В России зафиксировали 127 случаев лихорадки денге

Роспотребнадзор сообщил о росте завозных случаев лихорадки денге. Разобрались, почему тропическая инфекция всё чаще поражает российских туристов и насколько опасен вирус, который за последние десятилетия распространился по всему миру.

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В России с января по май 2026 года зарегистрировано уже 127 завозных случаев лихорадки денге. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для сравнения: за весь 2025 год таких случаев было всего 178. Специалисты связывают рост числа заболевших прежде всего с увеличением международных поездок в тропические страны, где вирус активно циркулирует. К слову, это не самые высокие показатели. В 2024 году в России регистрировалось 283 случая завоза инфекции, а в 2017-м — 196.

Лихорадка денге — это вирусное заболевание, которое передаётся человеку через укусы инфицированных комаров рода Aedes. Основные очаги инфекции находятся в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Если в 2000 году в мире было 505 430 заразившихся, то к 2024 году этот показатель достиг рекордных 14,6 млн. И это только зарегистрированные случаи, которые попали в систему эпиднадзора. У большинства инфицированных заболевание протекает бессимптомно или в лёгкой форме, поэтому люди часто не обращаются за медицинской помощью и не попадают в статистику. По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире происходит от 100 до 400 млн заражений вирусом денге.

Среди самых опасных последствий — геморрагическая лихорадка, шок, внутренние кровотечения и поражение внутренних органов. В тяжёлых случаях заболевание может привести к летальному исходу.

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Симптомы денге обычно появляются через 4–10 дней после укуса комара и включают высокую температуру, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах, тошноту, рвоту и кожную сыпь. Специфического лечения болезни не существует, поэтому врачи рекомендуют уделять особое внимание профилактике и своевременному обращению за медицинской помощью.

При этом мировая статистика показывает, что инфекция начала выходить за рамки отдельных тропических стран и становится серьёзной международной проблемой. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в начале 2026 года наибольшее число зарегистрированных случаев пришлось на регион Америки — около 299 тысяч к середине февраля.

Среди стран Юго-Восточной Азии самые заметные показатели зарегистрированы на Шри-Ланке — 13 760 случаев, в Индии — 6563 случая, в Таиланде — 3191 случай, в Бангладеш — 1870 случаев, на Мальдивах — 646.

В Западно-Тихоокеанском регионе также сохраняется высокая заболеваемость. Во Вьетнаме с начала года зарегистрировано около 27 365 случаев (в два раза больше, чем в прошлом году), в Малайзии — 11 340 случаев, в Индонезии — 6872 случая, в Камбодже — 4338 (это в три раза больше, чем в начале 2025 года).

Для России лихорадка денге остаётся завозной инфекцией: заражение происходит за пределами страны во время поездок в тропические регионы. Тем не менее Роспотребнадзор регулярно отслеживает ситуацию и контролирует появление новых случаев.

Для предотвращения заноса инфекции действует система «Периметр», а специалисты наблюдают за распространением комаров-переносчиков и оценивают риски появления местной передачи вируса.