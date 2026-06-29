Вирус ветрянки может годами скрываться в нервах и вызывать боль

Вирус ветряной оспы не исчезает из организма после выздоровления — он может долгое время скрываться в нервных узлах и способен спустя годы поражать нервную систему и приводить к длительной боли. Обзор китайских учёных из China-Japan Friendship Hospital показал: острая боль при опоясывающем лишае и хроническая постгерпетическая невралгия могут быть этапами единого процесса повреждения нервной ткани.

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Исследование опубликовано в журнале Skin под руководством профессора Фань Бифа. Это обзорная работа, а не клиническое исследование: авторы систематизировали данные о механизмах боли при опоясывающем лишае и постгерпетической невралгии.

Вирус Varicella zoster (VZV) после перенесённой ветрянки остаётся в ганглиях (нервных узлах) в латентном состоянии. При ослаблении иммунитета — из-за стресса, возраста или болезни — он реактивируется и вызывает опоясывающий лишайболезненную сыпь вдоль нервных путей. Одна из главных проблем заболевания — повреждение нервной системы и риск развития хронической боли.

Реактивированный вирус повреждает нервные волокна, запуская аномальную активность ионных каналов. Нейроны начинают посылать болевые сигналы без реального раздражителя. Постепенно развивается центральная сенситизация — состояние, при котором спинной и головной мозг становятся более чувствительными к болевым сигналам и могут поддерживать боль без исходного раздражителя. Без лечения такие механизмы могут поддерживать хроническую боль.

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Постгерпетическая невралгия — это боль, сохраняющаяся после исчезновения кожных проявлений. В разных клинических рекомендациях используют разные сроки диагностики (от 1 до 3 месяцев после начала заболевания). Она может длиться месяцами или годами и проявляться жжением, прострелами, болезненной чувствительностью кожи к прикосновению.

Вывод авторов обзора: острую боль при опоясывающем лишае и ПГН нельзя рассматривать как два разных заболевания. Это один непрерывный патологический процесс, и именно в его начале есть возможность вмешаться. «Слишком многие пациенты ждут, что боль пройдёт сама, и упускают критическое окно для предотвращения хронизации», — отмечает профессор Фань.

Это критическое окно — первые дни и недели после появления симптомов. Раннее обращение к врачу и назначенное им лечение могут снизить риск длительной боли и осложнений. Ждать, пока «само пройдёт», при опоясывающем лишае — значит столкнуться с хронической болью на годы вперёд.

При появлении характерной односторонней сыпи с болью, жжением или покалыванием вдоль нервных путей необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Чем раньше врач оценит симптомы и назначит лечение, тем ниже риск длительной боли после опоясывающего лишая.

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Постгерпетическую невралгию лечат не обычными обезболивающими, а препаратами, которые воздействуют на механизмы нейропатической боли. В зависимости от выраженности симптомов врач может назначить противосудорожные препараты, некоторые антидепрессанты, а также местные средства — пластыри с лидокаином или капсаицином. Если боль сохраняется долгое время и плохо поддаётся лечению, могут применяться и другие методы, включая интервенционные процедуры, однако их необходимость определяет специалист. Для лечения лишая применяют препараты от вируса герпеса.