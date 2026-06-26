Генно-модицифированные бигли помогли искать лекарство от аутизма

За последние тридцать лет более 90% перспективных препаратов для коррекции социальных нарушений при аутизме не смогли перейти от успешных опытов на животных к испытаниям на людях. Главная причина — неточность привычных моделей в отношении социального поведения: мыши и приматы плохо воспроизводят человеческое социальное поведение при РАС.

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Работа доктора Сики Юаня и профессора Йонга К. Жанга, опубликованная в Genomic Psychiatry, предлагает альтернативу — лабораторных биглей с отредактированным геном Shank3.

Расстройство аутистического спектра (РАС) затрагивает социальное поведение, коммуникацию и сенсорное восприятие. Именно эти проявления труднее всего воспроизвести в доклинических испытаниях. Мышь не способна «читать» чужое лицо, а у макак прямой взгляд — сигнал агрессии, а не приглашение к контакту. По мнению авторов, такие различия ограничивают применимость традиционных моделей при тестировании препаратов, направленных на коррекцию социальных нарушений при РАС.

Собака провела рядом с человеком около 30 000 лет и за это время приобрела уникальную социальную «прошивку»: она следит за взглядом хозяина, реагирует на мимику и ищет зрительный контакт, когда другие животные его избегают.

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Ключевым инструментом стал ген Shank3 (SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3) — один из самых достоверных генетических факторов риска РАС у человека. Он кодирует белок, необходимый для нормальной работы синапсов. У биглей с отредактированным Shank3 учёные зафиксировали поведение, сходное с отдельными проявлениями РАС: отстранение от социального контакта, избегание зрительного контакта, изменённые реакции на прикосновения и звук.

Авторы обзора описывают три предварительных направления:

Интраназальный окситоцин увеличил у Shank3-биглей время вылизывания щенков и продолжительность взгляда на область глаз.

увеличил у Shank3-биглей время вылизывания щенков и продолжительность взгляда на область глаз. Низкая доза психоделического вещества в эксперименте была связана с восстановлением синхронизации между собакой и хозяином.

в эксперименте была связана с восстановлением синхронизации между собакой и хозяином. Соединение, корректирующее баланс возбуждения и торможения в нейронных сетях, улучшило социальное взаимодействие и тактильную чувствительность.

Важная оговорка: выборки в этих экспериментах невелики, речь идёт о ранних сигналах, а не о доказанной эффективности. Это направление для будущих исследований, а не готовое лечение.

Авторы подчёркивают: работа с собаками ведётся в рамках принципа 3R (replacement, reduction, refinement — замена, сокращение и совершенствование условий эксперимента). Это означает, что животных используют только там, где без такой модели нельзя обойтись, стремятся уменьшать их число и адаптировать процедуры так, чтобы снижать стресс и нагрузку на собак.Технические сложности существенны: редактирование генов у собак успешно лишь примерно в 25% случаев, некоторые мутации оказываются летальными, а приучение животного к МРТ занимает долгое время.

Важно понимать, что речь не о канистерапии и не о собаках-компаньонах для детей с РАС. Бигль с мутацией Shank3 — это лабораторная доклиническая модель, которая может помочь связать результаты клеточных и животных исследований с будущими клиническими испытаниями, дающая то социальное измерение, которого три десятилетия не хватало ни мышам, ни обезьянам. Авторы подчёркивают, что собачьи модели не предназначены для замены мышей или приматов, а должны использоваться как дополнительный этап в тех случаях, когда требуется оценить сложные формы социального поведения.

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