До 15% взрослых живут с этим: почему пот течёт без причины

Потеете даже в прохладной комнате, а стресс или чашка кофе делают ладони мокрыми? Возможно, это гипергидроз — хроническое заболевание, с которым живут до 15% взрослых. Врач-дерматолог, косметолог медицинской компании СберЗдоровье Полина Ражева рассказала «Рамблеру», когда потливость становится патологией и что с этим делать.

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Что такое гипергидроз и чем он отличается от нормального потоотделения?

Гипергидроз — это патологическое состояние, характеризующееся избыточным потоотделением, которое превышает естественные потребности организма в терморегуляции.

«Физиологическое потоотделение — это адекватная реакция на физическую нагрузку, высокую температуру окружающей среды и эмоциональный стресс. При гипергидрозе избыточное потоотделение возникает в условиях, которые не вызывают подобной реакции у здоровых людей». Ражева Полина Александровна Врач–дерматовенеролог, косметолог компании СберЗдоровье

Как понять, что потливость уже выходит за пределы физиологической нормы?

Основной критерий — это избыточное потоотделение, которое длится не менее 6 месяцев и не имеет видимой причины. Согласно клиническим рекомендациям, диагноз первичного локального гипергидроза ставят, если есть как минимум два из следующих симптомов:

Потовыделение двустороннее и симметричное: потливость возникает, например, на обеих ладонях или в обеих подмышечных впадинах.

потливость возникает, например, на обеих ладонях или в обеих подмышечных впадинах. Нарушение повседневной активности: избыточное потоотделение заметно мешает в быту, на работе или в общении.

избыточное потоотделение заметно мешает в быту, на работе или в общении. Частота: эпизоды интенсивного потоотделения случаются минимум раз в неделю.

эпизоды интенсивного потоотделения случаются минимум раз в неделю. Раннее начало: первые симптомы появились в возрасте до 25 лет.

первые симптомы появились в возрасте до 25 лет. Семейный анамнез: подобные проблемы есть у кого-то из близких родственников.

подобные проблемы есть у кого-то из близких родственников. Отсутствие ночной потливости: во время сна потоотделение в проблемных зонах прекращается.

Также важный сигнал — когда потливость возникает или усиливается без явных внешних причин. При подозрении на гипергидроз необходимо обратиться к врачу-дерматологу.

Почему развивается гипергидроз?

В основе состояния — гиперактивность симпатической нервной системы (она отвечает за напряжение и активизируется при стрессе), которая приводит к избыточной стимуляции потовых желёз.

При первичном гипергидрозе потовые железы и кожа структурно нормальны, но они получают слишком много стимулирующих сигналов из центральной нервной системы.

потовые железы и кожа структурно нормальны, но они получают слишком много стимулирующих сигналов из центральной нервной системы. При вторичном гипергидрозе избыточное потоотделение — это симптом другого заболевания или состояния. Механизм здесь иной: гипергидроз возникает как следствие основного патологического процесса (эндокринные нарушения, неврологические расстройства, инфекционные и онкологические заболевания, приём лекарственных препаратов). В частности, вторичный гипергидроз может быть симптомом сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы.

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Насколько распространён гипергидроз среди взрослых?

По данным клинических рекомендаций, распространённость первичного гипергидроза среди взрослого населения составляет от 3 до 15%.

Тяжёлые формы: встречаются у 1–5% населения.

населения. Заболевание чаще всего начинается в молодом возрасте, но может сохраняться и во взрослом.

У мужчин и женщин болезнь встречается примерно одинаково часто.

Разброс цифр в исследованиях связан с тем, что многие люди не обращаются к врачу с этой проблемой, поэтому реальная распространённость может быть выше.

Почему повышенная потливость часто возникает во время менопаузы?

Это происходит из-за гормональной перестройки, а именно — из-за снижения уровня эстрогенов. Эти гормоны влияют на гипоталамус — главный центр, отвечающий за поддержание постоянной температуры тела. При их дефиците этот центр становится более чувствительным к незначительным колебаниям температуры окружающей среды и внутренней среды организма.

«Даже минимальное повышение температуры тела ошибочно воспринимается как перегрев. В ответ на этот ложный сигнал мозг запускает команду на отдачу тепла, сосуды кожи резко расширяются, появляется интенсивное потоотделение. Это и есть тот самый прилив жара, который часто сменяется ознобом», — объясняет специалист.

Таким образом, повышенная потливость при менопаузе — это симптом вторичного гипергидроза, вызванный эндокринными изменениями. Она возникает не из-за проблем с потовыми железами, а из-за нарушения центральной регуляции теплообмена.

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Какие лекарства могут спровоцировать гипергидроз?

Препаратов, которые могут спровоцировать гипергидроз, довольно много.

Психотропные средства:

антидепрессанты,

нейролептики (антипсихотики),

психостимуляторы.

Обезболивающие препараты:

опиоиды,

НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты).

Препараты для лечения сахарного диабета: инсулин и другие сахароснижающие средства (особенно на фоне гипогликемии).

Гормональные препараты:

тиреоидные гормоны,

глюкокортикостероиды,

антиэстрогены.

Сердечно-сосудистые лекарства:

некоторые препараты для снижения давления,

ингибиторы АПФ,

блокаторы кальциевых каналов.

Также гипергидроз могут провоцировать некоторые антибиотики, ингибиторы холинэстеразы (применяются при болезни Альцгеймера) и противосудорожные препараты.

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Можно ли полностью избавиться от гипергидроза?

Полная пожизненная ремиссия без поддерживающей терапии при первичном гипергидрозе встречается редко. Это хроническое состояние, которое тем не менее можно успешно контролировать. Речь идёт не столько об «излечении», сколько о достижении и поддержании удовлетворительного контроля симптомов.

При вторичном гипергидрозе коррекция основного заболевания может привести к полному исчезновению потливости (например, нормализация гормонального фона при тиреотоксикозе, отмена провоцирующего препарата).

От чего зависит выбор метода лечения и каким оно может быть? Можно ли предотвратить развитие гипергидроза?

Выбор метода лечения зависит от локализации, тяжести (индекс HDSS), ответа на предыдущие методы, хронических заболеваний и предпочтений пациента. Профилактика развития гипергидроза невозможна, особенно при первичной (генетически обусловленной) форме.

Какие есть методы лечения гипергидроза?

Антиперспиранты на основе солей алюминия. Их эффект основан на коагуляции протоков потовых желёз. Антиперспиранты применяют один раз в пять дней после душа вечером, перед сном, нанося их на сухую кожу.

Их эффект основан на коагуляции протоков потовых желёз. Антиперспиранты применяют один раз в пять дней после душа вечером, перед сном, нанося их на сухую кожу. Инъекции ботулотоксина. Такие средства блокируют работу нейромышечных синапсов, вегетативных нервных узлов, желёз и гладкомышечных клеток. Избирательная химическая денервация (отключение нерва от того участка тела, которым он управляет) потовых желёз развивается после введения препарата в сроки от 24–48 часов до 14 дней. Результат лечения локального гипергидроза сохраняется от 3 до 12 месяцев.

Такие средства блокируют работу нейромышечных синапсов, вегетативных нервных узлов, желёз и гладкомышечных клеток. Избирательная химическая денервация (отключение нерва от того участка тела, которым он управляет) потовых желёз развивается после введения препарата в сроки от 24–48 часов до 14 дней. Результат лечения локального гипергидроза сохраняется от 3 до 12 месяцев. Ионофорез — блокировка потовых желёз с помощью слабого постоянного тока. Проводят через день курсом до 18–30 процедур. Длительность процедуры — 10 минут на каждую зону. Силу тока устанавливают с учётом чувствительности пациента до ощущения лёгкого покалывания. Продолжительность эффекта — 20–30 дней после окончания лечения, поэтому рекомендуется продолжать поддерживающие процедуры.

— блокировка потовых желёз с помощью слабого постоянного тока. Проводят через день курсом до 18–30 процедур. Длительность процедуры — 10 минут на каждую зону. Силу тока устанавливают с учётом чувствительности пациента до ощущения лёгкого покалывания. Продолжительность эффекта — 20–30 дней после окончания лечения, поэтому рекомендуется продолжать поддерживающие процедуры. Пероральные антихолинергические препараты. Системная терапия способна лишь на некоторое время устранить неприятные симптомы, приём не должен быть длительным и требует постоянного наблюдения из-за высокого риска побочных эффектов на фоне терапии. Прежде чем принять решение о назначении системного лечения, стоит тщательно взвесить риски и возможную пользу.

Системная терапия способна лишь на некоторое время устранить неприятные симптомы, и требует постоянного наблюдения из-за высокого риска побочных эффектов на фоне терапии. Прежде чем принять решение о назначении стоит тщательно взвесить риски и возможную пользу. Аппаратные методы: микроволновая терапия, лазер, RF-терапия. Их общая цель — уменьшить количество работающих потовых желёз. Однако они используют разные физические факторы и различаются по уровню доказанной эффективности.

микроволновая терапия, лазер, RF-терапия. Их общая цель — уменьшить количество работающих потовых желёз. Однако они используют разные физические факторы и различаются по уровню доказанной эффективности. Хирургические методы. Их суть — блокировка нервных импульсов, удаление или разрушение потовых желёз.

Нужно ли повторять курсы ботулинотерапии или ионофореза для профилактики рецидивов?

Да, курсы ботулинотерапии и ионофореза необходимо повторять для поддержания эффекта.

Эффект от ботулинотерапии развивается через 4–14 дней и сохраняется в среднем 4–12 месяцев. Повторные инъекции делают по мере того, как возвращаются симптомы. Нет убедительных данных о снижении эффективности с течением времени. Начальный курс ионофореза — это 10–20 процедур, затем нужны поддерживающие процедуры 1–3 раза в неделю (индивидуально).

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Какие меры помогают уменьшить выраженность симптомов в повседневной жизни?

использование антиперспирантов (а не просто дезодорантов);

ношение «дышащих» тканей: хлопок, лён, специальные влагоотводящие материалы;

для стоп: смена носков ≥ 2 раз в день, впитывающие стельки, пудра, кожаная обувь (избегать синтетики и резины);

смена носков ≥ 2 раз в день, впитывающие стельки, пудра, кожаная обувь (избегать синтетики и резины); исключение триггеров: острая еда, кофеин, алкоголь;

острая еда, кофеин, алкоголь; контроль стресса: техники релаксации, снижение тревожности;

регулярный душ 1–2 раза в день с мягким мылом, тщательное высушивание складок кожи;

тщательное высушивание складок кожи; ведение дневника потливости для выявления индивидуальных провоцирующих факторов.

Что делать людям, у которых гипергидроз обостряется летом или перед важными событиями?

профилактическая обработка антиперспирантом (с вечера на чистую сухую кожу за несколько дней до события);

антиперспирантом (с вечера на чистую сухую кожу за несколько дней до события); плановый курс ионофореза (начать за 2–4 недели);

плановые инъекции ботулотоксина (за 2–4 недели).

Ситуационные меры:

носить с собой влажные салфетки с алюминиевыми солями;

выбирать многослойную одежду из натуральных тканей, тёмные цвета (меньше заметны следы пота);

тёмные цвета (меньше заметны следы пота); при выраженном психоэмоциональном напряжении — короткий курс противотревожных средств.

Главное о гипергидрозе

Гипергидроз — это хроническое заболевание, при котором избыточное потоотделение возникает без видимых причин и длится не менее шести месяцев. Он бывает первичным (из-за гиперактивности симпатической нервной системы, когда сами потовые железы здоровы) и вторичным (как симптом других заболеваний — эндокринных, инфекционных, онкологических — или побочный эффект лекарств). По статистике, с гипергидрозом живут от 3 до 15% взрослых, но многие не обращаются к врачу.

Полностью излечиться удаётся редко, однако современные методы (ботулинотерапия, ионофорез, антиперспиранты) позволяют надёжно контролировать симптомы. При подозрении на гипергидроз первым делом нужно обратиться к терапевту, чтобы исключить вторичные причины, а затем — к дерматологу для подбора терапии.

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