит от множества факторов. Очень важно раннее начало реабилитации — не позднее 48 часов от поступления в больницу — и участие мультидисциплинарной команды, в которую входят невролог, логопед, нейропсихолог, физический терапевт, эрготерапевт. На прогнозы влияют локализация и объём поражения при инсульте, его тип (геморрагический или ишемический), возраст пациента (чем старше, тем хуже), сопутствующие болезни и мотивация». Панова Мария Сергеевна врач-реабилитолог, невролог, эпилептолог, медицинский эксперт Фонда борьбы с инсультом ОРБИ

Психологический надлом

Физические нарушения после инсульта — это лишь вершина айсберга. Социальные и эмоциональные последствия оказываются не менее разрушительными. Человек, который вчера работал, общался с близкими и путешествовал, оказывается запертым в четырёх стенах и становится зависимым от посторонней помощи. История Ирины Киреевой подтверждает, как инсульт может кардинально поменять жизнь.

Ирине 45 лет, четыре месяца назад ей делали плановую операцию по удалению межпозвонковой грыжи, но на операционном столе у неё случился спинальный инсульт. Это острое нарушение кровообращения в спинном мозге, которое приводит к параличу.

© Ирина Киреева перенесла спинальный инсульт/Фонд ОРБИ

«Придя в себя после наркоза, я поняла, что не могу двигаться. Я не чувствовала ничего, кроме рук. Самым трудным в первые дни было попытаться понять и принять, что это уже произошло и назад дороги нет. Сейчас прошло уже четыре месяца, чувствительность возвращается, но очень медленно. Я могу самостоятельно переворачиваться на бок, но всё тело скованно в движениях, меня мучают спазмы, болят ноги, хотя в них нет чувствительности», — говорит Ирина.

До инсульта Ирина много путешествовала, учила английский язык, писала стихи и играла на гитаре. Сейчас она прикована к кровати и едва двигает руками. По её словам, в такой ситуации психологически ей даже сложнее, чем физически.

«Нужно находить в себе моральные силы пытаться двигаться и шевелиться, даже если нет желания. Главное, верить в себя и в то, что всё восстановится и будет хорошо. Впереди долгий путь реабилитации, но я не сдаюсь. Мне помогает поддержка моих друзей и коллег. Сейчас поставлена цель встать на ноги и вернуться к нормальной, здоровой и полноценной жизни», — говорит она.

© Фонд ОРБИ

Врачи подчёркивают: инсульт — это всегда серьёзное, психологически травмирующее событие, которое может выбить из колеи надолго. Начинать долгую реабилитацию и не потерять при этом мотивацию удаётся не всем.

«Депрессия при инсульте — одна из причин, по которой пациент не хочет заниматься, не видит смысла продолжать жить и что-либо дальше делать, — говорит врач-невролог. — Ещё одна причина — это ошибки в проведении реабилитации, когда пациент не видит эффекта от своих усилий. Бывает такое, что улучшение есть, но оно не так очевидно, а специалист не может его подсветить пациенту в силу своей неопытности. А это очень важно делать! Так уж устроен мозг, что для мотивации нужно регулярно положительно подкреплять любое действие».

Ирина Киреева только начала восстановление: прошла курс в родном Брянске, но возможности местного центра ограниченны. Для полноценного восстановления ей нужна сложная профессиональная программа в специализированном центре. Оплатить лечение сама Ирина не может: за несколько месяцев без работы она исчерпала финансовую подушку. Фонд ОРБИ открыл сбор средств для её реабилитации. Если вы хотите помочь, сделать это можно по ссылке.

© Фонд ОРБИ

Как помочь в реабилитации: советы близким и родственникам

Основная нагрузка по ежедневному уходу и психологической поддержке ложится на плечи семьи и друзей. Близкие часто совершают типичные ошибки, продиктованные жалостью или паникой, которые могут затормозить процесс выздоровления. Специалисты выделяют несколько фундаментальных правил общения с человеком, перенёсшим удар.

Избегать гиперопеки

Близким часто хочется помочь человеку во всём. Если выполнять за него даже те действия, с которыми он может справиться сам, восстановление замедляется. Для реабилитации нужна регулярная практика, и бытовые задачи — важная часть этой работы.

«Когда родные всё пытаются сделать сами, ничего хорошего из этого не получается. Пациент привыкает быть беспомощным, он быстро адаптируется к новой реальности, где всё делают за него, и, несмотря на то что неврологический дефицит не так и силён, по сути, пациент останавливается в своём прогрессе», — предупреждает реабилитолог.

Разговаривать на равных

Иногда близкие начинают общаться с человеком после инсульта как с ребёнком. Особенно часто это случается с пациентами, у которых есть нарушения речи. Это большая ошибка.

«Нарушение речи воспринимается как дефект мышления. Кажется, если человек нечётко говорит или не может говорить вовсе, значит, он плохо соображает. Это не так, и для пациента это очень обидно: такое отношение может вызывать слёзы, агрессию и вредить отношениям с родственниками», — уточняет эксперт Фонда борьбы с инсультом ОРБИ Мария Панова.

Врач рекомендует общаться с пациентом как с равным взрослым, но не говорить слишком быстро. Также важно быть доброжелательным. По словам врача, люди сначала реагируют на эмоциональный фон сказанного, и только потом уже мозг воспринимает смысл речи.

Не делать негативных прогнозов

Любые разговоры о возможной инвалидности, ожиданиях, «что будет дальше», могут усиливать стресс и снижать мотивацию к восстановлению.

«Понятно, что родственники тоже очень тревожатся, переживают и часто выражают свои опасения вслух. Делать этого точно не стоит. Всегда нужно сохранять позитивный настрой, поддерживать пациента и настраивать его на лучшее», — рекомендует специалист.

Главное о реабилитации после инсульта

Реабилитация после инсульта — длительный процесс, который требует от пациента терпения. При системной работе и правильном подходе у многих сохраняется шанс вернуться к активной и самостоятельной жизни, даже если путь к этому займёт месяцы и годы.

Не менее важна и поддержка близких. Специалисты советуют не делать за человека то, с чем он способен справиться самостоятельно, не разговаривать с ним как с ребёнком и не зацикливаться на негативных прогнозах. Такое отношение помогает сохранить мотивацию к восстановлению и создаёт условия, в которых реабилитация проходит эффективнее.

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